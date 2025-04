El emotivo video publicado por el Vaticano sobre el papa Francisco: “La vida de Bergoglio al servicio de la humanidad”

El Emotivo Video Que Publicó El Vaticano Sobre La Vida Del Papa Francisco

El papa Francisco murió este lunes a los 88 años en su residencia de la Casa Santa Marta en el Vaticano. Horas después de su fallecimiento, el medio oficial de la Santa Sede publicó un emotivo video que recorre los momentos más significativos de su vida, desde su niñez hasta su elección como el máximo jefe de la Iglesia Católica.​

Vatican News, el servicio oficial de comunicación del Vaticano, responsable ante el Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, fue el encargado de la realización de la pieza audiovisual.

Con una duración de dos minutos y medio, el video combina fotografías inéditas, secuencias de archivo y fragmentos de discursos, en un montaje que busca rendir homenaje a un pontífice recordado por su humildad, su compromiso social y su cercanía con los más vulnerables.

El video recorre los momentos más significativos en la vida de Jorge Mario Bergoglio: desde su infancia y juventud, hasta su ordenación como obispo, su trabajo pastoral en Buenos Aires, y la emblemática tarde del 13 de marzo de 2013, cuando apareció en el balcón de la Basílica de San Pedro como el primer Papa latinoamericano.

Este lunes, a las 7.35 horas (5.35 GMT), el cardenal Kevin Joseph Farrel, anunció la muerte del papa argentino.

Jorge Bergoglio tomando el subte en Buenos Aires (@pabloleguizamon2.8)

“Con profundo dolor tengo que anunciar que el papa Francisco ha muerto a las 7.35 horas de hoy, el obispo de Roma ha vuelto a la casa del padre, su vida entera ha estado dedicada servicio del Señor y de su Iglesia y nos ha enseñado el valor del evangelio con fidelidad, valor y amor universal y en manera particular a favor de los más pobres y marginados”, anunció Farrel.

Y continúo: “Con inmensa gratitud por su ejemplo como discípulo del Señor Jesús recomendamos el alma del papa Francisco al infinito amor misericordioso de Dios Uno e trino”.

En el video, grabado en la capilla de la Casa Santa Marta, también aparecen el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, y el sustituto de la secretaria de Estado, el venezolano Edgar Peña Parra, y el maestro de ceremonias, Diego Ravelli.

El papa Francisco era un papa que comprendía el poder de un simple gesto: acariciar la cabeza deformada de un hombre en la Plaza de San Pedro, lavar los pies de un prisionero musulmán, arrodillarse para implorar a los líderes rivales de Sudán del Sur que hicieran la paz.

El papa Francisco encantó al mundo con esos conmovedores actos de amor, humildad e informalidad, comenzando con su primera aparición como pontífice en la logia de la Basílica de San Pedro con un notablemente normal “Buonasera” (“Buenas noches”) a su multitud de seguidores abajo.

ARCHIVO - El cardenal argentino Jorge Bergoglio, que eligió el nombre de papa Francisco, saluda a la multitud desde el balcón central de la basílica de San Pedro tras ser elegido 266to papa de la Iglesia católica en el Vaticano, el miércoles 13 de marzo de 2013 (AP Foto/Gregorio Borgia, file)

Francisco, el primer papa latinoamericano, sufría de una enfermedad pulmonar crónica después de que le extirparan parte de un pulmón cuando era joven. Ingresó al hospital Gemelli el 14 de febrero de 2025 por una crisis respiratoria que se convirtió en una neumonía doble, y a los 38 días se convirtió en la hospitalización más larga de su papado de 12 años. Después de su alta, Francisco guió a la Iglesia durante la temporada de Pascua y se despidió de los fieles con un paseo en su papamóvil por la Plaza de San Pedro después de la Misa de Pascua.

