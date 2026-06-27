Colombia

MinDefensa garantiza empalme transparente y entrega de instituciones sólidas tras las elecciones más seguras en 30 años

Pedro Sánchez afirmó que la transición se realizará bajo estrictos estándares institucionales, con el compromiso de mantener la operatividad, el cumplimiento de la Constitución y la ley, así como la estabilidad de las fuerzas del Estado durante el cambio de gobierno

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El ministro Pedro Sánchez aseguró que el Ministerio de Defensa entregará instituciones sólidas y garantizará una transición responsable tras las elecciones presidenciales de 2026. - crédito @mindefensa/X

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, afirmó que el Gobierno está preparado para desarrollar un empalme transparente, responsable y profesional con la administración que asumirá el poder en los próximos días, luego de las elecciones presidenciales de 2026, calificadas por las autoridades como las más concurridas de la historia del país y las más seguras de los últimos treinta años.

A través de un video publicado en las redes sociales oficiales del Ministerio de Defensa, el jefe de la cartera destacó el trabajo realizado por la Fuerza Pública durante el proceso electoral y aseguró que la prioridad seguirá siendo la protección de la democracia y la estabilidad institucional, independientemente del cambio de Gobierno.

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Colombia vivió las elecciones más concurridas de su historia y las más seguras en los últimos treinta años. Ese es uno de los mayores actos de servicio a la democracia: garantizar que más de veintiséis millones de colombianos pudieran ejercer libremente su voto”, manifestó el ministro.

Durante su intervención, Sánchez resaltó el papel desempeñado por las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en el desarrollo de la jornada electoral, señalando que la democracia colombiana cuenta con un soporte sólido gracias al compromiso de quienes integran la Fuerza Pública.

“La democracia tiene un pilar sólido e inquebrantable: la Fuerza Pública”, expresó el funcionario.

Reconocimiento al sacrificio de militares y policías

El ministro también dedicó parte de su mensaje a reconocer el sacrificio de los integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional que han perdido la vida o han resultado heridos durante las operaciones contra organizaciones criminales.

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“Esta tarea ha costado sacrificio. Cientos de militares y policías han sido asesinados o heridos combatiendo a los grupos criminales”, afirmó.

Asimismo, envió un mensaje de solidaridad a las familias de los uniformados fallecidos y reiteró el compromiso del Estado de preservar su legado. “Honraremos su memoria y cuidaremos de sus familias”, señaló.

El ministro Pedro Sánchez reiteró que la seguridad del país seguirá siendo una prioridad durante el proceso de transición hacia el nuevo Gobierno. - crédito REUTERS/Luis Jaime Acosta
El ministro Pedro Sánchez reiteró que la seguridad del país seguirá siendo una prioridad durante el proceso de transición hacia el nuevo Gobierno. - crédito REUTERS/Luis Jaime Acosta

El Ministerio de Defensa se prepara para el cambio de Gobierno

Uno de los anuncios centrales del pronunciamiento fue la disposición del Ministerio de Defensa para iniciar el proceso de transición con el Gobierno electo.

Según explicó Sánchez, faltan 42 días para la posesión del nuevo presidente, por lo que la entidad ya adelanta los preparativos para garantizar una transferencia ordenada de responsabilidades.

“Estamos listos para un empalme transparente, responsable y profesional. La seguridad de Colombia está por encima de cualquier transición política”, afirmó.

En ese sentido, aseguró que el sector Defensa entregará instituciones fortalecidas y plenamente operativas para garantizar la continuidad de las funciones constitucionales.

“Entregaremos unas instituciones sólidas, plenamente operativas y comprometidas con el cumplimiento de la Constitución y la ley”, indicó.

El ministro también manifestó sus buenos deseos para la administración que iniciará funciones, al considerar que el éxito del próximo Gobierno beneficiará al país en su conjunto. “Solo le deseamos lo mejor, porque si le va bien al Gobierno, le va bien a Colombia”, expresó.

La misión institucional continúa más allá de los cambios políticos

En la parte final de su mensaje, Mindefensa hizo énfasis en que los cambios de administración no alteran la misión permanente de las instituciones encargadas de la seguridad nacional.

El funcionario agradeció a quienes hacen parte del Ministerio de Defensa y recordó que el servicio a los colombianos debe mantenerse como prioridad. “Nunca olvidemos que los cargos son transitorios y que la misión permanece”, manifestó.

Añadió que el Ministerio de Defensa continuará cumpliendo sus responsabilidades constitucionales mientras existan ciudadanos que requieran protección o territorios que deban ser resguardados.

“Mientras exista un colombiano cuya vida deba ser protegida, mientras haya una frontera que defender, una democracia que preservar o una comunidad que requiera la presencia del Estado, el Ministerio de Defensa Nacional seguirá cumpliendo su deber con honor, determinación y absoluto compromiso y amor por Colombia”, concluyó.

Documento con texto "Proceso electoral", "2026 Elecciones", y un cartel con texto "Mesa de votación y escrutinio de mesa", junto a logos
Más de 26 millones de colombianos participaron en la segunda vuelta presidencial de 2026, la de mayor concurrencia en la historia del país. - crédito Colprensa/Catalia Olaya

Unas elecciones con participación histórica

El pronunciamiento del ministro se produce después de que las autoridades electorales confirmaran que la segunda vuelta presidencial de junio de 2026 alcanzó la mayor participación ciudadana registrada en la historia del país.

De acuerdo con las cifras oficiales, 26,2 millones de colombianos acudieron a las urnas, lo que representó una participación del 63,59% del censo electoral, superando ampliamente los 22,6 millones de votantes registrados durante las elecciones presidenciales de 2022.

Al mismo tiempo, la abstención se redujo al 36,41%, el nivel más bajo registrado en procesos presidenciales recientes, reflejando un mayor interés ciudadano por participar en la definición del nuevo jefe de Estado.

Abelardo de la Espriella fue declarado presidente electo de Colombia tras el escrutinio oficial realizado por las autoridades electorales. - crédito REUTERS/Charlie Cordero
Abelardo de la Espriella fue declarado presidente electo de Colombia tras el escrutinio oficial realizado por las autoridades electorales. - crédito REUTERS/Charlie Cordero

Escrutinio oficial ratificó el resultado presidencial

El Consejo Nacional Electoral (CNE) concluyó el escrutinio nacional y confirmó oficialmente la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia.

El resultado definitivo mostró una coincidencia del 99,997% entre el preconteo y el escrutinio realizado por los jueces de la República, lo que ratificó la solidez del proceso electoral.

El escrutinio otorgó a Abelardo de la Espriella 12.958.004 votos (49,66%), mientras que Iván Cepeda obtuvo 12.707.793 sufragios (48,70%). La diferencia final quedó establecida en 250.211 votos, una de las más estrechas registradas en una elección presidencial en Colombia.

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