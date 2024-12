Un grupo de científicos se reúne para descifrar el misterio de la ballena más rara del mundo

El científico internacional Alexander Werth (de izquierda a derecha), la profesora Joy Reidenberg y Michael Denk estudian una ballena de dientes de pala macho antes de una disección en el Centro Agrícola Invermay, Mosgiel, cerca de Dunedin, Nueva Zelanda, el lunes 2 de diciembre de 2024. (Foto AP/Derek Morrison)

Es la ballena más rara del mundo, de la que sólo se han avistado siete ejemplares de su especie. Casi nada se sabe sobre esta enigmática especie, pero el lunes un pequeño grupo de científicos y expertos culturales de Nueva Zelanda se reunieron en torno a una ballena dentada de pala casi perfectamente conservada con la esperanza de descifrar décadas de misterio.

“No puedo explicarles lo extraordinario que es”, dijo alegremente Anton van Helden, asesor principal de ciencias marinas de la agencia de conservación de Nueva Zelanda, quien le dio a la ballena de dientes de pala su nombre para distinguirla de otras especies con pico. “Para mí, personalmente, es increíble”.

Van Helden ha estudiado a los zifios durante 35 años, pero el lunes fue la primera vez que participó en una disección de la variedad de dientes de pala. De hecho, el estudio minucioso de la criatura, que apareció muerta en una playa de Nueva Zelanda en julio, es el primero que se lleva a cabo hasta ahora.

Ninguno ha sido visto con vida en el mar.

Un macho de ballena de dientes de pala es visto antes de una disección en el Centro Agrícola Invermay, Mosgiel, cerca de Dunedin, Nueva Zelanda, el lunes 2 de diciembre de 2024. (Foto AP/Derek Morrison)

La lista de lo que los científicos no saben sobre las ballenas dentadas es más larga que lo que saben. No saben en qué parte del océano viven, por qué nunca han sido avistadas en estado salvaje o cómo es su cerebro. Todos los zifios tienen sistemas estomacales diferentes y los investigadores no saben cómo procesan su comida las ballenas dentadas. No saben cómo murió esta.

Durante la próxima semana, los investigadores que estudian al macho de 5 metros (16 pies) de largo en un centro de investigación agrícola cerca de la ciudad de Dunedin esperan descubrirlo.

“Es posible que haya parásitos completamente nuevos para la ciencia que vivan en esta ballena”, dijo van Helden, quien se emocionó ante la posibilidad de aprender cómo produce sonido la especie y qué come. “¿Quién sabe qué descubriremos?”

Sólo se han encontrado otras seis ballenas dientes de pala, pero todas las que fueron descubiertas intactas fueron enterradas antes de que las pruebas de ADN pudieran verificar su identificación.

Los científicos internacionales Alexander Werth (de izquierda a derecha), la profesora Joy Reidenberg y Michael Denk estudian una ballena de dientes de pala macho antes de una disección en el Centro Agrícola Invermay, Mosgiel, cerca de Dunedin, Nueva Zelanda, el lunes 2 de diciembre de 2024. (Foto AP/Derek Morrison)

Nueva Zelanda es un foco de varamientos de ballenas, con más de 5.000 casos registrados desde 1840, según el Departamento de Conservación. Los primeros huesos de ballena con dientes de pala se encontraron en 1872 en la isla Pitt de Nueva Zelanda. Otro descubrimiento se realizó en una isla cercana a la costa en la década de 1950, y los huesos de una tercera se encontraron en la isla Robinson Crusoe de Chile en 1986.

La secuenciación de ADN realizada en 2002 demostró que los tres ejemplares pertenecían a la misma especie y que se diferenciaban de otros zifios. Pero los investigadores que estudiaban a este mamífero no pudieron confirmar si la especie estaba extinta hasta 2010, cuando dos ballenas de dientes de pala enteras, ambas muertas, aparecieron en una playa de Nueva Zelanda. Pero ninguna de ellas había sido estudiada antes.

El lunes, el séptimo ejemplar de su especie, rodeado de científicos con delantales blancos que lo estaban midiendo y fotografiando, parecía relativamente intacto y no daba ninguna pista sobre su muerte. Los investigadores señalaron marcas de tiburones cortadores de galletas, algo normal, dijeron, y no la causa.

La disección será silenciosa, metódica y más lenta de lo habitual, porque se está llevando a cabo en colaboración con los maoríes, el pueblo indígena de Nueva Zelanda. Para los maoríes, las ballenas son una taonga (un tesoro preciado) y la criatura será tratada con la misma reverencia que se le brinda a un antepasado.

Los "iwi" locales, o personas, de una tribu maorí local estudian una ballena dientes de pala macho antes de una disección en el Centro Agrícola Invermay, Mosgiel, cerca de Dunedin, Nueva Zelanda, el lunes 2 de diciembre de 2024. (Foto AP/Derek Morrison)

Los miembros de la iwi o tribu local estarán presentes durante toda la disección y serán consultados en cada turno, lo que les permitirá compartir conocimientos tradicionales y observar costumbres, como decir una karakia (una oración) sobre la criatura antes de que comience el estudio.

“Según nuestras creencias y tradiciones, esta ballena es un regalo de Tangaroa, la deidad del océano”, dijo Tumai Cassidy, del pueblo local Te Rūnanga Ōtākou. “Para nosotros es muy importante respetar ese regalo y honrar a la ballena”.

La iwi conservará la mandíbula y los dientes de la ballena al final de la disección, antes de que su esqueleto sea exhibido en un museo. Se utilizará una impresión 3D para replicar esas partes, utilizando una tomografía computarizada tomada de la cabeza de la ballena esta semana.

“Todo esto crea una imagen más completa de esa especie, pero también nos dice cómo interactúa con nuestros océanos”, dijo Cassidy.

Oliver Dawson inspecciona un macho de ballena de dientes de pala antes de una disección en el Centro Agrícola Invermay, Mosgiel, cerca de Dunedin, Nueva Zelanda, el lunes 2 de diciembre de 2024. (Foto AP/Derek Morrison)

Se cree que las ballenas dentadas de pala viven en el vasto océano Pacífico Sur, donde se encuentran algunas de las fosas oceánicas más profundas del mundo. Los zifios son los que se alimentan a mayor profundidad del océano y rara vez salen a la superficie, lo que aumenta el misterio.

Entre los científicos reunidos el lunes había algunos que habían viajado desde el extranjero para ver la ballena, que fue almacenada en un lugar refrigerado después de su descubrimiento.

“No nos interesa sólo cómo murieron estos animales, sino cómo vivieron”, dijo Joy Reidenberg, anatomista comparada de la Escuela de Medicina Icahn del Monte Sinaí en Nueva York. “Al descubrir cómo viven, esperamos encontrar descubrimientos que podamos aplicar a la condición humana”.

