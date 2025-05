Peter Sullivan, conocido como “el Monstruo de Birkenhead”, fue liberado tras 38 años preso: la prueba de ADN que lo absolvió

El ADN comprobó que nunca estuvo en la escena del crimen (Merseyside Police)

En agosto de 1986, Diane Sindall, una joven camarera de 21 años que residía en Wirral regresaba a su hogar tras finalizar su turno nocturno en el bar Wellington, en Bebington, Inglaterra.

Aquella noche, su Fiat azul se quedó sin gasolina mientras transitaba por Borough Road. Diane descendió del vehículo y emprendió a pie el camino hacia una estación de servicio cercana con un bidón en mano.

Testigos la vieron caminando por la zona. Doce horas más tarde, su cuerpo apareció en un callejón: había sido agredida sexualmente, golpeada brutalmente y dejada parcialmente desnuda.

Diane Sindall fue asesinada en 1986, pero su caso sigue sin justicia (Merseyside Police)

La policía calificó las lesiones como algunas de las más graves que habían observado, y se estableció que la causa de su muerte fue una hemorragia cerebral provocada por múltiples golpes.

La violencia del ataque sacudió profundamente a la comunidad de la ciudad y desató la mayor investigación policial en la historia de la fuerza local, según detalló The Telegraph.

Entre los indicios hallados, algunas de las pertenencias de Sindall aparecieron calcinadas en un área boscosa de Bidston Hill, a unos 8 kilómetros del lugar del crimen.

También se descubrieron marcas de mordida en el cuerpo de la víctima, lo cual fue central en la formación de una hipótesis forense.

Poco después, las autoridades arrestaron a Peter Sullivan, un hombre desempleado de 29 años, a quien se describía como un solitario.

Según la policía, Sullivan había estado bebiendo en exceso la noche del crimen tras perder una partida de dardos en un pub local, y se sospechaba que llevaba consigo una palanca prestada por un vecino. Fue interrogado exhaustivamente por la Policía de Merseyside en al menos 22 ocasiones.

La policía de Merseyside reabre el caso Sindall con nueva evidencia genética (James Speakman/PA vía AP)

En las primeras siete entrevistas, le fue denegada asistencia legal pese a haberla solicitado, y no se le asignó un profesional adecuado que protegiera sus derechos, a pesar de que presentaba dificultades cognitivas y de comunicación, tal como se señaló más tarde en el juicio de apelación, según reseña Independent.

En una de las sesiones no grabadas, Sullivan confesó el asesinato, pero más tarde se retractó. A pesar de las inconsistencias en su relato y de su posterior revocación de la admisión, fue condenado a cadena perpetua en noviembre de 1987.

Según informó Daily Mail, el juez a cargo del fallo basó su decisión en la confesión, la supuesta coincidencia con las marcas de mordidas y la ubicación del sospechoso la noche del crimen. La prensa lo apodó “el Monstruo de Birkenhead” y “el hombre lobo”, reforzando su estigmatización pública.

Durante más de tres décadas, Peter Sullivan sostuvo su inocencia, presentando distintas apelaciones que fueron rechazadas. En 2008 acudió por primera vez a la Comisión de Revisión de Casos Criminales (CCRC), pero los expertos forenses concluyeron que los avances técnicos no permitirían obtener un perfil genético útil de las muestras conservadas.

En 2019 intentó nuevamente apelar, esta vez ante la Corte Superior, argumentando que la evidencia de las marcas de mordida era errónea; sin embargo, en 2021 la Corte de Apelaciones rechazó su solicitud, según recogió The Sun.

Fue recién en 2021 cuando la CCRC accedió a revisar el caso nuevamente, tras el pedido formal de Sullivan, que incluía objeciones al modo en que se habían conducido las entrevistas, al uso del arma homicida y a la validez de la evidencia forense.

Entre los materiales conservados desde 1986 se encontraban restos de semen que no habían podido analizarse completamente en aquel entonces debido a su deterioro parcial por la lluvia.

A partir de avances científicos disponibles desde 2024, los restos fueron sometidos a pruebas que revelaron un perfil genético masculino que no coincidía con Peter Sullivan.

La muestra tampoco coincidía con ningún perfil registrado en la base nacional de ADN utilizada por las fuerzas policiales del Reino Unido, y fue considerado un descubrimiento contundente por la fiscalía y la defensa.

Según reveló a Daily Mail, Duncan Atkinson KC, abogado del Servicio de Fiscalía de la Corona (CPS), “si esta evidencia de ADN hubiera estado disponible en el momento de decidir la acusación, es difícil imaginar cómo se habría autorizado una imputación”

La apelación fue escuchada este mes, en el Tribunal de Apelaciones. Los jueces, liderados por Lord Justice Holroyde, aceptaron la evidencia presentada y declararon: "Por sólido que pareciera el caso circunstancial en el juicio, ahora es necesario considerar la nueva prueba científica que apunta a otra persona: un hombre desconocido.

El fallo fue transmitido por videoconferencia a la prisión HMP Wakefield, donde Sullivan aún se encontraba detenido. Según The Telegraph, al escucharlo, se llevó la mano a la boca conmovido y, visiblemente emocionado, rompió en llanto.

En la sala del tribunal, sus familiares lloraron aliviados. Una mujer, identificada como su hermana, dijo entre lágrimas: “Lo hemos logrado”. A las puertas del tribunal, sus allegados agradecieron a la prensa y se dirigieron a un pub cercano para celebrar.

Las autoridades no buscarán repetir el juicio. El CPS reconoció que “no hay una base creíble” para oponerse a la apelación. La policía de Merseyside, por su parte, confirmó que el caso se encuentra oficialmente reabierto y que están comprometidos con identificar al responsable.

La prensa jugó un rol clave para saber la verdad de este caso (Ben Whitley/PA via AP)

Según contó a Daily Mail, la jefa de detectives, superintendente Karen Jaundrill, “más de 260 hombres han sido examinados y descartados” desde que se retomó la investigación en 2023.

Las muestras de ADN fueron recolectadas principalmente en la zona de Wirral, aunque también se obtuvieron muestras voluntarias en Swansea, Perth, Londres, Hull y Newcastle.

Según The Sun, el ADN hallado no pertenece a ningún miembro de la familia de Diane Sindall ni a su prometido, y tampoco aparece en la base de datos nacional.

Peter Sullivan fue finalmente liberado tras pasar 38 años en prisión por un crimen que no cometió. En una declaración leída por su abogado, expresó: “Perdí mi libertad hace cuatro décadas por un crimen que no cometí. Lo que me pasó estuvo muy mal, pero no disminuye el hecho de que lo ocurrido fue una pérdida de vida atroz y terrible”.

Sullivan se convierte en el protagonista del error judicial más prolongado registrado en la historia del Reino Unido.

Hasta ahora, ese lugar lo ocupaba Stephen Downing, quien estuvo 27 años encarcelado antes de que su condena por asesinato fuera anulada en 2001.

Las autoridades británicas continúan ahora en la búsqueda del verdadero autor del asesinato de Diane Sindall. A casi cuatro décadas del crimen, el ADN encontrado representa la única pista firme que podría finalmente arrojar luz sobre lo ocurrido aquella noche de agosto de 1986 en las calles de Merseyside.