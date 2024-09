Condenaron en Hong Kong a un editor en un caso considerado un barómetro de la libertad de prensa

Chung Pui-kuen, ex redactor jefe del Stand News, llega al Tribunal de Distrito de Hong Kong (REUTERS/Tyrone Siu)

Un tribunal de Hong Kong condenó el jueves a 21 meses de cárcel a un antiguo director de una publicación de noticias clausurada, en un caso de sedición que se considera un indicador de la libertad de prensa en la ciudad, otrora aclamada como faro de la libertad de prensa en Asia. Un segundo redactor fue puesto en libertad tras reducirse su condena debido a su mal estado de salud y al tiempo ya cumplido en prisión preventiva.

El ex redactor jefe de Stand News, Chung Pui-kuen, y el ex redactor jefe en funciones, Patrick Lam, son los primeros periodistas condenados en virtud de una ley de sedición de la época colonial, desde que la ex colonia británica regresó al poder chino en 1997. Chung fue condenado a 21 meses, pero se espera que permanezca en prisión unos 10 meses, dada su detención previa a la condena. Lam también fue condenado, pero quedó en libertad.

El medio de noticias online fue uno de los últimos en Hong Kong que se atrevió a criticar a las autoridades cuando Beijing impuso una represión contra los disidentes tras las masivas protestas prodemocráticas de 2019.

Su cierre en diciembre de 2021 se produjo meses después de la desaparición del periódico prodemocrático Apple Daily, cuyo fundador encarcelado Jimmy Lai está luchando contra cargos de colusión en virtud de una dura ley de seguridad nacional impuesta por Beijing en 2020.

El mes pasado, el tribunal declaró a Chung y Lam culpables de conspiración para publicar y reproducir material sedicioso, junto con Best Pencil, sociedad de cartera de Stand News. Se enfrentaban a una pena de hasta dos años de cárcel y una multa de 5.000 dólares de Hong Kong (unos 640 dólares). La empresa fue multada con esa cantidad.

Patrick Lam también fue condenado pero quedará en libertad (AP Photo/May James)

El juez Kwok Wai-kin comenzó la vista del jueves dos horas después de la hora prevista. La abogada de los periodistas, Audrey Eu, solicitó una atenuación de la pena, alegando que a Lam le habían diagnosticado una enfermedad rara y le preocupaba que no pudiera ser tratado por el hospital que lleva su caso si le enviaban de nuevo a la cárcel.

Argumentó que debían ser condenados a un máximo de tiempo de prisión cumplida, alegando que su caso era diferente porque eran periodistas cuyo deber era informar sobre las opiniones de otras personas. Los acusados estuvieron detenidos casi un año tras su detención, antes de quedar en libertad bajo fianza a finales de 2022.

En su sentencia, Kwok rechazó el argumento de la defensa de que los periodistas habían infringido la ley sin querer, y les acusó de ponerse del lado de los manifestantes. Dado que Stand News contaba con un gran número de seguidores, los artículos sediciosos causaron un grave perjuicio a los gobiernos de Beijing y Hong Kong, afirmó.

“Los tres acusados no realizaban una auténtica labor mediática, sino que participaban en la llamada resistencia de la época”, declaró.

Chung fue condenado a 21 meses, pero se espera que permanezca en prisión unos 10 meses, dada su detención previa a la condena (REUTERS/Tyrone Siu)

Kwok escribió en su veredicto de agosto que Stand News se había convertido en una herramienta para desprestigiar a los gobiernos de Beijing y Hong Kong durante las protestas de 2019. Dictaminó que once artículos publicados bajo la dirección de los acusados tenían intención sediciosa, incluidos los comentarios escritos por el activista Nathan Law y los veteranos periodistas Allan Au y Chan Pui-man. Chan, que también es esposa de Chung, se declaró anteriormente culpable en el caso del Apple Daily y está detenida a la espera de su sentencia.

Kwok declaró que Lam y Chung eran conscientes de la intención sediciosa y estaban de acuerdo con ella, e hicieron de Stand News una plataforma para incitar al odio contra los gobiernos de Beijing y Hong Kong y contra el poder judicial.

Eu declaró ante el tribunal que los artículos en cuestión representaban sólo una pequeña parte de lo publicado por Stand News. Los acusados también hicieron hincapié en su misión periodística en sus cartas de descargo.

“Todo lo que teníamos en el pasado ha desaparecido”

El jueves por la mañana, decenas de personas hicieron cola para conseguir un asiento en la sala.

Andrew Wong, antiguo lector de Stand News, dijo que quería asistir a la vista para mostrar su apoyo, aunque sintió que era como “asistir a un funeral”. Wong, que trabaja en una organización no gubernamental, dijo que esperaba las condenas desde el mes pasado, pero aún así sintió «la sensación de que hemos pasado un punto de no retorno» cuando escuchó el veredicto.

“Todo lo que teníamos en el pasado ha desaparecido”, afirmó.

Un miembro del público fuera de la Corte de Distrito para mostrar su apoyo a los periodistas (AP Photo/May James)

Su juicio, que comenzó en octubre de 2022, duró unos 50 días. El veredicto se aplazó varias veces por motivos como la espera del resultado de la apelación en otro caso emblemático de sedición.

Los grupos de defensa de los derechos expresaron rápidamente su preocupación por la libertad de los medios de comunicación en la ciudad tras la sentencia del jueves.

La Asociación de Periodistas de Hong Kong declaró que las sentencias reflejan el continuo declive de la libertad de prensa y los peligros reales a los que se enfrentan los periodistas.

“No hay nada malo en salvaguardar la seguridad nacional, pero permitir que los periodistas se expresen y que la sociedad hable libremente es necesario para mantener la prosperidad y la estabilidad de Hong Kong”, declaró en un comunicado.

Cédric Alviani, director para Asia-Pacífico de Reporteros sin Fronteras, ha declarado que Chung y Lam servían a los intereses del público y nunca debieron ser detenidos. Ha instado a la comunidad internacional a aumentar la presión sobre China para conseguir la liberación de Chung y otros periodistas detenidos en la ciudad.

La directora del Programa para China de Amnistía Internacional, Sarah Brooks, ha declarado que las condenas impuestas a los acusados “simplemente por hacer su trabajo hacen que éste sea otro día sombrío para la libertad de prensa en Hong Kong”.

En la última Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras, Hong Kong ocupa el puesto 135 de 180 territorios, frente al 80 de 2021 y el 18 de 2002.

La autocensura también se ha hecho más habitual durante la represión política de la disidencia tras las protestas de 2019, con un aumento de las denuncias de acoso a periodistas en los últimos meses. En marzo, el gobierno de la ciudad promulgó otra nueva ley de seguridad que hizo temer un nuevo recorte de la libertad de prensa.

Los funcionarios de Hong Kong insisten en que las dos leyes de seguridad son necesarias para mantener la estabilidad y que no hay restricciones a la libertad de prensa cuando los periodistas informan sobre los hechos.

(Con información de AP)