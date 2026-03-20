El Bournemouth rescata otro empate ante el Manchester United

Junior Kroupi marcó el segundo gol del Bournemouth desde el punto penal, equilibrando nuevamente el marcador frente al Manchester United tras un partido que mostró una segunda parte especialmente intensa. El empate, logrado por los locales en el Vitality Stadium, representa el quinto resultado igualado consecutivo para el Bournemouth, que acumula una racha de partidos sin conocer la victoria, según informó la agencia Europa Press. El Manchester United malgastó así una posibilidad significativa para afianzar su posición en la parte alta de la tabla de la Premier League.

De acuerdo con Europa Press, el enfrentamiento entre ambos equipos se celebró en el marco de la jornada 31 y finalizó con un 2-2 que dejó a los ‘diablos rojos’ con 55 puntos. Esta suma podría no resultar suficiente para mantener la tercera plaza, ya que el Aston Villa amenazaba con acortar distancias en su próximo compromiso ante el West Ham. Por su parte, el club local alcanzó los 42 puntos, consolidando su trayectoria en la zona media de la clasificación.

El primer tiempo transcurrió sin que ninguno de los dos equipos lograra convertir, pese a diversos intentos por romper el equilibrio antes del descanso. Fue en la segunda mitad cuando se abrieron las oportunidades de gol. Bruno Fernandes inauguró el marcador con un disparo desde el punto de penalti al minuto 61, según detalló Europa Press. La ventaja del Manchester United duró escasos minutos, ya que Ryan Christie igualó en el minuto 67 tras un disparo raso que ajustó al poste de la portería visitante.

La presión ofensiva de ambos conjuntos marcó los minutos siguientes. Un autogol de James Hill, defensor del Bournemouth, adelantó de nuevo al Manchester United al minuto 71. Sin embargo, poco después, el árbitro señaló otro penal a favor del equipo local. Junior Kroupi no desaprovechó la oportunidad y estableció el empate a dos tantos. Europa Press reportó que la ocasión más clara para romper la igualdad llegó por parte de los locales: Alex Scott ejecutó un potente disparo lejano que se estrelló en el larguero al minuto 76, manteniendo el resultado igualado.

Los registros recientes del Bournemouth, consignados por Europa Press, evidencian una dificultad para convertir sus buenos rendimientos en victorias. La escuadra suma cinco empates consecutivos y se mantiene en la mitad de la tabla, alejándose provisionalmente de la amenaza de descenso, aunque también sin opciones reales por los puestos europeos. En contraste, el Manchester United ve comprometida su situación en la parte alta ante la presión de equipos como el Aston Villa.

Europa Press remarcó que el desenlace del partido tuvo impacto directo en la tabla de posiciones de la Premier League. A la espera del resultado de sus principales competidores, el Manchester United deberá afrontar los próximos compromisos sin margen para errores si pretende conservar sus aspiraciones de finalizar entre los tres primeros del torneo.

La actuación individual de Bruno Fernandes como ejecutor del primer penal y la participación de Junior Kroupi y Ryan Christie en los goles del Bournemouth reflejan el carácter de un duelo abierto en los segundos cuarenta y cinco minutos. El autogol de James Hill añadió un componente inesperado, modificando parcialmente la tónica del encuentro antes del empate final de Kroupi.

Europa Press recalcó que, mientras el Bournemouth continúa acumulando empates y sumando puntos con eficacia discreta, el Manchester United desperdició la posibilidad de consolidar su avance en la tabla y afrontar con mayor tranquilidad la recta final del campeonato inglés.