Resurge el ISIS en Irak y Siria: Estados Unidos advirtió que sus ataques se duplicarán este año

Soldados del ejército estadounidense lanzan una patrulla de desmontaje de un vehículo de combate de infantería Bradley en el norte de Siria el 24 de noviembre de 2020 cerca de Qamishli, Siria. Europa Press/Contacto/Spc. Jensen Guillory/Planetp

El Comando Central de Estados Unidos dijo el miércoles que el grupo Estado Islámico está tratando de “reconstituirse” mientras el número de ataques en Siria e Irak va camino de duplicar los del año anterior.

El EI se atribuyó 153 ataques en ambos países en los primeros seis meses de 2024, según informó el CENTCOM en un comunicado. Según un funcionario de defensa estadounidense, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el asunto, el grupo estuvo detrás de 121 ataques en Siria e Irak en 2023.

“El aumento de los ataques indica que ISIS está intentando reconstituirse después de varios años de capacidad disminuida”, dijo CENTCOM.

El anuncio se produce justo después de que se cumplieran diez años desde que el grupo militante declaró su califato en amplias zonas de Irak y Siria. En su apogeo, el grupo gobernaba una zona de la mitad del tamaño del Reino Unido, donde intentó imponer su interpretación extrema del Islam, que incluía ataques a grupos religiosos minoritarios y duros castigos a los musulmanes considerados apóstatas.

En esta imagen un vehículo pasa junto a una bandera del grupo Estado Islámico en el centro de Rawah, una ciudad a 281 kms (175 millas) al noroeste de Bagdad, Irak, el 22 de julio de 2014. (AP Foto, archivo)

Los militantes también mataron a miles de miembros de la minoría religiosa yazidí y secuestraron a miles de mujeres y niños, muchos de los cuales fueron sometidos a abusos sexuales y trata de personas.

Se formó una coalición de más de 80 países, encabezada por Estados Unidos, para luchar contra el EI, que perdió el control del territorio que controlaba en Irak en 2017 y en Siria en 2019, aunque aún quedan células durmientes en ambos países y en el extranjero.

Los funcionarios iraquíes dicen que pueden mantener la amenaza del EI bajo control con sus propias fuerzas y han iniciado conversaciones con Estados Unidos destinadas a poner fin a la misión de la coalición militar liderada por Estados Unidos en Irak.

Las conversaciones se producen en un momento de crecientes tensiones internas por la presencia militar estadounidense.

Imagen de combatientes de la milicia Al Nujaba, una de las más prominentes de la Resistencia Islámica en Irak. EFE/ Murtaja Lateef

Entre octubre y febrero, un grupo paraguas de milicias respaldadas por Irán, autodenominado Resistencia Islámica en Irak, lanzó ataques regulares con aviones no tripulados contra bases que albergan tropas estadounidenses en Irak y Siria, que según afirmaron eran una represalia por el apoyo de Washington a Israel en la guerra en curso en Gaza y tenían como objetivo obligar a las fuerzas estadounidenses a retirarse de Irak.

Estos ataques se detuvieron en gran medida después de que tres soldados estadounidenses murieran en un ataque a una base en Jordania, cerca de la frontera con Siria, a fines de enero, lo que provocó ataques de represalia estadounidenses en Irak.

El martes, dos funcionarios de la milicia iraquí dijeron que habían lanzado un nuevo ataque con aviones no tripulados contra la base aérea de Ain al-Asad en Irak. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hacer comentarios públicos. No estaba claro si el ataque había alcanzado su objetivo. Los funcionarios estadounidenses no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

(con información de AP)