Después de esa primera noche lluviosa de su elección el 13 de marzo de 2013, Francisco hizo gestos aún mayores, como llevar a una docena de refugiados sirios a casa con él desde un campamento de refugiados griego. Tales acciones le ganaron una gran popularidad entre los progresistas y señalaron nuevas prioridades para el Vaticano después del a veces problemático papado del papa Benedicto XVI.

Pero Francisco pronto tuvo sus propios problemas y los conservadores se molestaron con su enfoque en los pobres y el medio ambiente, y su acercamiento a los católicos LGBTQ+, a expensas de predicar la doctrina católica. Algunos lo acusaron de herejía.

ARCHIVO - En esta reproducción de una fotografía sin fecha proporcionada por María Elena Bergoglio, muestra a la familia Bergoglio posando para un retrato, en Buenos Aires, Argentina(Foto de la familia Bergoglio vía AP, Archivo)

Después de la sorpresiva renuncia y retiro de Benedicto, Francisco fue elegido con el mandato de reformar la burocracia vaticana desactualizada y sus finanzas, pero fue mucho más allá al sacudir la Iglesia misma sin cambiar nunca su doctrina fundamental.

Cuando se le preguntó sobre un sacerdote supuestamente gay, respondió: “¿Quién soy yo para juzgar?”

El comentario envió un mensaje de bienvenida a la comunidad LGBTQ+ y a aquellos que se sentían rechazados por una Iglesia que había enfatizado condiciones, reglas y propiedad sexual sobre el amor incondicional.

“Ser homosexual no es un delito”, dijo a The Associated Press en 2023, pidiendo el fin de las leyes civiles que lo criminalizan. Un año después, aprobó bendiciones para parejas del mismo sexo.

ARCHIVO - Este duplicado de una foto sin fecha facilitado por María Elena Bergoglio muestra a Jorge Mario Bergoglio, a la izquierda, y a su hermano Óscar, posando para una foto en Buenos Aires, Argentina (Foto de la familia Bergoglio vía AP, Archivo)

En una línea similar y misericordiosa, Francisco cambió la posición de la Iglesia sobre la pena de muerte, declarándola inadmisible en todas las circunstancias. Y modificó su postura al decir que la mera posesión de armas nucleares, no solo su uso, era “inmoral”.

Francisco vivía en el hotel del Vaticano en lugar del Palacio Apostólico, usaba sus viejos zapatos ortopédicos y no los mocasines rojos del papado, y daba ejemplo a las clases clericales usando autos compactos.

Si su elección como el primer papa latinoamericano y primer jesuita no fuera suficiente, Francisco también fue el primero en nombrarse a sí mismo en honor a San Francisco de Asís, el fraile del siglo XIII conocido por su simplicidad personal, un mensaje de paz y cuidado por los marginados de la sociedad y la naturaleza.

Francisco buscó a aquellos que sufren: los desempleados y enfermos, los discapacitados y sin hogar, los ancianos y encarcelados.

El papa Francisco con migrantes africanos en Lampedusa (EFE)

Un hombre humilde que rechazó los lujos que disfrutaban los arzobispos anteriores, Bergoglio viajaba en autobús, cocinaba sus propias comidas y visitaba regularmente los barrios marginales.

Estuvo cerca de convertirse en papa en 2005 cuando Benedicto fue elegido, obteniendo la segunda mayor cantidad de votos en varias rondas de votación antes de retirarse.

Después de convertirse en papa, comenzaron a surgir más ampliamente relatos de los muchos sacerdotes, seminaristas y disidentes que salvó bajo la dictadura argentina, permitiéndoles permanecer de incógnito en el seminario o ayudándolos a escapar del país.

“Me hizo preguntarme si realmente entendía en qué problemas se estaba metiendo. Si nos atrapaban juntos, nos habrían llevado a ambos”, dijo el ex radical Gonzalo Mosca a AP en 2014, recordando cómo Bergoglio le permitió quedarse en el seminario y compró su boleto de avión a Brasil.

(Con información de EFE y AP)