Guimarães, ubicada en el norte de Portugal, es una ciudad histórica reconocida como el lugar de nacimiento del país (Getty Images)

Guimarães, situada en el norte de Portugal, es un destino turístico de inigualable valor histórico y cultural. Conocida como la “Cuna de la Nación”, esta ciudad no solo sirvió como el lugar de nacimiento del primer rey portugués, Dom Afonso Henriques, sino que también fue epicentro de la proclamación de la independencia de Portugal en el siglo XII. El centro histórico de Guimarães, excepcionalmente preservado, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2001, que atrajo de manera exponencial visitantes de todo el mundo interesados en sumergirse en su rica historia.

Su centro histórico fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2001 (Facebook Municipio Guimarães)

Un Viaje al Pasado en el Centro Histórico

Recorrer el centro histórico de Guimarães es como viajar en el tiempo. Sus calles empedradas y plazas encantadoras, como la Plaza de Santiago y la Plaza de Oliveira, ofrecen una visión intacta de la era medieval. Rodeadas de edificios medievales bien conservados, estas áreas permiten a los visitantes vivir una atmósfera única y vibrante.

El Castelo de Guimarães es uno de los atractivos más importantes de los visitantes (Facebook Municipio de Guimarães)

Uno de los puntos culminantes es el emblemático Castelo de Guimarães. Esta fortaleza del siglo X desempeñó un papel crucial durante la Reconquista, que protegía la región de invasores y marcando el comienzo del Portugal que conocemos hoy. A la entrada de la ciudad, el letrero “Aquí nació Portugal” subraya la importancia histórica de este lugar. Las altas torres y las murallas bien conservadas del castillo ofrecen una visión impresionante de la fortaleza, sumergiendo a los visitantes en un ambiente cargado de historia.

No muy lejos del castillo se encuentra el majestuoso Palacio de los Duques de Braganza. Este imponente edificio del siglo XV fue construido por Alfonso I, duque de Braganza, y, durante años, fue abandonado hasta ser utilizado como cuartel militar. Hoy, el palacio ha sido restaurado a su antigua gloria, conservando elementos originales como sus altas chimeneas de ladrillo. En la actualidad, alberga un museo que recrea la vida de la nobleza con sus tapices, muebles y armaduras de época, ofreciendo una fascinante ventana al pasado aristocrático de Portugal.

Monumentos y Museos Imperdibles

Entre los muchos puntos de interés histórico de Guimarães se encuentra la pequeña iglesia de São Miguel do Castelo. Este edificio románico es notable no solo por su antigüedad, sino también porque se cree que fue donde Afonso Henriques fue bautizado. Otra estructura significativa es el Padrão do Salado, un monumento gótico construido en 1342 para conmemorar la Batalla del Salado, un importante evento militar en la historia de Portugal.

El Museu de Alberto Sampaio es otro lugar imprescindible para los amantes de la historia y el arte. Ubicado en el antiguo monasterio de Nossa Senhora da Oliveira, el museo exhibe una valiosa colección de arte sacro y objetos religiosos, proporcionando una rica experiencia cultural.

Delicias Gastronómicas

La gastronomía es otro aspecto destacado de Guimarães. El casco histórico está repleto de pequeñas tascas y restaurantes donde se puede degustar platos tradicionales. Entre ellos, el Bacalhau à Braga se destaca como uno de los favoritos. Los ingredientes frescos y las recetas auténticas aseguran una experiencia culinaria que deleita a los comensales. La rica tradición culinaria de Guimarães refleja la diversidad y la riqueza cultural de la región hace que el turismo aquí sea cada vez mayor.

El 1° de diciembre, Portugal celebra la Restauración de la Independencia, marcando el retorno de la soberanía portuguesa tras 60 años de dominio español en el siglo XVII (Facebook Municipio de Guimarães)

Un Epicentro Cultural y Natural

Guimarães no solo sobresale por su relevancia histórica; también es un importante centro cultural. El Festival de Gualterianas, celebrado en honor a San Gualter a principios de agosto, es uno de los eventos más importantes del calendario local. Durante esta festividad, la ciudad se llena de desfiles, música y fuegos artificiales, ofreciendo un espectáculo vibrante que atrae tanto a locales como a turistas.

En 2012, la ciudad fue designada Capital Europea de la Cultura, un honor que consolidó su posición como un epicentro cultural. El Centro Internacional de Artes José de Guimarães y el Centro Cultural Vila Flor son ejemplos de la rica oferta cultural contemporánea de la ciudad. Estos lugares combinan el legado histórico con eventos y exposiciones modernas, creando un ambiente dinámico y vibrante.

El Parque da Penha es otro atractivo importante de Guimarães. Este parque natural ofrece rutas de senderismo y áreas de picnic, con vistas panorámicas de la ciudad y sus alrededores. El teleférico que lleva a la cima de la montaña permite a los visitantes disfrutar de una vista espectacular del paisaje, proporcionando una conexión con la naturaleza que complementa perfectamente la riqueza histórica de la ciudad.

Modernidad en Guimarães

La modernidad también tiene su lugar en Guimarães. La Universidad del Minho, una de las principales instituciones educativas de Portugal, aporta un ambiente juvenil y dinámico a la ciudad. Los jóvenes estudiantes contribuyen a la vibrante vida cultural y social, asegurando que Guimarães siga siendo una ciudad en constante evolución.

En el ámbito deportivo, el Vitória de Guimarães, el equipo de fútbol local, juega un papel crucial en la vida de la ciudad. La última temporada, el club concluyó en la quinta posición del torneo profesional de Portugal y demostró de esta manera su competitividad y atrayendo a muchos aficionados al fútbol.

Vitoria Guimarães vs Sporting CP por el torneo de la Primera División de Portugal (Reuters)

Alojamientos

Para aquellos que buscan alojamiento, Guimarães ofrece opciones variadas que combinan comodidad y ubicación. Según el sitio web Booking, La Pousada Mosteiro de Guimarães, situada en un antiguo convento agustino del siglo XII, ofrece habitaciones decoradas en los antiguos claustros con vistas panorámicas de la ciudad. La página web también destaca otra excelente opción que es el Hotel de Oliveira, ubicado cerca del centro histórico, que brinda una experiencia de alojamiento cómoda y conveniente.

Guimarães es una ciudad que encapsula la esencia de Portugal, con su rica historia, vibrante cultura y entorno natural impresionante. Su combinación de tradición y modernidad la convierte en un destino imperdible para los viajeros que deseen explorar la auténtica experiencia portuguesa.