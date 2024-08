El papa Francisco pidió rezar “por las víctimas de todas las guerras” y por los muertos en el accidente aéreo de Brasil

El Papa pidió oraciones por las víctimas del accidente aéreo ocurrido en Brasil el pasado 9 de agosto, en el que murieron 62 personas (REUTERS/Guglielmo Mangiapane) REUTERS

El Papa Francisco pidió rezar “por las víctimas de todas las guerras”, sin olvidar a los 62 fallecidos del accidente aéreo de Brasil, al término del rezo del Ángelus, ante los fieles congregados en la plaza de San Pedro.

Asomado a la ventana de su estudio privado en el Palacio Apostólico, el Papa ha recordado, en primer lugar, el aniversario del bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki (6 y 9 de agosto de 1945), las dos ciudades japonesas que visitó en noviembre de 2019 con motivo de su viaje apostólico al país.

En el marco del aniversario de esta tragedia, hace casi 80 años, Francisco ha tenido palabras de recuerdo para los cerca de 220.000 fallecidos en aquella ocasión y para las víctimas de la actual “tercera guerra mundial” que se libra en distintos lugares del mundo.

“Mientras seguimos encomendando al Señor las víctimas de aquellos acontecimientos y de todas las guerras, renovamos nuestra intensa oración por la paz, especialmente por los mártires de Ucrania, Oriente Medio, Palestina, Israel, en Sudán y en Myanmar”, ha asegurado el pontífice, que además ha pedido oraciones por las víctimas del accidente aéreo ocurrido en Brasil el pasado 9 de agosto, que se ha saldado con 62 fallecidos.

Imagen de la Plaza de San Pedro (Vatican Media/Simone Risoluti/Handout via REUTERS) via REUTERS

Por otro lado, el Papa también se ha referido a fiesta de Santa Clara de Asís, que se celebra este domingo; a todas las clarisas, en concreto, las de Vallegloria a las que, como ha recordado, le “une una hermosa amistad”; y ha saludado a los estudiantes del seminario menor de Bérgamo, que han llegado a pie a Roma desde Asís tras una peregrinación de varios días por carretera.

Alerta de los “esquemas rígidos y prejuicios que bloquean la fe”

Antes del rezo del Ángelus, Francisco ha alertado de “los esquemas rígidos” y de “los prejuicios” que bloquean la fe. “Están bloqueados en su fe por el preconcepto sobre sus orígenes humildes y también bloqueados por la presunción de que no tienen nada que aprender de Él. Los preconceptos y la presunción, hacen tanto mal. Impiden un diálogo sincero, un acercamiento entre hermanos”, ha lamentado.

“Tienen sus esquemas rígidos y no hay lugar en sus corazones para lo que no encaja en ellos, para lo que no pueden catalogar y archivar en las estanterías polvorientas de sus certezas”, ha añadido.

En este sentido, ha destacado que estas personas “cumplen la ley, dan limosnas, respetan los ayunos y los tiempos de la oración”. Sin embargo, esto se produce, según el pontífice, “porque realizan sus prácticas religiosas no tanto para escuchar al Señor, sino más bien para encontrar en estas una confirmación a lo que ellos ya piensan”.

El papa Francisco durante el rezo del Ángelus (EFE) EFE

“Puede suceder que en lugar de escuchar realmente lo que el Señor tiene que decirnos, busquemos en Él y en los demás solo una confirmación de lo que pensamos nosotros, de nuestras convenciones, de nuestros juicios, que son prejuicios”, ha alertado, por lo que ha defendido que “la fe y la oración verdaderas abren la mente y el corazón, no los cierran”.

