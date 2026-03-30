El BCE simplifica y acelera desde octubre la aprobación de cambios en los modelos internos de los bancos

El Banco Central Europeo (BCE) simplificará y agilizará desde el próximo mes de octubre la evaluación de los cambios en los modelos internos de riesgo crediticio que los bancos pueden usar para calcular sus requisitos de capital, según ha informado este lunes el supervisor bancario.

Al pasar de una evaluación ex ante a una ex post, "el BCE agiliza y hace más predecible el proceso de aprobación", ha explicado la institución, para la que esta reforma, en vigor desde el próximo 1 de octubre, permitirá a los bancos implementar cambios en sus modelos con rapidez, sin tener que mantener modelos antiguos y nuevos en paralelo mientras esperan la revisión supervisora.

Según la normativa bancaria de la UE, y previa autorización supervisora del BCE, los bancos pueden utilizar modelos internos en lugar de ponderaciones de riesgo estándar para calcular sus requisitos de capital.

Asimismo, las entidades también deben solicitar la aprobación del BCE para cambios sustanciales en los modelos existentes. "El nuevo enfoque del BCE acelera este proceso de aprobación para cambios sustanciales", señala la institución.

De este modo, si el cambio de modelo resulta en ponderaciones de riesgo más bajas, el banco recibirá una aprobación rápida para usar el nuevo modelo, pero el beneficio en términos de capital regulatorio "estará limitado por un umbral mínimo", que se aplicará a todos los cambios de modelo aprobados y solo podrá eliminarse una vez que el BCE haya evaluado a fondo las características del nuevo modelo mediante una investigación específica in situ.

En casos sensibles, el BCE se reserva la opción de seguir el proceso de aprobación estándar, lo que significa que el banco deberá esperar el resultado de una investigación específica in situ antes de poder implementar el cambio.

En 2025, el BCE realizó 74 investigaciones in situ de modelos internos, y más del 90% de ellas se iniciaron a raíz de solicitudes de los bancos para la aprobación inicial de los modelos o para cambios sustanciales en los mismos, incluyendo modificaciones para abordar las conclusiones de revisiones previas por parte del BCE.

"Con el nuevo enfoque, el BCE llevará a cabo estas investigaciones in situ de modelos internos principalmente cuando los riesgos más elevados justifiquen un análisis más exhaustivo", destaca el supervisor, señalando que los cambios sustanciales en los modelos "ya no darán lugar automáticamente a una investigación in situ", liberando recursos y permitiendo al BCE adoptar un enfoque de supervisión más proactivo.