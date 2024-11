La Justicia rumana ordenó el recuento de votos de la primera vuelta electoral ganada por un ultraderechista cercano a Putin

Calin Georgescu, candidato independiente para presidente, habla con los reporteros en Izvorani, Rumania, el martes 26 de noviembre de 2024. (AP Foto/Vadim Ghirda)

Un alto tribunal rumano pidió el jueves a la autoridad electoral oficial que cuente y verifique todos los votos emitidos en la primera vuelta de la elección presidencial, que ganó un candidato de extrema derecha, lo que conmocionó al establishment político.

El Tribunal Constitucional de Bucarest votó por unanimidad a favor del recuento de más de 9,4 millones de votos y declaró que la decisión es definitiva. Se espera que la Oficina Electoral Central se reúna el jueves por la tarde para analizar la solicitud.

Calin Georgescu, un populista de extrema derecha poco conocido, ganó la primera vuelta, venciendo al actual primer ministro. Georgescu, que se presentó como candidato independiente, debía enfrentarse a la reformista Elena Lasconi, líder del partido Unión para Salvar Rumania (USR), en una segunda vuelta el 8 de diciembre.

El éxito inesperado de Georgescu ha provocado protestas nocturnas de personas preocupadas por comentarios anteriores que hizo elogiando a los líderes fascistas y nacionalistas rumanos y al presidente ruso Vladimir Putin, y creen que representa una amenaza a la democracia.

El recuento de votos fue motivado por una denuncia presentada por Cristian Terhes, ex candidato presidencial del Partido Conservador Nacional Rumano que obtuvo el 1% de los votos, quien alegó que el USR había instado a la gente a votar antes de que cerraran algunas urnas de la diáspora el domingo, diciendo que violaba las leyes electorales contra las actividades de campaña el día de las elecciones.

La gente corea consignas durante una protesta contra Calin Georgescu, el candidato independiente a la presidencia de Rumania que llegó a la segunda vuelta, en Bucarest, Rumania, el 27 de noviembre de 2024. REUTERS/Andreea Campeanu

Tras el fallo del CCR, la oficina de prensa de Terhes dijo en un comunicado en Facebook que el tribunal ordenó el recuento “debido a indicios de fraude” y alegó que Terhes había “presentado pruebas que sugerían” que los votos válidos emitidos para Ludovic Orban, que había abandonado la carrera pero permanecía en la boleta, habían sido reasignados a Lasconi.

Es la primera vez en los 35 años de historia poscomunista de Rumania que el partido más poderoso del país, el PSD, no tiene candidato en la segunda vuelta de una carrera presidencial. El primer ministro Marcel Ciolacu renunció como líder del partido PSD después de perder por un estrecho margen frente a Lasconi por apenas 2.740 votos.

Lasconi criticó la decisión del CCR y afirmó que “el extremismo se combate con votaciones, no con juegos entre bastidores”.

“Lo que la CCR está intentando hacer ahora es absolutamente horrible para un país democrático”, afirmó. “Estoy aquí para defender la democracia y pedir a la Oficina Electoral Central que gestione el recuento de votos con prudencia. La ley debe ser la misma para todos, no debe interpretarse de forma diferente para algunos”.

Lasconi, una ex periodista, había dicho a The Associated Press antes de la primera vuelta que consideraba la corrupción como uno de los mayores problemas de Rumania y prometió abordarlo.

Una mujer ve un discurso en vivo en YouTube pronunciado por el político independiente de extrema derecha Calin Georgescu en Bucarest, Rumania, el 25 de noviembre de 2024. REUTERS/Andreea Campeanu

“Rumania merece algo mejor, no un grupo de viejos políticos que utilizan las instituciones estrictamente para su interés personal”, añadió Lasconi en su declaración del jueves.

El CCR también rechazó el jueves una solicitud de otro candidato fracasado en la primera vuelta, Sebastian Popescu, para anular la votación.

Popescu alegó que Georgescu, quien declaró cero gastos de campaña, no había revelado el financiamiento vinculado a una campaña masiva de TikTok, a la que muchos atribuyen su éxito.

Popescu, que obtuvo un 0,15% en la primera vuelta, también alegó en su apelación que Georgescu había utilizado una desinformación generalizada y “defraudado la ley electoral al financiar ilegalmente toda la campaña electoral, contando con apoyo desde fuera de las fronteras del país, de entidades estatales con el objetivo de desestabilizar Rumanía”.

La cuenta de Georgescu en la plataforma china TikTok, que ha acumulado 5,1 millones de “me gusta” y 450.000 seguidores, ha ganado un gran impulso en las últimas semanas. Expert Forum, un grupo de expertos con sede en Bucarest, dijo en un informe que el rápido ascenso “parece repentino y artificial, similar a los resultados de sus encuestas”.

Las noticias sobre las elecciones presidenciales se emiten por televisión en un restaurante de Bucarest, Rumanía. 25 de noviembre de 2024. REUTERS/Andreea Campeanu

El tema más visible en TikTok de Georgescu en los últimos dos meses “es la paz, más precisamente la necesidad de que Rumania deje de apoyar a Ucrania para no involucrar a Rumania en la guerra”, afirmó el informe.

El Consejo Nacional Audiovisual de Rumanía pidió esta semana a la Comisión Europea que investigue el papel de TikTok en las elecciones del 24 de noviembre. Pavel Popescu, vicepresidente del regulador de medios de comunicación de Rumanía, Ancom, dijo que solicitaría la suspensión de TikTok el jueves en Rumanía si las investigaciones encuentran evidencia de “manipulación del proceso electoral”.

AP envió un correo electrónico al portavoz de TikTok el jueves preguntando si se está llevando a cabo una investigación interna sobre alguna supuesta actividad dudosa, pero aún no recibió una respuesta.

Georgescu, que dijo que una red de voluntarios rumanos ayudó en su campaña, ha negado haber cometido ningún delito. “Quieren prohibir el derecho del pueblo rumano a expresarse libremente”, dijo el miércoles a un canal de noticias local, añadiendo que la primera vuelta electoral “fue perfectamente democrática y legítima”.

(con información de AP)