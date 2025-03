Según las estimaciones de Ucrania, Rusia cometió más de 183.000 crímenes de guerra desde el inicio de la invasión

Ucrania ha documentado más de 183.000 crímenes de guerra desde el inicio de la invasión rusa, según Zelensky

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó este lunes que ya se han documentado más de 183.000 crímenes de guerra por parte de las tropas de Rusia desde el inicio de la invasión en febrero de 2022. El mandatario dejó ver que la cifra podría ser considerablemente mayor, debido a que una parte importante del territorio sigue bajo ocupación de las fuerzas de Vladimir Putin y aún no ha podido ser inspeccionado por las autoridades ucranianas.

“Ya se han registrado más de 183.000 crímenes relacionados con la agresión de la Federación Rusa. Y esto sin acceso a una parte significativa del territorio temporalmente ocupado de nuestro Estado. Todavía hay miles, tal vez decenas de miles, tal vez cientos de miles de crímenes”, dijo Zelensky durante una ceremonia en Bucha, ciudad símbolo de las masacres de civiles perpetradas durante la invasión rusa de Ucrania, y que fue liberada por el Ejército ucraniano en marzo de 2022.

Ucrania registra más de 183.000 crímenes de guerra atribuidos a Rusia hasta la fecha (AP/ARCHIVO)

Zelensky pidió a los asistentes, entre ellos delegaciones de parlamentos europeos, rendir homenaje a las víctimas de la ocupación rusa. “Conmemoremos a los ucranianos cuyas vidas ha arrebatado la agresión rusa, ya sea aquí en Bucha o en otras ciudades y aldeas”, declaró.

“Necesitamos un derecho internacional eficaz para garantizar a nuestra gente y a toda la sociedad europea protección contra tales amenazas”. Durante su intervención, Zelensky subrayó la necesidad de que los crímenes no queden impunes y de que se refuerce el sistema de justicia internacional para responder a este tipo de atrocidades. “Se debe asegurar la justicia para que el mal no se multiplique. Es necesario aumentar la presión sobre Rusia, las sanciones contra ella, para que la guerra y la concentración no se expandan”, señaló.

En el mismo acto, el fiscal general interino de Ucrania, Oleksii Khomenko, reveló cifras sobre la magnitud de los crímenes cometidos en Bucha durante el primer mes de ocupación rusa. “En solo 30 días de ocupación, se cometieron más de 9.000 crímenes de guerra en el distrito de Bucha. 1.800 civiles fueron asesinados, incluidos 43 niños, y se destruyeron 3.800 edificios”, afirmó. Según Khomenko, las investigaciones han derivado en la identificación de 178 sospechosos, de los cuales 21 han sido condenados como criminales de guerra.

El presidente del Parlamento ucraniano, Ruslan Stefanchuk, agradeció el respaldo internacional y destacó el valor simbólico de Bucha. “Les doy la bienvenida y les agradezco, grandes personas, en la gran Bucha. Nunca olvidaremos su apoyo, sin el cual sería increíblemente difícil resistir”, dijo a las delegaciones europeas presentes.

Bucha: justicia y memoria frente al horror de la guerra (AP/ARCHIVO)

La jornada estuvo marcada también por la denuncia de un nuevo ataque desmedido de las tropas de Putin en Kharkiv, la segunda ciudad más poblada de Ucrania, que el sábado por la noche sufrió un bombardeo dirigido contra un hospital. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania informó que el bombardeo, perpetrado con drones Shahed, causó la muerte de un hombre de 67 años y una mujer de 70, además de dejar 25 personas heridas, incluida una adolescente de 15 años que permanece hospitalizada en estado grave.

“El bombardeo deliberado y selectivo de un centro médico ucraniano por parte del Ejército ruso se suma a la larga lista de crímenes viles.” El mando militar añadió que las imágenes captadas tras el ataque muestran un incendio activo, automóviles destruidos y severos daños en edificios adyacentes.

El Gobierno de Ucrania informó que las pruebas del ataque serán incorporadas al expediente de denuncias de crímenes de guerra que prepara para ser presentado ante los organismos internacionales de justicia penal, como la Corte Penal Internacional (CPI). “Los crímenes de guerra no prescriben”, recordó el Estado Mayor.

Las evidencias recopiladas por Ucrania se incluirán en expedientes internacionales por crímenes de guerra (AP/ARCHIVO)

Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en febrero de 2022, Ucrania ha centrado parte de su estrategia en recopilar evidencia de violaciones al derecho internacional humanitario. El país ha creado bases de datos, ha colaborado con organizaciones extranjeras y ha solicitado apoyo técnico para garantizar que los crímenes puedan ser juzgados por tribunales nacionales e internacionales.

La ciudad de Kharkiv ha sido uno de los principales blancos de los ataques rusos desde el inicio de la guerra, este mismo lunes sufrió otro atentado en el que instalaciones industriales, edificios residenciales y guarderías resultaron afectadas. Las autoridades locales continúan las tareas de rescate, asistencia a los heridos y documentación de los daños.

Estas evidencias se incorporarán al expediente internacional con el que Ucrania busca responsabilizar penalmente a los mandos políticos y militares de Rusia por los actos cometidos en su territorio.