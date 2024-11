El primer ministro de Canadá se reunió con Donald Trump en Mar-a-Lago tras las promesas de tarifas contra los productos canadienses

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se reunió con Donald Trump en Florida para abordar las amenazas de aranceles contra productos canadienses (AP/Alex Brandon/ARCHIVO)

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se reunió este viernes con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en una cena en el club Mar-a-Lago, en Florida.

El encuentro tuvo lugar días después de que Trump amenazara con imponer un arancel del 25% a todos los productos provenientes de Canadá y México, vinculando la medida al supuesto flujo de drogas y migrantes por las fronteras norte y sur de Estados Unidos.

La cena, que duró tres horas, incluyó una amplia discusión sobre temas como comercio, seguridad fronteriza, crisis del fentanilo, defensa, Ucrania, China, los planes para la próxima cumbre del G7 en Canadá y la construcción de oleoductos.

Según una fuente cercana a las conversaciones que habló bajo anonimato con la agencia The Associated Press, el encuentro fue descrito como “positivo y de amplio alcance”.

Además de Trump y Trudeau, estuvieron presentes figuras clave de ambas administraciones. Entre ellos se encontraban el ministro de Seguridad Pública de Canadá, Dominic LeBlanc, cuya responsabilidad incluye la seguridad fronteriza, y la jefa de gabinete de Trudeau, Katie Telford.

Por parte estadounidense, participaron el senador por Pensilvania, David McCormick, su esposa y ex asesora de seguridad nacional Dina Powell, y varias figuras designadas por Trump para su gabinete, como Howard Lutnick (secretario de Comercio) y Doug Burgum (Interior).

Antes del encuentro, Trudeau declaró que su prioridad sería resolver las tensiones comerciales a través del diálogo. “Vamos a trabajar juntos para atender algunas de las preocupaciones, pero será mediante muchas conversaciones reales y constructivas con el presidente Trump como lograremos avanzar por el camino correcto para todos los canadienses”, dijo Trudeau a periodistas en Prince Edward Island, Canadá.

Canadá teme que las tarifas de Trump puedan afectar sectores clave como el petróleo, acero y agricultura, vitales para su relación comercial con EEUU (REUTERS/Patrick Doyle/ARCHIVO)

Trump justificó su amenaza de tarifas como una medida para detener lo que llamó un flujo descontrolado de migrantes y drogas a través de las fronteras. Sin embargo, los datos de la Patrulla Fronteriza de EEUU revelan que las cifras en la frontera con Canadá son significativamente más bajas que las de la frontera sur.

En octubre de 2023, hubo 56,530 arrestos en la frontera con México, mientras que en la frontera con Canadá se registraron 23,721 arrestos en un período de 12 meses.

Además, Trump mencionó el tráfico de fentanilo, pero las cifras muestran una gran disparidad: durante el último año fiscal, los agentes aduaneros estadounidenses incautaron 43 libras de fentanilo en la frontera con Canadá, comparado con las 21,100 libras confiscadas en la frontera con México.

Las amenazas de tarifas de Trump podrían poner en peligro el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), renegociado durante su primer mandato.

Trudeau recordó que ese acuerdo fue un logro mutuo que benefició a ambas economías. “Podemos trabajar juntos como lo hicimos anteriormente”, aseguró.

Canadá es el principal socio comercial de Estados Unidos, siendo el destino de exportación más importante para 36 estados estadounidenses. Cada día, bienes y servicios por un valor de $2.7 mil millones de dólares estadounidenses cruzan la frontera entre ambos países.

El intercambio comercial entre Canadá y EE. UU. alcanza $2.7 mil millones diarios, una relación clave para ambos países (REUTERS/Carlos Barria/ARCHIVO)

Canadá también es el mayor proveedor extranjero de petróleo crudo, electricidad, acero y aluminio para Estados Unidos, así como de minerales estratégicos que el Pentágono considera cruciales para la seguridad nacional.

Ante el riesgo de nuevas tarifas, Canadá ya está evaluando opciones de represalia. Según un funcionario canadiense que habló con la agencia The Associated Press, el gobierno está considerando posibles aranceles contra productos estadounidenses, aunque no se han tomado decisiones concretas.

Este enfoque refleja la estrategia adoptada en 2018, cuando Canadá impuso miles de millones de dólares en aranceles en respuesta a las medidas de Trump contra el acero y aluminio canadienses.

A pesar de los desafíos, la relación comercial entre Canadá y Estados Unidos sigue siendo una de las más estrechas del mundo. Canadá envía 77% de sus exportaciones a Estados Unidos, destacando su dependencia económica del mercado estadounidense. Sin embargo, las amenazas de Trump subrayan el riesgo que corre esta relación en el contexto de tensiones políticas y comerciales.

(Con información de Associated Press)