“Hannibal, el Caníbal”, el preso que inspiró el film El Silencio de los Inocentes, fue trasladado tras una huelga de hambre

Robert Maudsley, conocido como "Hannibal el Caníbal", ha pasado más de 46 años en régimen de aislamiento

A los 71 años, Robert Maudsley, conocido por muchos como "Hannibal el Caníbal“, ha sido una figura emblemática del sistema penitenciario británico. Este cuádruple asesino, que ha pasado más de 46 años en régimen de aislamiento, sigue captando la atención mediática por su osada historia criminal y por su actual situación en prisión. En marzo de 2025, Maudsley fue trasladado desde la prisión de Inglaterra Wakefield, en West Yorkshire, conocida como la “Mansión de los Monstruos”, a la cárcel de Whitemoor, en Cambridgeshire, 200 kilómetros al sur.

Este cambio fue precedido por una huelga de hambre que inició tras la confiscación de su PlayStation, televisor y otros objetos personales por parte de las autoridades carcelarias. Según su hermano, Paul Maudsley, quien relató a The Mirror, Robert le comunicó que estaba “enojado y ansioso” al enterarse de la confiscación, y advirtió: “Voy a hacer una huelga de hambre, así que no te sorprendas si es la última vez que te llamo”​.

Desde 1983, Maudsley ha estado casi continuamente en una celda de cristal de 5,5 por 4,5 metros en Wakefield, donde pasaba 23 horas al día encerrado, lo que él mismo describió como “ser enterrado vivo en un ataúd”. Esta vida de soledad extrema lo ha llevado a perder casi toda forma de estimulación. Como señaló su hermano en declaraciones recogidas por Edinburgh Live, al regresar a su celda después de la confiscación de sus pertenencias, Maudsley parecía haber retrocedido diez años, cuando “no tenía nada que lo estimulaba”.

Tras ser despojado de su PlayStation y televisión, Maudsley inició una huelga de hambre en protesta

Los relatos de su vida aislada revelan a un hombre que ha sufrido en silencio, marcado por una infancia cruel y una vida tras las rejas que le ha consumido. La “jaula de cristal” en la que vivió durante décadas se convirtió en un símbolo de su confinamiento físico y mental.

Un pasado turbulento: el ascenso de “Hannibal el Caníbal”

La historia de Maudsley comenzó mucho antes de su encarcelamiento en 1974, cuando fue arrestado tras asesinar a John Farrell, un hombre que, según Maudsley, era un abusador infantil. Este asesinato fue solo el comienzo de una serie de crímenes que lo llevarían a ser conocido como uno de los asesinos más notorios del Reino Unido.

Durante su estancia en la prisión de Broadmoor, Maudsley asesinó a un compañero de celda en 1977, utilizando una cuchara de plástico afilada para apuñalar a su víctima en la oreja. Este acto escalofriante le valió su apodo de "Cucharas“, pero fue su siguiente asesinato, cometido en 1978, el que cimentó su oscuro apodo: “Hannibal el Caníbal”. Aunque la leyenda carcelaria decía que se había comido el cerebro de sus víctimas, una autopsia demostró que esto no era cierto. Sin embargo, el apodo perduró, alimentado por la fascinación morbosa del público y los propios reclusos​.

Vista general de la prisión de Wakefield, West Yorkshire, donde Maudsley vive en una caja de cristal subterránea

A lo largo de los años, Maudsley fue condenado por asesinar a tres hombres mientras estaba tras las rejas, todos ellos a quienes él creía violadores o pedófilos. Su vida en prisión estuvo marcada por la violencia, pero también por una creciente sensación de injusticia.

Como relató a Daily Star, Loveinia Grace MacKenney, quien ha mantenido correspondencia con Maudsley durante más de cinco años, “Lo han puesto con otros 70 presos en un pabellón. Es un desastre inminente. No quiere estar con otros hombres debido al abuso que sufrió de niño”. Esta reflexión refleja las profundas cicatrices psicológicas que arrastra Maudsley desde su infancia y que, a lo largo de los años, le han llevado a sentirse perseguido e incomprendido.

En 2025, tras ser despojado de sus pertenencias más preciadas, Maudsley decidió iniciar una huelga de hambre como última forma de protesta. En sus cartas, compartidas por sus familiares con los medios, expresaba su desesperación: “Ya no tiene televisión ni radio. Era un preso modelo por su cuenta, pero creo que lo tienen en la mira”.

Sus amigos y familiares, como su hermano Paul, temían por su salud, ya que Maudsley ya había mostrado signos de un profundo malestar emocional y físico debido a su aislamiento​. Aunque su huelga de hambre fue finalmente suspendida, el malestar de Maudsley sigue latente, un eco de los años de sufrimiento que ha padecido en su celda de aislamiento.

Maudsley ha dicho que si tiene la oportunidad volvería a matar, y que está feliz y tranquilo viviendo en confinamiento

Expertos y exreclusos han criticado el tratamiento de Maudsley, señalando que lo que él ha vivido podría ser considerado tortura psicológica. Un prisionero que compartió celda con él en el pasado expresó: “Mantener a alguien en una celda subterránea durante 40 años es imperdonable”​.

Las autoridades penitenciarias británicas, por su parte, insisten en que Maudsley no está completamente aislado, ya que se le permite salir a hacer ejercicio y recibir visitas. Sin embargo, estas afirmaciones contrastan con el testimonio de Maudsley, quien en su carta más reciente afirmaba: “Las autoridades de la prisión me ven como un problema, y su solución ha sido ponerme en régimen de aislamiento y tirar la llave, para enterrarme vivo en un ataúd de hormigón”.

Su caso inspiró a El silencio de los inocentes, protagonizada por Anthony Hopkins en el temible rol de Hannibal Lecter. Al igual que el verdadero criminal, el protagonista era encerrado en una caja de vidrio.

La polémica historia de Maudsley inspiró al personaje Hannibal Lecter de El silencio de los inocentes

En palabras del exdetective Paul Harrison, a quien lo entrevistó en 2018: “Es el único que me hizo pensar que era diferente de cualquier asesino en la serie. No quiere salir de la cárcel, lleva demasiado tiempo allí”, declaró a The Mirror . Su sobrino Gavin Maudsley declaró al programa de televisión “Evil Behind Bars” del canal británico Channel 5 que su tío “pidió estar solo porque sabe lo que puede pasar. Si lo ponen con pedófilos y violadores, matará a todos los que pueda”.