Récord mundial en aguas heladas: 2.461 nadadores checos desafíaron el frío extremo en el lago Most

2.461 nadadores establecieron un nuevo récord de chapuzón polar colectivo en el lago Most (AP)

Un grupo de 2.461 nadadores checos se sumergió en las gélidas aguas del lago Most, ubicado en el noroeste de la República Checa, para establecer un nuevo récord mundial en el mayor chapuzón colectivo conocido como “oso polar”. Según informó Guinness World Records, este evento superó ampliamente la marca anterior, que había sido lograda en 2015 en Mielno, Polonia, con la participación de 1.799 personas. La hazaña, que tuvo lugar el pasado sábado, se llevó a cabo bajo estrictas condiciones para garantizar su validez.

De acuerdo con los requisitos establecidos por Guinness, los participantes debían usar únicamente trajes de baño, sumergirse al menos hasta la cintura y permanecer en el agua durante un mínimo de un minuto. La temperatura del agua, que alcanzó los 3,5 grados Celsius, cumplió con la regla de estar por debajo de los 10 grados Celsius, lo que añadió un nivel de dificultad significativo al desafío.

El organizador del evento, David Vencl, destacó el orgullo nacional que representa esta actividad. “Los checos somos una nación de nadadores polares”, afirmó Vencl, según The Independent. Este apneísta no es ajeno a los desafíos extremos, ya que hace cuatro años estableció un récord mundial al nadar 80,9 metros bajo el hielo, una hazaña que lo posicionó como una figura destacada en el ámbito de los deportes extremos.

El lago Most se convirtió en epicentro del mayor chapuzón polar colectivo validado por Guinness (AP)

El lago Most, donde se llevó a cabo el evento, se encuentra en una región conocida por su clima frío y sus paisajes naturales. Este entorno fue el escenario perfecto para que los participantes demostraran su capacidad de resistencia frente a las bajas temperaturas. Según detalló The Globe and Mail, el evento atrajo tanto a nadadores experimentados como a aficionados, quienes se unieron en un esfuerzo colectivo para superar el récord anterior.

El récord anterior, establecido en el Mar Báltico en la ciudad polaca de Mielno, había permanecido imbatible durante más de ocho años. En esa ocasión, 1.799 personas se sumergieron en las frías aguas del mar el 15 de febrero de 2015. El evento en Polonia también había sido reconocido por Guinness World Records bajo las mismas condiciones estrictas que se aplicaron en el lago Most.

La superación de esta marca no solo representa un logro para la República Checa, sino que también pone de relieve el creciente interés por las actividades extremas en aguas frías. Este tipo de eventos, además de ser un desafío físico, fomenta la camaradería y el trabajo en equipo entre los participantes, quienes deben coordinarse para cumplir con los requisitos establecidos por Guinness.

Con 3,5 °C de temperatura, el lago Most cumplió las exigencias para certificar el récord (AP)

David Vencl, quien organizó el evento, es una figura clave en la promoción de los deportes extremos en la República Checa. Su récord mundial en natación bajo hielo, logrado hace cuatro años, es un testimonio de su dedicación y habilidad en este tipo de actividades. Según informó AP, Vencl ha utilizado su experiencia para inspirar a otros a participar en desafíos similares, destacando los beneficios físicos y mentales de enfrentarse a condiciones extremas.

Muchos de los participantes destacaron cómo la práctica de nadar en aguas frías les ha ayudado a mejorar su resistencia física y su bienestar general. Este tipo de actividades, aunque exigentes, se han convertido en una tradición para muchas comunidades en la República Checa.

La participación masiva en el evento refleja el fuerte vínculo cultural que los checos tienen con las actividades al aire libre, incluso en condiciones adversas. El éxito del evento en el lago Most no solo se mide en términos de números, sino también en el impacto que tuvo en la comunidad local y en la promoción de la República Checa como un destino para el turismo deportivo. El récord establecido en el lago Most es un ejemplo de cómo la determinación y el trabajo en equipo pueden superar incluso los desafíos más extremos.