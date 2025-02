Se levanta humo tras un ataque israelí en Yenín, Cisjordania ocupada por Israel, el 2 de febrero (REUTERS/Raneen Sawafta)

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, informó este jueves que, tras las explosiones registradas en Tel Aviv, ordenó al Ejército intensificar sus operaciones en Cisjordania.

“He ordenado a las Fuerzas de Defensa que aumenten la intensidad de la actividad antiterrorista en el campo de refugiados de Tulkarem y en todos los campos de refugiados en Judea y Samaria (términos que emplea Israel para referirse a Cisjordania)”, dijo antes de insistir en su promesa de perseguir “hasta el amargo final” al enemigo.

Las tropas “destruirán la infraestructura en los campos, utilizadas como puestos de primera línea del eje del mal iraní” y “los residentes que les den cobijo pagarán un alto precio”, agregó.

Israel intensificará sus operaciones militares en Cisjordania tras el atentado con explosiones en Tel Aviv (REUTERS)

Por su parte, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, convocó a una reunión de emergencia con Katz, el Jefe del Estado Mayor, el Jefe del Shin Bet y el Comisionado de la Policía, y dio “instrucciones a las FDI para que lleven a cabo una poderosa operación contra los puntos calientes del terrorismo” en Cisjordania, comenzando por bloqueos en ciertos puntos de entrada.

Katz prometió que Israel perseguirá “hasta el amargo final” al enemigo (EFE)

Asimismo, instruyó a la Policía y a la agencia de inteligencia interna “incrementar la actividad preventiva en las ciudades israelíes contra nuevos ataques terroristas”.

Las palabras de Netanyahu y Katz se dieron en respuesta a las explosiones que se produjeron este jueves por la noche en tres autobuses en Tel Aviv, que no dejaron víctimas fatales ni heridos.

Este jueves, tres autobuses explotaron en Israel y las autoridades investigan el hecho como un atentado terrorista combinado

El incidente ocurrió en simultáneo, cuando los vehículos estaban en dos aparcamientos de los barrios de Bat Yam y Holon. Tras las primeras tres detonaciones, las autoridades ordenaron un importante operativo de seguridad y lograron dar con otros dos explosivos y neutralizarlos.

Se trató de “artefactos explosivos idénticos con temporizador”, precisaron.

En vista de lo ocurrido, la policía no tardó en evaluar la posibilidad de que se tratara de un atentado terrorista combinado.

“Informe preliminar: sospecha de atentado terrorista. Se han recibido múltiples informes de explosiones que involucran a varios autobuses en diferentes lugares de Bat Yam”, indicaron las fuerzas de seguridad en un comunicado.

Poco más tarde, sin embargo, la sospecha fue confirmada por los propios combatientes de las Brigadas Qassam, una rama de Hamas de la ciudad de Tulkarem, al norte de Cisjordania. “Nunca olvidaremos vengarnos por nuestros mártires mientras la ocupación esté en nuestras tierras”, escribieron en su canal de Telegram poco después de las detonaciones.

Las Brigadas Qassam, una rama de Hamas de la ciudad de Tulkarem, al norte de Cisjordania, reivindicó el atentado (REUTERS)

De hecho, con el correr de las horas, la Policía dijo que uno de los artefactos que no llegó a detonarse, de unos 5 kilogramos, llevaba un mensaje que decía “Venganza desde Tulkarem”, por lo que “parece algo (que se originó) en Cisjordania”.

“Tenemos que determinar si un solo sospechoso colocó los explosivos en varios autobuses o si había varios sospechosos”, sumó un portavoz de la Policía, que dijo que la investigación quedó en manos del Shin Bet y el Ejército, quienes se enfocarán en zonas específicas, en base a las primeras conclusiones.

“No debemos centrarnos en el resultado sino en la intención. Un intento de asesinar a docenas de israelíes en este difícil día debe ser respondido no solo con acciones tácticas sino, también, con el ataque directo a los planificadores y financiadores del ataque, así como con el uso de medidas poderosas contra los bastiones de los terroristas. Se debe pagar un alto precio, uno que las organizaciones terroristas no olvidarán”, pidió el opositor y ex ministro Benny Gantz.

Desde la masacre del 7 de octubre de 2023, Israel ha ordenado a sus tropas realizar diversas maniobras en Cisjordania contra los campamentos en los que el enemigo se refugia, entre ellos, el de Tulkrem.

(Con información de Europa Press)