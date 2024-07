Rusia condenó a 6 años y medio de cárcel a la periodista ruso-estadounidense Alsu Kurmasheva

La brutal declaración de un senador uruguayo contra la homosexualidad

El legislador Guillermo Domenech, del partido conservador Cabildo Abierto, dijo que no existen las “mujeres trans”, a las que definió como “un hombre que se viste de mujer”. “Yo me puedo creer mujer o me puedo creer Batman”, expresó. Y explicó su rechazo a extender derechos para los hombres gays con un insólito argumento