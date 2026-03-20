Zelensky espera retomar el diálogo trilateral con Estados Unidos y Rusia

El mandatario ucraniano advirtió que la pausa en las negociaciones pone en riesgo la seguridad regional

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, detalló que la reunión prevista este fin de semana en Estados Unidos abordará la posibilidad de fijar una fecha concreta para un nuevo encuentro trilateral con Rusia.

El mandatario ucraniano anticipó que las conversaciones incluirán las sanciones impuestas al gobierno ruso, los acuerdos bilaterales sobre garantías de seguridad y los planes de reconstrucción tras el conflicto armado.

Zelensky manifestó su confianza en que la reunión con la administración estadounidense permita definir, aunque sea de manera preliminar, el calendario para retomar las negociaciones con Rusia.

El presidente de Ucrania pidió a Washington apoyo para revertir la decisión de levantar sanciones energéticas a Rusia (Reuters)

Las delegaciones discutirán sanciones, garantías de seguridad y reconstrucción, según confirmaron fuentes oficiales.

El Kremlin confirmó una “pausa situacional” en las negociaciones de paz entre Moscú, Kiev y Washington. Esta interrupción coincidió con el agravamiento de la crisis en Medio Oriente, marcada por el enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán.

La crisis en Oriente Próximo provocó la suspensión de las negociaciones entre Ucrania y Rusia (Reuters)

La decisión de Rusia de no enviar delegados a territorio estadounidense mantiene en suspenso tanto el formato como la sede de la próxima ronda trilateral, mientras el equipo negociador ucraniano viajó hacia Estados Unidos para la cita programada, a la espera de la confirmación de todas las partes involucradas.

“Ha habido una pausa en las negociaciones. Es hora de terminar con eso, y haremos todo lo posible para que las conversaciones puedan ser verdaderamente significativas”, afirmó el presidente ucraniano.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, señaló que la reanudación del proceso dependerá de que Washington pueda dedicar mayor atención a los asuntos ucranianos e indicó que Moscú está a la espera de una nueva convocatoria cuando las condiciones lo permitan.

Peskov advirtió que Moscú no enviará delegados hasta que cambien las condiciones internacionales (EFE)

El formato trilateral entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia se implementó a comienzos de año, con rondas previas en Abu Dabi y Ginebra.

La última reunión presencial tuvo lugar en la ciudad suiza a mediados de febrero. Durante ese encuentro, las delegaciones lograron avances en materia militar y en cuestiones humanitarias, como el intercambio de prisioneros.

Zelensky y Trump mantuvieron un encuentro bilateral para discutir garantías de seguridad (Europa Press)

No obstante, persistieron diferencias importantes sobre el estatus de los territorios ocupados por fuerzas rusas en el este de Ucrania y sobre el control de la central nuclear de Zaporiyia.

Ucrania exige recuperar el control total de la central de Zaporiyia (Europa Press)

La tercera ronda, prevista para celebrarse en Abu Dabi el 5 de marzo, fue suspendida tras los ataques liderados por Estados Unidos e Israel contra objetivos en Irán.

Desde entonces, no se ha definido fecha ni lugar para la reanudación del diálogo, lo que generó incertidumbre sobre los próximos pasos del proceso negociador.

En paralelo al estancamiento diplomático, las hostilidades en el terreno continuaron. Durante la semana anterior al anuncio de la pausa en las negociaciones, las fuerzas rusas lanzaron una ofensiva con 1.770 drones de ataque, más de 1.530 bombas aéreas guiadas y 86 misiles contra territorio ucraniano.

Las fuerzas rusas lanzaron más de 1.700 drones de ataque en una semana contra Ucrania (Reuters)

La situación internacional complica el panorama para Kiev. Once países han solicitado colaboración ucraniana para contrarrestar drones tipo Shahed en el contexto del conflicto en Medio Oriente, lo que podría afectar la disponibilidad de sistemas de defensa aérea en Ucrania y debilitar su capacidad de respuesta ante los ataques rusos.

El uso de drones Shahed complica la defensa aérea ucraniana ante múltiples frentes (AP)

Las diferencias entre Moscú y Kiev persisten, especialmente en torno a la cuestión territorial. El presidente ruso, Vladimir Putin, exige que Kiev renuncie a su aspiración de integrarse en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y se retire de las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón, que Rusia reclama como propias, pese a no controlar completamente ninguna de ellas.

El presidente ruso sostiene que la suspensión del diálogo es responsabilidad de Occidente (Reuters)

Por su parte, Ucrania rechaza ceder territorios que el ejército ruso no logró conquistar.

(Con información de Europa Press)