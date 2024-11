Rusia ordenó el arresto de Kirill Martynov, redactor jefe del medio Novaya Gazeta Europe

Kirill Martynov es subeditor del diario independiente más antiguo y más leído de Rusia, “Novaya Gazeta” (Maximiliano Luna/Infobae)

Un tribunal de Moscú emitió una orden de arresto en absencia contra Kirill Martynov, redactor jefe de Novaya Gazeta Europe, por cargos penales de liderar las actividades de una organización declaraba “indeseable” por las autoridades (en este caso, su propia redacción y su trabajo en el proyecto educativo Universidad Libre).

El tribunal dictaminó que Martynov, quien vive en el exilio, debe ser encarcelado durante dos meses, en espera de juicio, una vez que sea aprehendido o extraditado a territorio ruso.

“Es una lástima que lo que podría haber sido un estado [civil] no solo haya desatado una guerra sino que también se dedique a actos vergonzosos como montar estas ‘órdenes’ falsas desde Moscú. Novaya Gazeta Europe seguirá adelante, lo cual es mucho más importante”, dijo Martynov el miércoles en respuesta a la resolución.

Según BBC Rusia, los cargos contra Martynov serían el primer procesamiento penal de un delito grave contra el jefe de un medio de comunicación “indeseable” en Rusia. Hasta ahora, periodistas que colaboran con medios “indeseables” solo habían sido multados en virtud de un artículo administrativo.

Novaya Gazeta Europe fue creada por empleados de Novaya Gazeta que habían abandonado Rusia después del estallido de la guerra en Ucrania. Novaya Gazeta era el diario independiente más antiguo y reconocido de Rusia, fundado en 1993. Su editor en jefe, Dmitri Muratov, ganó el Premio Nobel de la Paz en 2021 por defender la libertad de prensa en Rusia. La publicación ha perdido a siete periodistas asesinados por sus denuncias periodísticas (entre ellos la premiada Anna Politkóvskaya) y, tras el inicio de la guerra en Ucrania, el gobierno ruso la obligó a cerrar sus oficinas al multar y suspender su sitio web.

Dmitri Muratov, premio Nobel de la Paz y redactor jefe del periódico de investigación Novaya Gazeta, en 2022. (REUTERS/Evgenia Novozhenina)

La Fiscalía General de Rusia, que responde al Kremlin, reconoció a Novaya Gazeta Europe como “organización indeseable” a finales de junio de 2023, junto a otras publicaciones como Radio Liberty, Meduza, Important Stories, Project, DOXA, Bellingcat, The Insider y el canal de televisión Dozhd.

Novaya Gazeta Europe publica, según las autoridades rusas, “información falsa sobre supuestas violaciones masivas de los derechos y libertades de los ciudadanos en Rusia, acusando a nuestro país de desencadenar una guerra de agresión en Ucrania, cometer crímenes de guerra contra civiles y represiones”.

La sentencia judicial también señala las actividades de Kirill Martynov en la Universidad Libre (Martynov es uno de los fundadores de esta universidad) y sus vínculos con el Woodrow Wilson International Center for Scholars. un instituto de Estados Unidos que estudia asuntos nacionales e internacionales. Tanto la Universidad Libre como el Centro Woodrow Wilson también se consideran indeseables en Rusia y sus actividades están prohibidas en el país.

La orden de arresto contra Martynov llega en un momento en que Rusia ha endurecido su represión contra los medios de comunicación independientes y las voces críticas desde el inicio de la guerra en Ucrania.

“Sobrevivimos, pero casi en el exilio”

Martynov en Riga, Letonia, donde se encuentra la redacción de Novaya Gazeta Europe, en 2024. (REUTERS/Ints Kalnins)

En una entrevista con Infobae en marzo de 2023, Martynov explicó que los colaboradores de Novaya Gazeta Europe en Rusia son protegidos ocultando sus relaciones con el medio y proporcionándoles abogados y posibilidades de evacuación si enfrentan procesos penales. Sin embargo, dijo que “cuesta entender por qué seguimos en este trabajo si no podemos detener la guerra”.

“Ya sobrevivimos, pero casi en el exilio. La idea es informar sobre Rusia desde el exterior, publicando desde algún lugar seguro y después llevar esa información al público. Por ahora está funcionando. No sé qué pasará después, pero creo que estos dos premios Nobel en dos años (N. de los R. el de Novaya Gazeta y el de la ONG Memorial) son de alguna forma un símbolo de lo que queda de la sociedad rusa”, señaló Martynov.

Según dijo Martynov en ese entonces, la supervivencia del periodismo independiente en Rusia depende de que puedan “reconstruir esta relación con la sociedad occidental” a pesar de los “crímenes de guerra cometidos por el ejército ruso” en Ucrania.

“Espero que [el presidente ruso Vladimir Putin] sea juzgado como un criminal de guerra, pero no estoy seguro. No hay precedentes. De los grandes países con armas nucleares, no se ha llevado hasta ahora a ningún dictador ante un tribunal internacional, pero si el régimen de Putin se enfrenta a una enorme crisis política dentro del país, aún puede ser posible”, dijo Martynov en la entrevista con Infobae.