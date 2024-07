La traumática experiencia del niño que entró en contacto con la planta más peligrosa de Inglaterra

El sarpullido en la pierna que sufrió Michael Taylor luego de entrar en contacto con la planta tóxica (Crédito: Fiona Scott)

Michael Taylor, un adolescente de 13 años, vivió una experiencia traumática al entrar en contacto con la planta más peligrosa de Gran Bretaña, la Heracleum Mantegazzianum, también conocida como hierba gigante. Este encuentro le causó graves quemaduras que lo llevaron a pasar cuatro noches en el hospital y le obligan a mantenerse alejado del sol durante un año.

Primeros síntomas y medidas iniciales

El lunes 24 de junio, Michael notó por primera vez un sarpullido en su pierna después de haber estado jugando al aire libre. Su madre, Fiona Scott, sin saber el origen de la herida, la trató con pastillas antihistamínicas y crema antiséptica. Aparentemente, estos remedios no fueron efectivos, ya que al día siguiente comenzaron a formarse ampollas cada 20 minutos, causando un gran dolor a Michael.

Fiona explicó: “Es probable que todos hayamos pasado cerca de la planta y probablemente nunca nos hayamos quemado. Si hubiéramos sabido inmediatamente que lo había tocado, podríamos haberlo restregado con agua fría y las heridas de Michael podrían no haber sido tan graves”.

Ingreso en el hospital

Después de intentar tratar a su hijo en casa, Fiona decidió llevarlo al centro de atención sin cita previa, aunque finalmente fueron redirigidos a urgencias del Royal Victoria Infirmary. Durante esa tarde, Michael fue trasladado a la sala de niños y, el jueves 27 de junio, a la Unidad de Quemados. La gravedad de sus heridas requería atención especializada.

Al niño se le formaban ampollas cada 20 minutos (Crédito: Fiona Scott)

En el hospital, a Michael le frotaron las piernas con agua fría y le administraron gas y aire debido a la intensidad del dolor. Después del tratamiento inicial, le aplicaron un vendaje que incluía miel sobre las heridas. Michael permaneció hospitalizado otros dos días antes de ser dado de alta con antibióticos muy fuertes e instrucciones estrictas de no quitarse los vendajes. También se recomendó mantener las zonas afectadas alejadas del sol durante un año para evitar mayores complicaciones.

Impacto en la Vida Cotidiana

Las ampollas y quemaduras que Michael sufrió le hicieron perder dos semanas de escuela. Su madre ahora advierte a otros padres sobre los peligros de esta planta fitotóxica, subrayando que ni ella ni Michael sabían de la peligrosidad de la misma antes de este incidente.

“Ha sido absolutamente horrible. Obviamente, no puede salir, no puede socializar con sus amigos. Tuvimos cinco días hospitalizado y ha tenido mucho dolor. No es agradable para un joven como él tener que soportar eso”, dijo Fiona. Michael, que generalmente disfrutaba de montar en su bicicleta cerca de su casa en Lemington, así como en Wylam y Prudhoe, ahora debe quedarse en interiores para evitar que sus heridas empeoren.

Qué es la Heracleum Gigante

La Heracleum Mantegazzianum, conocida comúnmente como hierba gigante, es una especie invasora que se encuentra en Gran Bretaña. Pertenece a la misma familia que el perifollo silvestre y produce flores blancas en junio y julio. A pesar de su apariencia impresionante, esta hierba es extremadamente dañina. Su savia puede causar fotodermatitis o fotosensibilidad, lo que provoca ampollas, pigmentación y cicatrices en la piel, haciéndola extremadamente sensible a la luz solar.

La planta es nativa del sur de Rusia y Georgia, pero se ha extendido a muchos jardines británicos. Debido a su grave amenaza, es un delito dejarla crecer de forma silvestre en el Reino Unido.

Medidas a Tomar en Caso de Contacto

Según el Servicio Nacional de Salud británico (NHS), cualquiera que entre en contacto con la savia de la hierba gigante debe lavarse la zona inmediatamente y a fondo con agua y jabón. Se recomienda buscar atención médica y no exponer la parte afectada a la luz solar durante unos días para evitar complicaciones adicionales.

La experiencia de Michael Taylor y su familia destaca la importancia de la concienciación sobre los peligros de esta planta. Fiona Scott enfatiza que el conocimiento sobre la hierba gigante y sus efectos podría haber prevenido las graves heridas de su hijo. Ella insta a otros padres a estar alerta y a tomar medidas inmediatas en caso de contacto con esta planta.

“El hecho de que la planta esté ahí afuera es tan aterrador. Odiaría que cualquier niño pasara por lo que pasó Michael. Es tan surrealista, no puedo creer que haya sucedido, todos sus amigos juegan ahí y me sorprende que nunca haya sucedido antes”, reflexiona Fiona.

La historia de Michael es un recordatorio de que incluso un encuentro breve con una planta aparentemente inofensiva puede tener consecuencias graves y duraderas. Mantenerse informado y tomar precauciones adecuadas es crucial para evitar tales incidentes en el futuro.