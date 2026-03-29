Cientos protestan en Portugal contra reforma para limitar autodeterminación de género

Lisboa, 29 mar (EFE).- Varios centenares de personas se manifestaron este domingo en Lisboa en contra de las propuestas presentadas por partidos de derecha y ultraderecha, entre ellos el gobernante Partido Social Demócrata (PSD, conservador), que fueron recientemente aprobadas en una primera fase en el Parlamento portugués para obstaculizar la autodeterminación de género.

La protesta, organizada con motivo del Día Internacional de la Visibilidad Trans, se celebró bajo el lema "siempre estuvimos aquí y siempre estaremos". Los convocados acudieron cargados con banderas del colectivo LGBTI+ y carteles en los que se leían mensajes como 'Las mujeres trans son mujeres', 'Proteger a los niños de la ideología fascista' y 'Que se joda la ley, que arda el Parlamento'.

Los proyectos aprobados hace una semana con los votos a favor de los gobernantes PSD y los democristianos CDS-PP, así como del ultraderechista Chega, buscan poner trabas al proceso de autodeterminación de género, entre ellas exigir un informe médico para los cambios de nombre y sexo en el Registro Civil.

Entre los presentes en la manifestación de hoy se encontraba Sara Marques, de 26 años, que explicó en declaraciones a EFE que acudió como parte del colectivo para defender los derechos que han existido hasta ahora y de los que ella misma se ha beneficiado y en contra de esta iniciativa de los partidos, que, aseguró, afectará a algunos de sus amigos.

"Cambiar el nombre es el nombre, el Gobierno no puede decir quién puede cambiar de nombre ni quién es o no una mujer", planteó Marques, quien denunció que hay "mucha hipocresía" en el debate sobre la comunidad trans que no se aplica al resto de la población.

Asimismo, confió en que el socialista António José Seguro, que asumió como presidente de Portugal este mismo mes, vete las propuestas.

Por otro lado, Taylor Ribeiro, de 39 años, defendió que ser trans "no es una patología" y aprobar estas medidas supondría dar "un paso hacia atrás muy grande".

"Las personas trans no hacemos daño a nadie, existimos, pagamos nuestras cirugías con nuestro propio dinero, no es de los impuestos, solo queremos existir. No tenemos tantos derechos y nos están quitando los pocos que tenemos", aseveró.

Las propuestas pasarán ahora a ser debatidas en una comisión parlamentaria para después volver a ser votadas en el Parlamento y, de ser aprobadas, serán remitidas al despacho de António José Seguro, quien deberá promulgarlas o vetarlas. EFE

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