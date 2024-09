Tras anunciar cambios en su Gabinete, Zelensky dijo que espera “resultados específicos” de sus nuevos ministros

Zelensky anunció cambios en importantes ministerios, con los que busca fortalecer su gestión (EFE)

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, realizó cambios en importantes ministerios en un intento por fortalecer su gestión y conseguir mejores resultados en los próximos meses. La medida, que alcanza a nueve carteras clave, fue ratificada este jueves por el Paramento y, por tanto, ya quedó oficializada.

El primero de los cambios está en el Ministerio de Exteriores, donde Dmitro Kuleba, que tomó un rol casi protagónico en el marco de la ofensiva bélica, fue reemplazado por el ex viceministro y ex jefe adjunto de la oficina del Presidente, Andrí Sibiya. El ex diplomático, de 49 años, tuvo una carrera precoz en las relaciones internacionales de Ucrania pero lleva años dentro de la administración del Ejecutivo, siendo inclusive el responsable de escribir los discursos del primer mandatario.

Su nombramiento al frente de la cartera traslada a Zelensky una confianza plena sobre el manejo de las cuestiones externas del país, que negocia constantemente con la comunidad internacional por armamento y planes de paz para la guerra, así como su adhesión a la Unión Europea.

Andrí Sibiya reemplaza a Dmitro Kuleba en el Ministerio de Exteriores (AP)

Otro movimiento importante se dio en el Ministerio de Justicia, donde Olga Stefaníshina, de 38 años, quedó a cargo. La nueva titular se desempeñaba, hasta ahora, como viceprimera ministra de Integración Europea y Euroatlántica, gracias a lo que se volvió una cara familiar en el espectro internacional.

Inclusive, Stefaníshina fue una de las principales representantes de Ucrania en las negociaciones que le permitieron convertirse en un país candidato a la UE en junio de 2023 y conseguir la luz verde en diciembre, para posteriores conversaciones. Es por ello que su nombramiento va en línea con la postura de Zelensky, de conseguir su lugar en el bloque europeo, cueste lo que cueste.

Olga Stefaníshina es la nueva ministra de Justicia de Ucrania (AP)

En tanto, el Presidente sustituyó a Oleksandr Kamishin por Herman Smetanin, en el cargo principal del Ministerio de Industrias Estratégicas, cuyo rol es fundamental en estos momentos dado que es el encargado de la producción del armamento que, luego, emplearán las tropas en el campo de batalla. Smetanin es ingeniero y se desempeñaba como jefe de la empresa pública de defensa Ukroboronprom, por lo que su conocimiento del rubro es vasto. Previamente había sido también director de producción y responsable de diseño en la industria de equipamiento pasado y vehículos blindados.

Durante su poco más de un año en Ukroboronprom, la firma logró redoblar su producción y contribuyó, así, al plan del Gobierno de depender cada vez menos de los envíos externos, para poder valerse lo más posible de los artículos nacionales.

Smetanin logró que en poco más de un año Ukroboronprom redoblara su producción (REUTERS)

Kamishin, por su parte, seguirá sus funciones en la oficina presidencial, donde se ocupará de cuestiones de armamento e infraestructuras.

Por último, el Gobierno confirmó el nombramiento de Svitlana Grinchuk al frente del Ministerio de Medio Ambiente, Matvi Vidni en Juventud y Deporte, Oleksí Kuleba en Reconstrucción y Desarrollo, Natalia Kalmikova en Asuntos de Veteranos de Guerra, Mikola Tochitski en Cultura y Vitali Koval en Agricultura.

A todos ellos, Zelensky dio hasta finales de año para presentar “resultados específicos” en sus respectivas áreas, con el foco puesto especialmente en asuntos como la financiación extranjera de la industria armamentística nacional y la adhesión a la UE.

“Es muy importante que las instituciones del Gobierno trabajen ahora lo más activamente posible, incluso más que antes”, dijo a la par que agradeció al Parlamento por acompañar su decisión. Por otro lado, pidió trabajar de forma coordinada con el objetivo de lograr un mayor entendimiento entre las autoridades centrales y las regionales.

(Con información de EFE y Europa Press)