Rusia y Ucrania aumentan los combates en tres frentes clave que podrían definir el curso de la guerra en los próximos meses

Kursk, Sumi y Bélgorod: Rusia y Ucrania aumentan los combates en estos tres frentes clave, que podrían definir el curso de la guerra en los próximos meses (REUTERS)

Los combates entre Rusia y Ucrania se concentran, por estos días, en tres frentes clave: Kursk, Sumi y Bélgorod.

A ocho meses de la incursión de las tropas de Kiev en la ciudad rusa fronteriza de Kursk, su control se ha reducido a unos 31 kilómetros cuadrados, tras algunas victorias rusas.

“Rusia casi lo ha capturado (el terreno) y está llevando a cabo asaltos activos allí. La situación es complicada”, dijo Roman Pogoríli, cofundador de la plataforma DeepState.

Sin embargo, lo que omitió mencionar es que la presencia ucraniana en Kursk le da al Gobierno una ventaja a la hora de negociar con Vladimir Putin, por lo que las Fuerzas Armadas están concentrando la gran mayoría de sus recursos para resistir y fortalecer sus posiciones.

Ucrania destina la mayo parte de sus recursos a resistir en Kursk (REUTERS)

A la par, Ucrania se mantiene activa en Bélgorod, otra región rusa en la que logró irrumpir semanas atrás.

Allí, no obstante, no se espera un avance como el de la anterior maniobra dado que ello implicaría un despliegue de recursos que el Gobierno de Volodimir Zelensky aún no ha logrado garantizar por parte de los socios, especialmente Estados Unidos, que supo enviarle durante años miles de millones de dólares en forma de armamento, sistemas y municiones.

“Los soldados ucranianos y su economía están agotados después de tres años de combates, mientras que el futuro del apoyo militar pende de un hilo”, explicó el ex ministro de Defensa y experto militar del Centro Razumkov, Oleksii Melnik.

Rusia, por su parte, también lleva a cabo una fuerte estrategia de ataque y defensa, en su caso centrada en Sumi, aunque nuevamente con ciertas dificultades.

Rusia buscaría avanzar sobre Sumi, con miras a conseguir, en consecuencia, la expulsión de Ucrania de Kursk (REUTERS)

Según analistas militares, la idea de Putin sería empujar con fuerza en este frente, con miras a conseguir, a la par, la expulsión de las tropas de Kursk.

“Rusia puede utilizar sus 70.000 soldados en Kursk para atravesar nuestra frontera y ampliar las zonas de combate activo en el territorio de Ucrania. Es lógico que no disperse estas fuerzas a múltiples partes de la línea del frente sino que las mantenga unidas e intente avanzar más profundamente en la región de Sumi”, advirtió Andri Demchenko, portavoz de la Guardia de Fronteras de Ucrania, sobre los posibles escenarios para el futuro cercano.

Por su parte, el ex comandante Yevguen Diki consideró que Moscú está evaluando la situación en el terreno y las próximas semanas serían claves para terminar de determinar si efectivamente intensificará o no su ofensiva allí.

Putin enfrenta obstáculos para avanzar con su estrategia sobre Sumi (REUTERS)

De todas formas, pese a lo fácil que parezca en el papel, en el campo de batalla las Fuerzas Armadas rusas enfrentan una serie de obstáculos que podrían hacer de esta una tarea difícil.

Ucrania diseñó un sistema de defensa en Sumi, con “fortificaciones preparadas y otras medidas”, ideal para contrarrestar los ataques enemigos, que, sumado a las altas pérdidas de Moscú y su dificultad para reponerlas, hacen poco probable una victoria.

“Rusia no tiene fuerzas suficientes para lograr un avance significativo en este momento (...) Debido a las pérdidas acumuladas, Rusia solo utiliza blindados en las pocas zonas en las que ve posibilidades de un éxito rápido”, algo que no ocurre en el caso de Sumi, apuntó un oficial militar ucraniano conocido como “Alex”.

(Con información de EFE)