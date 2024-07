La estremecedora denuncia de una reina de belleza durante su discurso de premiación: “Mi abusador está aquí hoy”

Miss Kansas denuncia a un presunto abusador durante un discurso en el certamen (ABCNews)

Alexis Smith, coronada ganadora de Miss Kansas, utilizó su discurso de victoria para denunciar por violencia a su ex pareja que se encontraba en la audiencia. Smith, de pie en el escenario, declaró: “Algunos de ustedes en esta audiencia me vieron muy conmocionada porque mi abusador está aquí hoy. Pero eso no me impedirá estar en este escenario de Miss Kansas porque yo y mi comunidad merecemos relaciones saludables”.

El discurso fue pronunciado durante la competencia celebrada en el Pratt Community College en junio. Un video del momento se volvió viral en redes sociales y recibió más de 60 mil vistas, según Associated Press, y llevó a muchos espectadores a elogiar la valentía de Smith.

La lucha personal de Alexis

En una entrevista con el canal de noticias Kansas news & weather, Smith explicó que la violencia doméstica ha sido una constante en su vida y en la de su familia. Reveló que comenzó una relación abusiva a los 14 años, la cual duró hasta el 2019. Después de escapar, Smith se mudó a Texas antes de regresar a su ciudad natal en Wichita para obtener un título de enfermería en la Universidad de Newman.

Por su destacada participación, el jurado le otorgó el título de Miss Kansas 2024 el 8 de junio (Crédito: AP)

Smith relató que ha sido “espectadora, víctima y sobreviviente” de la violencia de género y se comprometió a luchar contra ella después de su experiencia en el certamen. Además, lanzó una iniciativa de servicio comunitario llamada Respect Reclaimed: Advocating for Healthy Relationships (Respeto Recuperado: Abogando por Relaciones Saludables). Esta iniciativa busca eliminar las relaciones abusivas y contener a las víctimas.

Durante el concurso, la joven llevó a cabo una actuación de ventriloquismo para demostrar uno de sus talentos en el certamen. Por su destacada participación, el jurado le otorgó el título de Miss Kansas 2024 el 8 de junio, junto con una beca de más de 15 mil dólares. Además de su triunfo, Smith representará a Kansas en el concurso de Miss América en enero de 2025.

Repercusiones y apoyo

Un mes después de su coronación, Smith recordó su momento de triunfo en sus redes sociales: “Recuperé mi poder, no sólo para mí, sino para mis sueños y para todos los que me miran y escuchan”, y añadió: “No se trata de evitar a los demás; se trata de convertir nuestro dolor en un propósito y canalizarlo en algo que una y eleve”.

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos (CDC), la violencia doméstica o de pareja puede incluir abuso físico y sexual, acecho y abuso psicológico. (Imagen ilustrativa Infobae)

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en los Estados Unidos (CDC), la violencia doméstica o de pareja puede incluir abuso físico y sexual, acecho y abuso psicológico. Aproximadamente el 41% de las mujeres y el 26% de los hombres han experimentado violencia de pareja, y más de 61 millones de mujeres y 53 millones de hombres han sufrido abuso psicológico a lo largo de sus vidas.

Smith concluyó su video viral y destacó que su ex pareja quería controlar cómo pasaba su tiempo y con quién lo pasaba, impactando negativamente sus relaciones con sus seres queridos: “Merecemos una vida libre de violencia doméstica”.