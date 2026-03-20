La pegada del Villarreal desmonta a la Real en 20 minutos

El arquero Luiz Júnior tuvo una actuación clave al frustrar una oportunidad clara justo antes del descanso cuando Mikel Oyarzabal se presentó solo ante él, según reportó Europa Press. La Real Sociedad, que buscaba acercarse a los puestos europeos en LaLiga EA Sports, no logró capitalizar sus opciones en el primer tiempo y vio diluidas sus aspiraciones tras un arranque contundente del Villarreal. Tal como consignó este medio, el conjunto dirigido por Marcelino García Toral se impuso 3-1 en la jornada 29, consolidando así su posición en el tercer lugar de la clasificación y poniendo en jaque las ambiciones del equipo vasco.

De acuerdo con Europa Press, los primeros minutos en el estadio de La Cerámica resultaron decisivos para el desenlace del encuentro. Gerard Moreno abrió el marcador a los siete minutos, aprovechando un tiro de esquina. A partir de ese momento, el Villarreal mantuvo la presión ofensiva y, en menos de media hora, amplió la diferencia gracias a dos jugadas rápidas: Georges Mikautadze aprovechó un rechace del portero visitante en el minuto 15 y Nicolas Pépé, ocho minutos después, finalizó una acción veloz ante la defensa rival para marcar el tercero.

Europa Press detalló que el Villarreal mostró durante esta fase una notable capacidad ofensiva, que lo mantiene en la disputa por la tercera plaza y acerca al equipo a la clasificación para la próxima Champions League, con un acumulado de 58 puntos en la temporada. Los locales pudieron aumentar la ventaja antes del descanso, con Pépé estrellando un balón en el poste. Por su parte, la Real Sociedad apenas encontró una oportunidad relevante, nuevamente en los pies de Oyarzabal, aunque la intervención de Luiz Júnior evitó el descuento.

Al inicio de la segunda mitad, el conjunto dirigido por Pellegrino Matarazzo logró descontar. Luka Sucic, quien había ingresado durante el entretiempo, aprovechó un error en la salida del guardameta local para establecer el 3-1 en el minuto 47, según señaló Europa Press. La Real Sociedad se mostró más incisiva en este periodo, implementando una presión más alta y controlando mejor las transiciones del Villarreal. Sin embargo, no consiguió la efectividad necesaria frente a la portería contraria para modificar el rumbo del partido.

El medio Europa Press destacó que, a pesar de la reducción en la producción ofensiva del Villarreal en la segunda mitad, el equipo se consolidó en defensa bajo el liderazgo de Santiago Comesaña. El futbolista gallego resultó determinante en varias intervenciones: frustró a Oyarzabal y a Ander Barrenetxea en el área y mantuvo a salvo la ventaja local en los tramos finales del partido. Orri Óskarsson llegó a marcar para la Real Sociedad, aunque el tanto fue invalidado por posición adelantada.

El Villarreal, tras este triunfo, permanece tercero a la espera del resultado del Atlético de Madrid en el derbi frente al Real Madrid. Por su parte, la Real Sociedad se mantiene con 38 puntos y ve frenadas sus posibilidades de escalar hacia el quinto lugar, posición ocupada provisionalmente por el Real Betis con 44 puntos y el RC Celta con 41, ambos con partidos pendientes, según informó Europa Press. El desenlace en La Cerámica no solo consolida la temporada del equipo de Marcelino, sino que añade presión sobre los clubes que persiguen las plazas europeas en el tramo final de la competición.