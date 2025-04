Borrell dijo que la UE y China “no pueden permitirse” seguir enemistados en la era Trump

El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores, Josep Borrell (Lorena Sopêna - Europa Press)

La Unión Europea (UE) y China deben “intentar entenderse” y tratar de superar su desconfianza por el bien de un orden mundial “dinamitado” por el regreso al poder de Donald Trump, opinó este miércoles el diplomático Josep Borrell.

El ex alto representante de la UE para la política exterior y de seguridad opinó que “algo se está moviendo” para mejor en la relación entre Bruselas y Beijing, “porque el panorama geopolítico actual ofrece oportunidades”.

“El mundo no puede permitirse que China y la Unión Europea no sean capaces de trabajar juntos en los temas más importantes, que no traten de entenderse el uno al otro”, dijo Borrell en un acto organizado en Madrid por el Real Instituto Elcano.

El inicio del segundo mandato de Trump “ha sido un terremoto” que ha “puesto dinamita en las bases del orden mundial”, opinó el diplomático, que ahora es presidente del centro de estudios CIDOB e investigador sénior distinguido del Real Instituto Elcano.

Sin embargo, los mercados le están dejando claro a Trump que “no se puede” colisionar de esa manera con China a través de los aranceles mayúsculos que le ha impuesto, porque no es compatible con el crecimiento económico, añadió.

“Es imposible tener una guerra comercial sin que se caiga todo el sistema económico”, recalcó Borrell, quien lamentó, sin embargo, que “el daño ya está hecho” en la economía global.

Agregó que, no obstante, “esta locura está creando nuevas oportunidades para los europeos”, que a su juicio deben apostar por un mejor entendimiento con China, empezando por áreas como los contactos entre sus ciudadanos o los intercambios estudiantiles.

También opinó que “no es razonable” que “el 40% de la inversión china en Europa se destine a un país pequeño como Hungría”, y consideró que España está “bien posicionada” para recibir parte de esas inversiones si Beijing decide diversificar.

FOTO DE ARCHIVO. Banderas de la Unión Europea y China durante la cumbre China-UE en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, China (REUTERS/Jason Lee)

En el coloquio participó también la experta china Jin Ling, quien opinó que Beijing y Bruselas deben llevar la batuta de los objetivos de desarrollo sostenible para 2030 ante el vacío dejado por Trump.

“China y la UE también deben cooperar para que la Organización Mundial del Comercio siga, al menos, en pie, y después explorar posibilidades para reformarla”, agregó la experta, que dirige el departamento de estudios europeos en el Instituto Chino de Estudios Internacionales.

Borrell le recordó, sin embargo, que para la UE sigue habiendo un escollo importante en su relación con China: las dudas sobre el grado de apoyo que Beijing proporciona a Moscú en la guerra de Ucrania, que “no puede resolverse sin China”.

“(Los chinos) no han firmado un acuerdo de amistad sin límites con la UE, y (con Rusia) lo firmaron una semana antes de que empezara la guerra”, lamentó.

La experta Ling confió por su parte en que pueda resolverse el contencioso comercial sobre los vehículos eléctricos entre la UE y China, al opinar que sería “un éxito enorme” y permitiría “construir confianza” entre las dos potencias.

Borrell también opinó este miércoles que la abrupta retirada de fondos al desarrollo de Estados Unidos “es un crimen”, y que Europa y China deben llenar ese vacío.

“Si retiras, de pronto, el 40 % de la ayuda al desarrollo (a nivel global), eso va a matar a gente”, dijo.

Borrell cifró en “cientos de miles” las personas que pueden perder sus vidas como consecuencia de esos recortes del Gobierno del presidente estadounidense.

“Eso es más que un error, es un crimen”, recalcó

(Con información de EFE)