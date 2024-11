Kim Jong-un hizo insiste en ampliar su armamento nuclear y culpa a Corea del Sur y Estados Unidos

El líder norcoreano Kim Jong Un habla durante una visita a la Universidad Nacional de Defensa en Pyongyang, Corea del Norte. 7 de octubre de 2024. Foto difundida por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte. KCNA vía REUTERS/

El líder norcoreano Kim Jong Un renovó su llamado a una expansión “ilimitada” de su programa nuclear militar para contrarrestar las amenazas encabezadas por Estados Unidos en comentarios reportados el lunes que fueron su primera crítica directa hacia Washington desde la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales estadounidenses.

En una conferencia con funcionarios del ejército el viernes, Kim condenó a Estados Unidos por actualizar sus estrategias de disuasión nuclear con Corea del Sur y consolidar la cooperación militar tripartita que involucra a Japón, al que describió como una “OTAN asiática” que estaba aumentando las tensiones y la inestabilidad en la región.

Kim también criticó a Estados Unidos por su apoyo a Ucrania contra una invasión rusa prolongada. Insistió en que Washington y sus aliados occidentales estaban utilizando a Ucrania como sus “tropas de choque” para librar una guerra contra Moscú y ampliar el alcance de la influencia militar estadounidense, según informó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte.

En los últimos meses, Kim ha priorizado los lazos de su país con Rusia, abrazando la idea de una “nueva Guerra Fría” y mostrando un frente unido en los conflictos más amplios del presidente ruso Vladimir Putin con Occidente.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, asisten a una recepción de Estado en Pyongyang, Corea del Norte. 19 de junio de 2024. Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool vía REUTERS

Ha utilizado la guerra de Rusia contra Ucrania como una distracción para acelerar el desarrollo de su ejército con armas nucleares, que ahora cuenta con varios sistemas con capacidad nuclear dirigidos a Corea del Sur y misiles balísticos intercontinentales que potencialmente pueden alcanzar el territorio continental de Estados Unidos.

Kim aún no ha reconocido directamente que ha estado proporcionando equipo militar y tropas a Rusia para apoyar su guerra contra Ucrania y el informe de KCNA no mencionó si Kim hizo algún comentario hacia Trump, cuya victoria electoral aún no ha sido reportada en los medios estatales de Corea del Norte.

Kim se reunió con Trump tres veces en 2018 y 2019 durante la primera presidencia de Trump, pero su diplomacia colapsó rápidamente debido a desacuerdos a cambio de la liberación de las sanciones lideradas por Estados Unidos y las medidas de Corea del Norte para reducir su programa nuclear y de misiles. Desde entonces, Corea del Norte ha suspendido cualquier conversación significativa con Washington y Seúl, ya que Kim intensificó su actividad de pruebas y demostraciones militares ante lo que describió como “amenazas estadounidenses de tipo gánster”. Existe la preocupación en Seúl de que Kim, a cambio de su apoyo militar a Rusia, reciba tecnología rusa a cambio de desarrollar aún más su arsenal.

La victoria electoral de Trump ha desatado especulaciones sobre la reanudación de una diplomacia basada en cumbres con Kim, que los críticos describieron como un “bromance”. Pero algunos expertos dicen que es muy poco probable que se produzca un rápido retorno a 2018, ya que desde entonces ha cambiado demasiado la situación de seguridad regional y la geopolítica en general.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el líder norcoreano Kim Jong Un en la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas, en Panmunjom, Corea del Sur, el 30 de junio de 2019. REUTERS/Kevin Lamarque/File Photo/File Photo

Si bien el problema nuclear de Corea del Norte fue un asunto relativamente independiente durante el primer mandato de Trump, ahora está conectado con desafíos más amplios creados por la guerra de Rusia contra Ucrania y complicados aún más por el debilitamiento de la aplicación de las sanciones contra Pyongyang, escribió Hwang Ildo, profesor de la Academia Diplomática Nacional de Corea del Sur, en un estudio la semana pasada.

El programa nuclear y de misiles de Corea del Norte está ahora mucho más avanzado, lo que aumentaría la percepción de Kim de su poder de negociación. Los esfuerzos de Kim por impulsar la presencia de Corea del Norte en un frente unido contra Washington también podrían cobrar fuerza si Trump aumenta los aranceles y reaviva una guerra comercial con China, el principal aliado y salvavidas económico de Corea del Norte, dijo Hwang.

En medio del estancamiento en las negociaciones nucleares más amplias con Washington, Kim ha estado aumentando la presión sobre Corea del Sur, abandonando el objetivo de larga data de su país de una reconciliación intercoreana y amenazando verbalmente con atacar al Sur con armas nucleares si es provocado.

Kim también ha emprendido una guerra psicológica y electrónica contra Corea del Sur, como lanzar miles de globos para arrojar basura en el Sur e interrumpir las señales de GPS de las zonas fronterizas cerca del mayor aeropuerto del Sur.

Un globo con basura lanzado desde Corea del Norte.

El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo que Corea del Norte volvió a lanzar globos cargados de basura hacia el Sur el lunes por la mañana y emitió un comunicado advirtiendo al Norte de que “no ponga a prueba más la paciencia de nuestro ejército”. Corea del Norte ha lanzado unos 7.000 globos hacia el Sur desde mayo, causando daños materiales pero hasta ahora ningún herido. En al menos dos ocasiones, la basura transportada por los globos de Corea del Norte cayó sobre el complejo presidencial de Seúl, lo que generó preocupación por la vulnerabilidad de los sitios clave.

(con información de AP)