Cómo es el programa de televisión de animales que es un éxito en Suecia y cautiva a millones de personas

El programa sueco "Den stora älgvandringen" alcanzó 9 millones de visualizaciones en 2024 (SVT via AP)

Desde 2019, el programa transmite en directo el cruce fluvial de alces en el norte del país, con récords de audiencia y una comunidad internacional de seguidores. La edición de 2024 comenzó anticipadamente por el buen clima en Suecia.

Cuando Ulla Malmgren, quien forma parte del proyecto, supo que “La gran migración de los alces” comenzaría una semana antes de lo previsto, el 15 de abril, no dudó en prepararse.

Abasteció su cocina de café y comidas rápidas para no perderse un instante del evento, que se extiende durante 20 días con transmisión ininterrumpida. “¿Dormir? Olvídalo. No duermo”, dijo a la agencia de noticias AP.

SVT gestiona la producción con 26 cámaras y un dron sin interferir con los alces (SVT via AP)

El programa, titulado “Den stora älgvandringen” en sueco y a veces traducido como “La gran travesía del alce”, superó todos los pronósticos desde su estreno en 2019. Ese año, casi un millón de personas se conectaron a SVT Play, la plataforma digital de la emisora pública SVT.

Cinco años después, en 2024, las visualizaciones llegaron a los 9 millones. Las cámaras capturan la migración anual de los alces a través del río Ångerman, a unos 300 kilómetros al noroeste de Estocolmo, en su ruta hacia los pastos de verano.

Desde la sala de control de SVT en Umeå, un equipo de 15 personas gestiona remotamente la producción sin interferir con los animales. La instalación técnica incluye 26 cámaras fijas, siete cámaras nocturnas, un dron y 20.000 metros de cable desplegados en el terreno.

Según el director del proyecto, Johan Erhag, el formato es rentable si se considera que en 2023 se emitieron 506 horas de contenido.

Los alces recorrieron esta ruta durante miles de años. Esta previsibilidad facilita la ubicación de los equipos de grabación. “Todos los que trabajan con él sufren un estrés normal”, dijo Erhag a AP.

La previsibilidad de la ruta de los alces facilita la ubicación de equipos de grabación (SVT via AP)

El espectador como parte del paisaje

La cámara permanece fija durante horas, enfocando un bosque vacío. De pronto, un alce aparece en el encuadre. En ese momento, el silencio se rompe, y los espectadores reaccionan como si estuvieran ante una final deportiva.

“¡Ay, hay un alce! ¡Ay, y si hay un alce, no puedo ir al baño!”, comentó entre risas William Garp Liljefors, de 20 años. Desde 2020 colecciona más de 150 peluches de alce y ajusta su rutina diaria para seguir el programa.

Las imágenes también captan la atención de los animales domésticos. En redes sociales, cientos de usuarios comparten fotografías de sus gatos y perros hipnotizados por la pantalla, según indicó AP.

“Llegué tarde a la escuela porque vi alces y mi maestra me dijo: ‘¿Qué? ¿Viste alces en la ciudad?’ Y yo le respondí: ‘No, está en la tele’”, contó Liljefors.

La señal en vivo se combina con alertas en la aplicación de SVT. Cuando un alce entra en cuadro, se emite una notificación: “¡Första älgarna i bild!” (¡Primer alce en cámara!).

El chat de la transmisión se llena de mensajes, mientras los comentaristas escriben palabras de aliento para el animal que avanza hacia el agua.

Más de 76.000 personas participan en grupos de discusión en redes sociales, donde comparten horarios, imágenes y teorías sobre los movimientos de los animales.

La autenticidad del programa ofrece una experiencia conmovedora y tranquila a los espectadores (SVT via AP)

Ulla Malmgren forma parte de ese grupo y tiene un acuerdo tácito con sus allegados: no debe ser interrumpida cuando los alces están en movimiento. “Cuando alguien me pregunta: ‘¿Qué haces?’ Yo les digo: ‘Ah, no importa, es la gran migración’. Lo saben”, dijo.

El auge de la televisión lenta

El programa forma parte del fenómeno conocido como “televisión lenta”, que comenzó en 2009 en Noruega con la transmisión en tiempo real de un viaje en tren de siete horas por la cadena pública del país nórdico NRK.

Desde entonces, el formato se expandió a países como Reino Unido, China y Países Bajos. En Utrecht, por ejemplo, se instaló una cámara sobre una esclusa para que los espectadores alerten a las autoridades si ven peces atrapados durante su migración.

En Suecia, la académica Annette Hill, profesora de Medios y Comunicación en la Universidad de Jönköping, sostiene que este tipo de televisión proviene del formato de telerrealidad, aunque carece de guion y montaje.

La clave está en su autenticidad. “Se volvió, de una manera extraña, conmovedor, porque no está sucediendo nada catastrófico ni espectacular. Pero algo muy hermoso está ocurriendo en ese instante, minuto a minuto”, explicó a AP.

El alce, símbolo nacional de Suecia, protagoniza un programa de televisión único (SVT via AP)

Hill es también seguidora del programa. “Este es definitivamente un momento para tener un ambiente tranquilo y atmosférico en mi propia casa, y realmente lo aprecio”, afirmó.

El alce, símbolo nacional en pantalla

El alce es el animal terrestre más grande de Suecia. Se calcula que hay unos 300.000 ejemplares en los bosques del país. Un macho adulto puede alcanzar los 210 centímetros de altura a la cruz y pesar hasta 450 kilogramos. A pesar de su tamaño, es tímido y solitario.

“En realidad, no lo vemos muy a menudo. Lo ves una o dos veces en la vida si tienes suerte y sales a conducir”, comentó Erhag. “Creo que esa es una de las razones por las que ha sido tan popular. Y luego llevas la naturaleza a la sala de estar de todos”.

Hanna Sandberg, de 36 años, comenzó a seguir el programa en 2019. Ese año no vio ni un solo alce. Lo intentó de nuevo al año siguiente, y cuando finalmente apareció uno en cámara, quedó enganchada.

“Puedes observarlos y ser parte de su hábitat natural de una manera que nunca podrías ser de otra forma”, aseguró.