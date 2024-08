Los rebeldes hutíes de Yemén mostraron cómo hicieron explotar un buque petrolero en el Mar Rojo

Rebeldes hutíes divulgaron este video sobre el ataque al buque petrolero Sounion

Los rebeldes hutíes de Yemén publicaron este jueves imágenes en las que se ve cómo sus milicianos abordaron y colocaron explosivos en un petrolero de bandera griega, que había sido abandonado previamente después de que el grupo armado lo atacara repetidamente, provocando explosiones que ponen el Mar Rojo en riesgo de un gran vertido de petróleo.

En el video, los hutíes apoyados por Irán corean su lema mientras las bombas detonan a bordo del petrolero Sounion: “Dios es el más grande; muerte a Estados Unidos; muerte a Israel; malditos sean los judíos; victoria del Islam”.

Las explosiones coronaron el ataque más grave perpetrado en semanas por los hutíes en su campaña para interrumpir el tránsito de mercancías por el Mar Rojo, valorado en un billón de dólares anuales, a causa de la guerra entre Israel y el grupo terrorista palestino Hamas en la Franja de Gaza, así como para detener algunos envíos de ayuda a Sudán y Yemen, devastados por el conflicto.

El Sounion transportaba alrededor de un millón de barriles de petróleo cuando los hutíes lo atacaron inicialmente el 21 de agosto con fuego de armas pequeñas, proyectiles y un barco teledirigido. Un destructor francés que operaba en el marco de la operación Aspides rescató a la tripulación del Sounion, compuesta por 25 filipinos y rusos, así como a cuatro miembros del personal de seguridad privada, tras el abandono del buque y los trasladó a la cercana Yibuti.

Llamas y humo se elevan desde el petrolero de bandera griega Sounion el 25 de agosto de 2024 (REUTERS)

Las imágenes difundidas este jueves muestran a terroristas hutíes enmascarados que portan fusiles del tipo Kalashnikov abordando el Sounion tras su abandono y colocando explosivos en las escotillas de su cubierta que conducen a los petroleros que se encuentran debajo. En las imágenes podían verse al menos seis explosiones simultáneas.

Los países occidentales y las Naciones Unidas han advertido de que cualquier vertido de petróleo del Sounion podría devastar los arrecifes de coral y la fauna y flora del Mar Rojo.

Los hutíes sugirieron este miércoles que podrían permitir el salvamento del Sounion, aunque los rebeldes ya bloquearon una vez a las tripulaciones que intentaban llegar al buque abandonado, dijo el ejército estadounidense.

Los hutíes de Yemén se atribuyeron el ataque al Sounion en el Mar Rojo (REUTERS)

Los rebeldes hutíes han atacado más de 80 buques con misiles y aviones no tripulados desde que comenzó la guerra en Gaza en octubre. Se apoderaron de un buque y hundieron dos en la campaña en la que también murieron cuatro marineros. Otros misiles y aviones no tripulados han sido interceptados por una coalición liderada por Estados Unidos en el Mar Rojo o no han alcanzado sus objetivos.

Los milicianos sostienen que atacan barcos vinculados a Israel, Estados Unidos o el Reino Unido para forzar el fin de la campaña israelí contra Hamas en Gaza. Sin embargo, muchos de los barcos atacados tienen poca o ninguna relación con el conflicto, incluidos algunos con destino a Irán.

Por Jon Gambrell (AP)