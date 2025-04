El Ejército israelí bombardeó más de 370 objetivos terroristas en la Franja de Gaza en la última semana

Una imagen difundida por el Ejército israelí el pasado 2 de abril dice mostrar a soldados realizando operaciones en un lugar dado como zona de Tel Al-Sultan, en la gobernación de Rafah, Gaza (REUTERS)

La Fuerza Aérea de Israel bombardeó más de 370 “objetivos” en la Franja de Gaza en la última semana, según informó este viernes un comunicado castrense, que dijo que sus aviones y drones siguen “atacando infraestructuras terroristas y apoyando a las fuerzas de combate”.

El Ejército israelí añadió que sus fuerzas siguen operando en los barrios de la ciudad de Rafah y en el recientemente creado Eje Morag, que divide en dos esta urbe y Khan Younis. “Las fuerzas de la División 36 operan en la zona de Rafah y la zona del Eje Morag, mientras que las fuerzas de la División 252 operan en la zona de Shujaiya (ciudad de Gaza) y Beit Lahia, en el norte de la Franja de Gaza”, dice el texto.

Esta mañana, el Ejército volvió a enviar órdenes de evacuación contra la norteña ciudad de Gaza, entre ellas contra el barrio de Shujaiya, para realizar ataques de precisión contra miembros del grupo terrorista Hamas.

Además, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron este viernes un enfrentamiento directo entre sus tropas desplegadas en el sur de la Franja de Gaza y un grupo de terroristas palestinos que ha culminado con al menos tres milicianos muertos y un militar herido.

Según relató el Ejército israelí, un “escuadrón terrorista” inició los enfrentamientos al disparar contra un grupo de militares que operaba en el sur del enclave. Las tropas israelíes respondieron con fuego directo, abatiendo a dos de los atacantes.

Más tarde, las fuerzas israelíes llevaron a cabo un ataque con drones sobre la zona, abatiendo a un tercer terrorista. Las autoridades castrenses no han brindado información sobre la ubicación exacta del incidente ni el grupo armado palestino involucrado.

“Como resultado de los disparos realizados por el escuadrón terrorista, un oficial de combate resultó herido de gravedad. El oficial fue trasladado al hospital para recibir tratamiento médico y se notificó a su familia”, remarcó el Ejército en un comunicado.

Esta foto difundida por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) el 25 de diciembre de 2023 muestra a tropas israelíes realizando operaciones militares en la ciudad de Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza (EP)

Un drone interceptado

Por otra parte, el Ejército israelí declaró este viernes haber interceptado un UAV (avión no tripulado) que se acercaba desde el este, y una fuente militar jordana afirmó que un drone se había estrellado en el interior de Jordania, provocando un incendio.

“Hace un rato, un UAV (avión no tripulado) que se dirigía a territorio israelí desde el este fue interceptado por la IAF (fuerza aérea israelí)”, dijo el ejército en un comunicado, sin dar más detalles.

Desde que estalló la guerra en Gaza en octubre de 2023, los rebeldes hutíes de Yemen, apoyados por Irán, han lanzado repetidamente ataques con drones y misiles contra Israel, muchos de los cuales han sido interceptados antes de entrar en el espacio aéreo israelí.

La Resistencia Islámica de Irak, otro grupo proiraní, también ha dicho estar detrás de varios ataques dirigidos contra Israel desde que comenzó la guerra de Gaza.

El origen del avión no tripulado interceptado el viernes sigue siendo desconocido, pero varios medios de comunicación jordanos informaron de que el ejército de Israel había interceptado un avión no tripulado yemení sobre el Mar Muerto.

Una fuente militar jordana dijo que un avión no tripulado no identificado violó el espacio aéreo del país y se estrelló en la zona de Ma’in, en la gobernación de Madaba, a unos 30 kilómetros (20 millas) al suroeste de Ammán. No se informó de víctimas, pero los restos que cayeron provocaron un incendio en la zona boscosa donde se estrelló. Militares jordanos y equipos de protección civil extinguieron las llamas.

(Con información de AFP, EFE y EP)