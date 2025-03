Un hallazgo literario revela una nueva faceta de Shakespeare en el contexto político del siglo XVII

Un manuscrito del siglo XVII revela una adaptación política del Soneto 116 de Shakespeare (University of Oxford)

Un manuscrito del siglo XVII, que permaneció inadvertido durante más de un siglo en los archivos de la Biblioteca Bodleiana de Oxford, ha revelado una versión inédita del famoso Soneto 116 de William Shakespeare.

Este descubrimiento, realizado por la investigadora Leah Veronese de la Universidad de Oxford, aporta una nueva copia manuscrita de este poema y muestra cómo fue adaptado y resignificado en un contexto político durante la Guerra Civil Inglesa.

Según informó la revista The Review of English Studies, el poema fue transformado en una canción con siete líneas adicionales, probablemente para ser interpretado en reuniones privadas, en un momento en que las actuaciones públicas de música estaban prohibidas.

El manuscrito, conocido como Bodleian MS Ashmole 36, 37, forma parte de la colección personal de Elias Ashmole, un ferviente monárquico y fundador del Museo Ashmolean. Este documento, que incluye una amplia variedad de textos poéticos y políticos, sitúa al soneto en un entorno cargado de simbolismo realista y resistencia cultural.

A través de su vasta colección de textos, Ashmole se convirtió en una figura clave en la defensa de la monarquía (Public Domain)

La versión adaptada del poema, atribuida al compositor Henry Lawes, modifica significativamente el texto original de Shakespeare, eliminando su apertura clásica y añadiendo líneas que parecen aludir a la lealtad política y religiosa en tiempos de crisis.

Esta apertura reemplaza la conocida línea “Let me not to the marriage of true minds / Admit impediments; love is not love”, desplazando el enfoque del amor romántico hacia una reflexión sobre la verdad y la lealtad.

La recepción de Shakespeare en el siglo XVII muestra reinterpretaciones políticas de su obra (Public Domain)

El manuscrito contiene otras obras de tono político, como villancicos prohibidos y sátiras sobre los eventos de la década de 1640.

En este entorno, las líneas adicionales del poema adquieren un matiz de crítica hacia aquellos que, según los monárquicos, traicionaron la causa realista.

Según detalló The Review of English Studies, Lawes no solo compuso la música para esta versión, sino que también participó activamente en la circulación de canciones en manuscrito durante el Interregno, un período en el que las actuaciones públicas de música estaban prohibidas por el régimen republicano.

El Museo Ashmolean, fundado por Elias Ashmole, se ha consolidado como un referente cultural (Flickr)

Este contexto político convirtió las interpretaciones privadas en actos de resistencia cultural, donde la música y la poesía se utilizaban para expresar lealtad al monarca depuesto.

El manuscrito de Ashmole no incluye la partitura musical, pero otra copia de la canción, encontrada en el NYPL Drexel MS 4257, preserva la música compuesta por Lawes. Este documento, perteneciente al músico John Gamble, evidencia la circulación de canciones en círculos privados durante el Interregno.

Según el análisis de Veronese, estas reuniones clandestinas no solo mantenían viva la tradición musical, sino que también servían como espacios de solidaridad política entre los monárquicos.

El Bodleian MS Ashmole 36, 37 es un compendio de textos que abarca desde la época jacobina hasta la Restauración, reflejando las inclinaciones políticas de su compilador. Según informó The Review of English Studies, el manuscrito incluye poemas sobre batallas de la Guerra Civil Inglesa, elegías a figuras realistas como el conde de Strafford, y sátiras dirigidas a los puritanos.

Entre estos textos, destaca un villancico titulado “Christmas Caroll”, que celebra la Navidad en desafío a las prohibiciones parlamentarias, y un poema de John Cleveland que satiriza el controvertido “Juramento Et Cetera” de 1640.

En este contexto, la adaptación del Soneto 116 adquiere un significado político más profundo. La insistencia en la constancia y la verdad, expresada en líneas como “Love alters not with his brief hours and weeks / But bears it out, even to the edge of doom”, puede interpretarse como una metáfora de la lealtad monárquica frente a las adversidades del Interregno.

Según explicó Emma Smith, profesora de estudios shakesperianos en la Universidad de Oxford, en el estudio, este poema, que hoy es uno de los más conocidos de Shakespeare, no parece haber sido ampliamente popular en su tiempo.

Hasta ahora, solo se conocía una referencia manuscrita previa al soneto, lo que hace que este hallazgo sea especialmente significativo.