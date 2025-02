EEUU neutralizó a dos altos cargos del grupo terrorista Al Qaeda durante un ataque aéreo en el noroeste de Siria

EEUU neutralizó a un alto cargo del grupo terrorista Al Qaeda durante un ataque aéreo en el noroeste de Siria (REUTERS)

El Mando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) informó este domingo de la muerte de dos altos funcionarios de Hurras al-Din, una filial de Al-Qaeda, en un ataque aéreo de precisión realizado el sábado en el noroeste de Siria.

El ataque, llevado a cabo por las fuerzas estadounidenses en la provincia de Idlib, tuvo como objetivo a un “alto funcionario de finanzas y logística” del grupo terrorista.

Según el comunicado de CENTCOM, la operación fue parte de los esfuerzos continuos de EEUU para “interrumpir y degradar los esfuerzos de los terroristas para planificar, organizar y llevar a cabo ataques contra civiles y personal militar de Estados Unidos y sus aliados en la región”.

El general Michael Erik Kurilla, jefe de CENTCOM, aseguró que las fuerzas estadounidenses seguirán persiguiendo “sin descanso” a los terroristas para defender la seguridad de EEUU y sus aliados.

El general Michael Erik Kurilla, jefe de CENTCOM, aseguró que las fuerzas estadounidenses seguirán persiguiendo “sin descanso” a los terroristas para defender la seguridad de EEUU y sus aliados (REUTERS/Jehad Shelbak)

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos (OSDH) también reportó este domingo la muerte de dos altos mandos de Hurras al-Din, identificados como Abderramán al Leby y Fadel al Leby, en un ataque realizado por la coalición internacional liderada por EEUU.

El ataque con dron tuvo lugar cerca de la localidad de Urum al Joz, en la provincia de Idlib. Según el OSDH, el vehículo en el que viajaban fue destruido por completo, y los equipos de rescate recuperaron los cuerpos de las víctimas tras sofocar el incendio que consumió el automóvil.

Idlib es una de las últimas zonas de Siria bajo control de grupos rebeldes y yihadistas. En la región operan facciones como Hurras al Din, afiliada a Al Qaeda, y Hayat Tahrir al Sham (HTS), una antigua rama de la organización terrorista que en los últimos años se ha distanciado de ella.

El grupo Hurras al-Din fue fundado en febrero de 2018 y se considera una de las principales facciones afiliadas a Al-Qaeda en Siria. Aunque no confirmó públicamente su lealtad a Al-Qaeda hasta su reciente disolución el mes pasado, Estados Unidos designó al grupo como organización terrorista en 2019 y ha ofrecido recompensas financieras por información sobre sus miembros.

Según el comunicado de CENTCOM, la operación fue parte de los esfuerzos continuos de EEUU para “interrumpir y degradar los esfuerzos de los terroristas para planificar, organizar y llevar a cabo ataques contra civiles y personal militar de Estados Unidos y sus aliados en la región” (Desmond Cassell / US Army / Polaris)

Este ataque es el más reciente en una serie de operaciones dirigidas contra miembros de Hurras al-Din, que ha sido un objetivo clave de las fuerzas estadounidenses en su lucha contra el terrorismo en la región.

En enero de 2023, otro alto dirigente de la organización, Muhammad Salah al-Zabir, fue abatido en un ataque aéreo similar.

EEUU intensificó su ofensiva contra el Estado Islámico

A finales de diciembre del año pasado, EEUU también abatió a dos miembros del grupo terrorista Estado Islámico (EI) en Siria. Según el CENTCOM, la operación se realizó mediante un bombardeo de precisión en Deir al Zur, en el este del país.

De acuerdo con The Financial Times, Estados Unidos llevó a cabo más de 75 ataques aéreos en Siria contra líderes, operativos y campamentos del Estado Islámico, asegurando que no hay indicios de víctimas civiles en estas operaciones.

El entonces asesor de Seguridad Nacional estadounidense, Jake Sullivan, cuyo mandato concluyó el 20 de enero, advirtió sobre el riesgo de una reactivación del terrorismo en la región.

El ataque, llevado a cabo por las fuerzas estadounidenses en la provincia de Idlib, tuvo como objetivo a un “alto funcionario de finanzas y logística” del grupo terrorista (REUTERS/Umit Bektas)

“No voy a endulzarlo. Se trata de una amenaza real: el yihadismo y el terrorismo podrían volver a Siria. Nos incumbe a nosotros y a toda la región oponernos con fuerza a ello”, afirmó.

A pesar de los esfuerzos internacionales, el Estado Islámico aumentó su actividad en el último año. Según estimaciones del CENTCOM, el grupo reivindicó 153 atentados en la primera mitad del año, lo que indica su intención de reorganizarse.

Además de Estados Unidos, Israel intensificó sus operaciones en Siria. En los últimos días, llevó a cabo maniobras estratégicas en una “zona de contención” cerca de la frontera, con el objetivo de destruir armamento pesado abandonado y prevenir la formación de nuevas células terroristas en el país.

(Con información de Europa Press y AFP)