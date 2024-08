Una mujer dio a luz en un cine y su hija podrá ver películas gratis de por vida

El personal del cine ayudó a Sarah Vincent a dar a luz

Un nacimiento inesperado tuvo lugar en el vestíbulo de un cine galés el pasado miércoles, cuando una mujer embarazada, de 39 semanas, dio a luz a una niña mientras veía la película animada “Sing 2″. Sarah Vincent fue al Cineworld Newport Spytty Park junto a su hijo de tres años, Liam, y sus padres, James y Helen Vincent, cuando comenzó a sentir molestias a los veinte minutos de la proyección, lo que la llevó a buscar el baño.

Al darse cuenta de que algo más serio estaba ocurriendo, pidió a alguien que buscara a sus padres. A pesar de intentar llegar al coche de la familia, solo logró avanzar hasta el vestíbulo, donde rompió aguas y se acostó en el suelo.

“Un hombre me trajo una silla y le dije: ‘No, solo necesito recostarme’. Entonces me tendieron en el suelo y le dije: ‘Mamá, necesito pujar’. Dije: ‘No quiero dar a luz aquí, pero creo que es el momento’”, explicó Sarah.

El personal del cine reaccionó rápidamente. Jacey Howcroft, directora de turno, Andrew Brown, trabajador del cine y Amy Screen, una persona que estaba entre el público, asistieron a la mujer siguiendo las instrucciones recibidas por teléfono de los paramédicos. “En diez minutos, el trío la ayudó a dar a luz a una sana niña llamada Lowri, que pesaba 3,200 kilos”, informó la BBC.

Gareth Miles junto a su hija, Lowri

El padre del bebé y pareja de Sarah, Gareth Miles, quien estaba trabajando en otro distrito, recibió la noticia por teléfono. “Terminé a las 4 pm y corrí a Newport para llegar rápido. El padre de Sarah me llamó para decirme que estaba pasando algo y luego me volvió a llamar diez minutos después para decirme que había tenido el bebé y que no me apurara”, explicó Gareth.

El padre del recién nacido mencionó a Wales Online: “El personal fue genial. Jacey fue la miembro del personal que buscó a los padres de Sarah al cine y ayudó con el parto”.

Después del nacimiento, Gareth expresó su sorpresa y alegría al llegar al cine y encontrar a su hija recién nacida en el salón. “Estoy increíblemente agradecido a los líderes del equipo, quienes actuaron rápidamente y ayudaron a que el bebé naciera de manera segura”, agregó el director general del cine, Mo Williams.

También agregó que, para conmemorar el evento, se le dará a la pequeña Lowri una membresía de por vida a Cineworld Unlimited.

Sarah mencionó que todavía estaba en estado de incredulidad: “Pensé, ‘¿realmente acaba de suceder esto? ¿Lo he soñado?’”, refiriéndose al parto inesperado. Su hijo mayor, Liam, también tuvo un nacimiento poco convencional: nació en el coche camino al hospital.

La recién nacida Lowri recibió una membresía de cine de por vida

El evento ha sido descrito por Wales Online como una llegada estelar digna de una taquilla, mencionando que el personal del cine jugó un papel crucial en el nacimiento. La directora de turno concluyó: “Fue un esfuerzo fantástico por parte de todos los involucrados y definitivamente un cambio que nunca olvidaré. Le deseo a la familia todo lo mejor y espero volver a verlos en el futuro”.

La Sra. Vincent y su hija fueron llevadas en ambulancia al hospital, recibiendo el alta poco después. La niña y su madre están en buenas condiciones, y la familia se encuentra disfrutando de su tiempo juntos.

Los medios locales destacaron tambié lo rápido que Vincent y su hija fueron transferidas al hospital y lo agradecida que está la familia por la ayuda recibida. La gran actuación del personal del cine y la cooperación del público hicieron posible que el nacimiento ocurriera de la manera más segura posible en esas circunstancias.

“Es algo que nunca olvidaremos. Pensé que el auto ya era bastante malo, ¡y ahora también tenemos la historia del cine para contar!”, concluyó la pareja.