Creó el lavarropas más pequeño del mundo: cómo es y cuánta ropa cabe

El lavarropas es récord reconocido por Guinness World Records

El ingeniero indio Sebin Saji logró llamar la atención del mundo al crear el lavarropas más pequeño jamás fabricado, reconocido oficialmente por el Guinness World Records. Aunque de dimensiones minúsculas, este dispositivo es completamente funcional, capaz de realizar un ciclo completo de lavado, enjuague y centrifugado.

El lavarropas de Sebin Saji mide solo 3,25 cm de ancho, 3,35 cm de alto y 3,86 cm de profundidad. Para ponerlo en perspectiva, este tamaño la hace más pequeña que un Tamagotchi, el famoso juguete electrónico de los años 90. El Tamagotchi, un icono de la cultura digital de esa década, cabe fácilmente en un bolsillo, y el lavarropas de Saji, siendo aún más pequeña, supera esa referencia en términos de miniaturización.

Aparte de su tamaño, el lavarropas también es extremadamente ligero, con un peso de 25 gramos, un poco más que el peso combinado de dos galletas Oreo. Para crear y ensamblar un aparato con tales dimensiones, Saji tuvo que aplicar conocimientos técnicos avanzados, demostrando una precisión y destreza notables.

Confirmación del récord Guinness

El Guinness World Records reconoció oficialmente a la creación de Saji como el lavarropas más pequeño jamás fabricado. Obtener este título no fue sencillo, ya que Guinness exige que todos los dispositivos calificados para esta categoría sean funcionales y no solo objetos estáticos en miniatura. Para validar su récord, Saji no solo tuvo que demostrar las diminutas dimensiones del aparato, sino también su capacidad para llevar a cabo un ciclo completo de lavado, incluyendo el enjuague y el centrifugado. Este aspecto es particularmente impresionante, dado que el aparato está diseñado para manejar cargas extremadamente pequeñas, como una minúscula tela o trozos de fibras.

Para realizar la demostración de la funcionalidad, Saji mostró cómo añadía una pequeña cantidad de detergente y agua antes de cerrar la tapa y activar el ciclo de la lavarropas. Este proceso sorprendió al público y a los expertos en ingeniería, quienes destacaron la complejidad de hacer que un aparato tan pequeño no solo sea mecánicamente funcional, sino también eficiente.

Proceso de medición y demostración pública

Para que la lavarropas calificara oficialmente para el Guinness World Records, Sebin Saji tuvo que utilizar calibradores digitales especiales que le permitieran medir las dimensiones exactas de su creación. Este tipo de medición es esencial en la ingeniería de precisión, donde incluso las más mínimas variaciones pueden afectar la funcionalidad.

En la demostración pública, un gran público se reunió para ver cómo Saji presentaba su lavarropas. En este evento, fue crucial mostrar no solo las dimensiones, sino también que el aparato realmente podía realizar las tareas para las que fue diseñado. El público aplaudió entusiastamente cuando se anunciaron las medidas finales y la máquina completó con éxito un ciclo de lavado.

Interés del público y la creación de otros electrodomésticos miniatura

La creación de Sebin Saji llamó la atención de los medios, de los expertos y del público en general, que mostró un gran interés por este peculiar logro. Su demostración fue un evento muy comentado, con espectadores fascinados por la posibilidad de tener una lavarropas completamente funcional del tamaño de un juguete.

No es la primera vez que se fabrican electrodomésticos en miniatura en India. De hecho, recientemente se creó la aspiradora más pequeña del mundo, que mide solo 0,65 cm en su eje más corto.

Tamaños de otros electrodomésticos miniatura récord

Heladera: 12,7 cm × 10,3 cm × 20,5 cm.

Televisor: pantalla en blanco y negro de 30,5 mm.

Aspiradora: 0,65 cm.

Microondas: 80mm×35mm×40mm

Reproductor de MP3: 29.0x31.6x8.7 mm.