Corea del Sur dijo que seguirá apoyando a Ucrania tras la cancelación de la ayuda militar de Estados Unidos

Tras colaborar con equipos no letales y remoción de minas, Seúl busca ampliar su margen de ayuda. (REUTERS/ARCHIVO)

Las autoridades surcoreanas han adelantado este martes que continuarán con su apoyo para que Ucrania pueda alcanzar la paz y su reconstrucción lo más rápido posible, después de que la Administración Trump anunció la suspensión de su apoyo militar tras el fracaso de la reunión de la semana pasada en la Casa Blanca.

“Seguimos de cerca los acontecimientos”, explicó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Lee Jae Woong. "Continuaremos nuestros esfuerzos para ayudar en la rápida restauración de la paz y la reconstrucción de Ucrania“, ha dicho sin dar más detalles, según recoge la agencia Yonhap.

De acuerdo con la legislación surcoreana, no puede vender armas a un tercer país, si bien sí ha estado suministrado a Ucrania ciertos tipos de equipamiento no letal, o financiando programas de retirada de minas, de ayuda humanitaria, o de reconstrucción de infraestructura crítica.

No obstante, la participación en el conflicto de Corea del Norte, con la entrega de armamento a Rusia y el despliegue de al menos 11.000 efectivos en el frente de la provincia rusa de Kursk, Seúl planteó la posibilidad de modificar la ley para poder ampliar el margen de ayuda a Ucrania.

El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este lunes paralizar toda la ayuda militar a Ucrania, incluso la que ya está comprometida o en camino a su destino, según confirmó a EFE un alto funcionario estadounidense.

Trump y Zelensky sostuvieron un encuentro en la Casa Blanca la semana pasAda (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Según la fuente, el presidente está muy interesado en lograr la paz y necesita “que todos nuestros socios estén comprometidos con ese objetivo”.

Esta medida detiene la entrega del armamento o equipamiento ya en territorio de Polonia y listo para su entrega última a los ucranianos, según reporta la cadena conservadora Fox News, muy bien conectada con la Administración Trump.

La decisión del presidente de EEUU es la primera consecuencia del encontronazo que tuvo lugar el viernes pasado en la Casa Blanca entre Trump y el mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, que el mundo entero pudo ver en directo.

Trump tomó la decisión de paralizar la ayuda militar a Ucrania tras reunirse este lunes con su equipo, entre otros los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Defensa, Pete Hegseth, para evaluar si seguir enviando armas a Kiev y definir su postura hacia Ucrania tras el choque con Zelensky.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (REUTERS/ARCHIVO)

Horas antes este lunes, Trump había escrito en su red Truth Social que la oposición de Zelensky a un acuerdo de paz rápido con Moscú podría costarle el puesto.

"Tal vez alguien no quiere llegar a un acuerdo, y si alguien no quiere hacerlo, creo que esa persona no estará por aquí mucho tiempo. Esa persona no será escuchada por mucho tiempo, porque creo que Rusia quiere llegar a un acuerdo", dijo Trump.

Zelensky, alineado en esto con la Unión Europea, se ha mostrado contrario a un acuerdo rápido y sin condiciones que pueda equiparare a una capitulación ante Rusia.

A Trump no le gustó que ayer Zelensky dijera en Londres que un eventual acuerdo de su país con Rusia para acabar la guerra “sigue estando muy, muy lejos”, y así lo hizo saber en su red.

"¡Esta es la peor declaración que podría haber hecho Zelensky, y Estados Unidos no lo tolerará por mucho más tiempo!“, afirmó el mandatario estadounidense en su mensaje.

(Con información de Europa Press y EFE)