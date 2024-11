Crisis política en los Países Bajos tras los incidentes antisemitas: renunció la secretaria de Estado por “declaraciones racistas”

El primer ministro neerlandés Dick Schoof (REUTERS/Marton Monus)

El gobierno holandés dominado por el líder de la extrema derecha Geert Wilders sobrevivió a una crisis gubernamental centrada en la dimisión de la secretaria de Estado de Finanzas por lo que ella consideró comentarios denigrantes sobre los inmigrantes, después de que aficionados israelíes fueran agredidos tras un partido de fútbol en Ámsterdam.

El pasado miércoles, Wilders culpó a los marroquíes de los ataques a los hinchas israelíes, afirmando que “vimos a musulmanes cazando judíos” y añadió que estaba alimentado por “marroquíes que quieren destruir a los judíos”. Dijo que los condenados por su implicación deberían ser deportados si tienen doble nacionalidad.

Nora Achahbar, nacida en Marruecos y perteneciente al partido centrista Nuevo Contrato Social, anunció su dimisión como secretaria de Estado de Finanzas a última hora del viernes y declaró que “los modales polarizantes han tenido tal impacto en mí que no he podido, o no he querido, seguir desempeñando mi función como secretaria de Estado”.

La oposición le exige explicaciones al primer ministro, Dick Schoof, sobre los motivos detrás de la renuncia de la secretaria Nora Achahbar (REUTERS/Marton Monus)

“La polarización en la sociedad es peligrosa porque socava el vínculo entre las personas. Por ello, empezamos a vernos unos a otros como adversarios en lugar de como conciudadanos”, afirmó en un comunicado.

El Primer Ministro Dick Schoof declaró tras la dimisión que entre los cuatro partidos de la coalición “vimos que queríamos continuar”, y negó que hubiera racismo en las conversaciones de y entre los principales funcionarios de la coalición.

Mientras los legisladores condenaban el antisemitismo y estaban de acuerdo en que los autores de la violencia debían ser procesados y recibir duros castigos, los legisladores de la oposición acusaron a Wilders de echar aceite al fuego. Wilders, cuyo partido se convirtió en el más grande en las elecciones del año pasado, también sembró cierta disensión dentro de la coalición cuatripartita con sus comentarios.

El líder de la oposición verde-izquierdista-socialista, Frans Timmermans, elogió a Achahbar incluso antes de que se anunciara ninguna medida. “En este gobierno, los comentarios racistas están a la orden del día. Este gobierno no es para todos los holandeses”, dijo.

Los cuatro partidos que conforman la coalición gubernamental, junto con el primer ministro, señalaron a los inmigrantes, específicamente a los árabes y musulmanes, como responsables de agredir a los hinchas del equipo israelí Maccabi Tel Aviv, tras un partido de la Europa League contra el club holandés Ajax el pasado jueves.

La Policía de los Países Bajos, que realizó 62 detenciones la noche de los incidentes en Ámsterdam, estima que alrededor de 2.600 hinchas israelíes se desplazaron a la ciudad para asistir al partido.

En imágenes tomadas de video se observa a la policía corriendo hacia los manifestantes propalestinos en Amsterdam el jueves 7 de noviembre de 2024 (RTL Nieuws via AP)

Desde julio pasado, el Gobierno de los Países Bajos está compuesto por una coalición liderada por el ultraderechista Partido por la Libertad (PVV), el centroderechista Partido Popular para la Libertad y la Democracia (VVD), el populista Movimiento Campesino-Ciudadano (BBB) y el centrista NSC. Aunque el PVV, el VVD y el BBB han respaldado los planes para retirar la ciudadanía neerlandesa a los responsables de la violencia antisemita, el NSC, de línea más moderada, aún no se ha pronunciado sobre esta medida.

Según la prensa local, la coalición gubernamental podría verse amenazada por las crecientes tensiones internas derivadas de la respuesta que se ha dado a los enfrentamientos en Ámsterdam, lo que podría llevar a su colapso.

Geert Wilders, líder del ultraderechista PVV, que obtuvo la victoria en las elecciones de noviembre pero no integra el Gobierno, arremetió contra el gabinete en sus redes sociales. Exigió una postura más firme contra el antisemitismo y criticó severamente tanto al primer ministro como al ministro de Justicia, acusándolos de dar una respuesta demasiado débil ante los hechos.

El legislador holandés Geert Wilders (Foto AP/Peter Dejong)

Según NOS, otros miembros del partido NSC, incluida la ministra de Interior, Judith Uitermark, estarían evaluando la opción de renunciar, en medio de la creciente crisis dentro del Gobierno.

Los líderes del PVV, VVD, NSC y BBB se reunieron anoche en la residencia del primer ministro para discutir la situación actual del Gobierno.

