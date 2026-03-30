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Julian Nagelsmann pide más apertura sobre la homosexualidad en la élite: "Aún nos queda camino por recorrer"

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El seleccionador alemán masculino de fútbol, Julian Nagelsmann, ha abogado por un enfoque abierto hacia la homosexualidad en su deporte, después de que Christian Dobrick, entrenador en categorías inferiores del St. Pauli, anunciase su orientación sexual, en un contexto de élite profesional donde "aún queda camino por recorrer".

"Me parece una verdadera lástima que todavía tengamos que debatir sobre esto. Es una pena que tenga que hacerme esta pregunta", declaró Nagelsmann este lunes durante una entrevista con el canal ntv, medio de comunicación alemán que forma parte de RTL Group.

Así, el técnico de la 'Mannschaft' reconoció que la homosexualidad es un tema arraigado en cualquier sociedad avanzada. "En el fútbol, por desgracia, probablemente aún nos quede un poco de camino por recorrer. No me parece correcto", añadió Nagelsmann al respecto.

Luego comentó que él mismo tiene amigos homosexuales en su círculo más cercano y sabe lo que es sentir durante mucho tiempo que no se puede hablar de ello ni vivirlo abiertamente. "Es una tortura", confesó.

El seleccionador alemán elogió la decisión de Dobrick por haber hablado de forma pública acerca de su orientación sexual. "En primer lugar, me parece bien que haya reunido el valor para hacerlo. Para él es una gran liberación", afirmó Nagelsmann.

Dobrick, de 29 años, entrena al St. Pauli sub-19 y criticó al fútbol masculino de élite tras dar a conocer su homosexualidad. "En el fútbol profesional, los gais siguen siendo considerados extraterrestres", dijo en entrevistas con la revista 'Stern' y con el grupo empresarial RTL.

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