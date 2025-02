La Fiscalía alemana cree que el hombre que atropelló a una multitud en Múnich fue motivado por el extremismo islámico

De izquierda a derecha, el primer ministro de Baviera, Markus Soeder; el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, y el alcalde de Múnich, Dieter Reiter, depositan flores en el lugar donde una camioneta se estrelló contra una manifestación en Múnich (AP Foto/Ebrahim Noroozi)

El hombre que embistió con su auto a manifestantes en Múnich en un incidente que dejó más de 30 heridos al parecer tuvo un motivo de extremismo islámico, si bien no hay evidencia de que haya estado involucrado con ninguna red radical, indicaron las autoridades el viernes.

El afgano de 24 años, que llegó a Alemania como solicitante de asilo en 2016 y vivía en Múnich, fue arrestado luego de conducir su Mini Cooper hacia la parte trasera de una protesta de un sindicato en la ciudad bávara el jueves. Policías lo sacaron del auto después de disparar contra el vehículo y lo arrestaron ileso.

Fue el quinto en una serie de ataques que involucran a inmigrantes en los últimos nueve meses, que han llevado la migración al primer plano de la campaña para las elecciones del 23 de febrero en Alemania.

La fiscal Gabriele Tilmann reveló que el sospechoso dijo “Allahu Akbar”, o “Dios es grande”, a la policía y luego rezó tras su arresto, lo que llevó a un departamento que investiga el extremismo y el terrorismo a hacerse cargo del caso de inmediato.

En el interrogatorio, admitió haber conducido deliberadamente hacia los manifestantes y “dio una explicación que resumiría como motivación religiosa”, indicó Tilmann.

La policía trabaja en un coche que arrolló a una multitud en Múnich (REUTERS/Wolfgang Rattay)

La fiscal no entró en detalles, pero añadió que “según todo lo que sabemos en este momento, me atrevería a hablar de una motivación islamista”. Sin embargo, no hay indicios de que el sospechoso forme parte de alguna organización extremista islámica, agregó.

El hombre había publicado contenido con referencias religiosas —como “Alá, protégenos siempre”— en las redes sociales, donde se describía a sí mismo como culturista y modelo de fitness, dijo Tilmann.

El subdirector de la policía criminal del estado de Baviera, Guido Limmer, detalló que los investigadores encontraron un chat, aparentemente con familiares, en que el sospechoso escribió “quizás mañana ya no esté aquí”, pero hasta ahora no se ha encontrado nada que apunte a preparativos concretos para el ataque o a la participación de otra persona.

La policía asegura las pruebas (REUTERS/Wolfgang Rattay)

El hombre no tenía antecedentes penales y contaba con un permiso de residencia válido, aunque su solicitud de asilo había sido rechazada. Tenía empleos, incluyendo el de detective de una tienda. Tilmann añadió que no había indicios de enfermedad mental.

La policía informó que hasta el momento se sabe de 36 personas que resultaron heridas en el ataque, dos de ellas muy gravemente y ocho de gravedad. Tilmann indicó que el sospechoso está siendo investigado por 36 cargos de intento de asesinato, así como por lesiones corporales e interferencia peligrosa en el tráfico.

Varias personas han dejado flores y veladoras cerca del lugar del ataque.

“No tengo palabras”, dijo Anna Zagkoti, de 37 años. “Hemos tenido demasiados otros casos como este en otras ciudades alemanas. Para mí es realmente triste y no puede continuar. Los políticos tienen que hacer algo y nosotros como sociedad también. Tenemos que unirnos y luchar contra esto”.

El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier dejó una flor en el lugar del incidente el viernes por la mañana. Condenó “la brutalidad de este acto” y dijo que “nos deja atónitos”.

El ataque ocurrió un día antes de la apertura de la Conferencia de Seguridad de Múnich, un encuentro anual de funcionarios internacionales de política exterior y de seguridad que se acompaña de una fuerte seguridad.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, ofreció sus condolencias al inicio de una reunión bilateral con Steinmeier al margen del evento.

“Deseamos al gobierno lo mejor mientras se recuperan y tratan de cuidar a las víctimas y sus familias”, dijo.

(AP)