Temas del día de Internacional del sábado 28 de marzo (13:00 gmt)

IRÁN GUERRA

Teherán - La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán cumple un mes con el conflicto en pleno apogeo y pendiente de una posible ronda de contactos entre Washington y Teherán en Pakistán.

(Texto)(Foto)(Vídeo)

- Los hutíes de Yemen, aliados de Irán, se responsabilizaron este sábado del lanzamiento de una andanada de misiles balísticos hacia el sur de Israel, en lo que calificaron como la primera fase de una intervención militar directa en apoyo a Teherán y grupos aliados.

- Israel mató en bombardeos este sábado a al menos diez personas, entre ellos cinco rescatistas libaneses, en el sur de Líbano, según informaron la asociación de rescate y medios locales.

- En otro ataque, Israel mató a al menos tres periodistas libaneses de los medios Al Manar y Al Mayadeen en el sur de Líbano.

- El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, informó este sábado al presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, sobre sus negociaciones con Estados Unidos para frenar la guerra regional, en una conversación telefónica.

- Se ha enviado una crónica desde Nabatieh, en el sur del Líbano, sobre las labores de la Defensa Civil y cómo la ciudad se ha vaciado casi por completo. (Texto)(Foto)

EEUU TRUMP

Washington/Miami - El movimiento de manifestaciones 'No Kings'(No a los reyes) ha convocado para este sábado protestas en todo el país contra el "autoritarismo" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con críticas enfocadas al impacto económico y la subida de precios por la guerra contra Irán.

(Texto) (Foto)

- En Miami están previstas también protestas contra los Gobiernos de Cuba y Venezuela. (Texto) (Foto)

- Sindicatos y organizaciones de Italia han convocado para este sábado una manifestación nacional en Roma contra la guerra y el "rearme", una protesta seguida con atención por las autoridades ante el temor de infiltraciones violentas. (Texto) (Foto)

EEUU CUBA

Guantánamo.- La brecha entre Cuba y EE.UU. es palpable en la base naval de la bahía de Guantánamo. De un lado, un país sumido en una crisis agravada por el actual bloqueo de crudo de Washington, y del otro, una pequeña porción estadounidense al sureste de la isla con mercados abarrotados, que nunca apaga las luces o detiene sus autos por falta de combustible. Por Yeny García

(Texto) (Foto)

- El Gobierno de México anunció este viernes la llegada a Cuba de un nuevo barco con ayuda humanitaria a Cuba, que incluye 96 toneladas de alimentos, mientras se sigue buscando dos embarcaciones que salieron a inicios de esta semana hacia la isla con ayuda humanitaria.

VENEZUELA EEUU

Caracas - El partido Vente Venezuela, de la líder opositora María Corina Machado, reabre su sede nacional, ubicada en Caracas, en un acto que estará encabezado por su coordinador nacional de organización, Henry Alviárez, recientemente excarcelado en medio del proceso de amnistía. NUEVO

(Texto) (Foto) (Vídeo)

- El partido socialcristiano venezolano COPEI convoca a una rueda de prensa para exigir que sea nombrado una nueva junta directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado actualmente por rectores afines al chavismo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

UCRANIA GUERRA

Berlín/Moscú - En medio del estancamiento de las negociaciones de paz, dos personas murieron y al menos once resultaron heridas en un ataque nocturno ruso contra la ciudad portuaria de Odesa, mientras un ataque ucraniano con drones mató a un niño e hirió a sus padres este sábado en la región rusa de Yaroslavl.

PAPA MÓNACO

Roma - El papa León XIV realiza una visita de 8 horas al pequeño pero rico Principado de Mónaco, convirtiéndose en el primer pontífice en visitar este país en la era moderna, donde se ha reunido con el príncipe Alberto II, y ha celebrado un encuentro en la Catedral de Nuestra Señora Inmaculada de Mónaco y otro con jóvenes, antes de celebrar otra misa en el estadio Louis II.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

CINE SUPER MARIO

Kioto (Japón) - Kioto se vistió este sábado de gala para acoger el preestreno mundial de ‘Super Mario Galaxy: la película’, la nueva entrega de Nintendo e Illumination, que expande el universo del icónico fontanero con una aventura intergaláctica que es “más grande, más rápida, y con más acción”, según explicó a EFE el actor Chris Pratt desde la alfombra roja.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

BÉLGICA MODA

Bruselas - Amberes celebra el 40º aniversario de la creación de 'Los Seis de Amberes', el grupo de diseñadores flamencos que revolucionaron el mundo de la moda en los años 80 y convirtieron el vestir en un arte en sí mismo, con una exposición que abre sus puertas a partir de este sábado.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Ginebra.- OMC MINISTERIAL.- La Organización Mundial del Comercio (OMC) celebra su 14ª conferencia ministerial en Yaoundé (Camerún), hasta el día 29.

Estambul.- TURQUÍA CUMBRE.- Concluye en Estambul la 5ª edición de la cumbre Stratcom, organizada por la Presidencia turca, que reúne anualmente a políticos y empresarios para hablar de retos estratégicos.

Nicosia.- UE ECOFIN.- Los ministros de Finanzas y Economía de la Unión Europea (UE) celebran una reunión informal (Ecofin) en Nicosia (Chipre). (Texto) (Foto) (Vídeo)

Bruselas - BÉLGICA MODA- Amberes celebra el 40º aniversario de la creación de 'Los Seis de Amberes', el grupo de diseñadores flamencos que revolucionaron el mundo de la moda en los años 80 y convirtieron el vestir en un arte en sí mismo, con una exposición que abre sus puertas a partir de este sábado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00h.- Roma.- PAPA MÓNACO.- El papa León XIV realiza una visita de 8 horas al Principado de Mónaco, convirtiéndose en el primer pontífice en visitar este país en la era moderna, donde se reunirá con el príncipe Alberto II, mantendrá un encuentro con jóvenes y celebrará una misa en el estadio Louis II. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:00h.- Londres.- R.UNIDO MANIFESTACIÓN.- 'Together Alliance', una coalición de sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, organizan una gran manifestación en Londres contra la extrema derecha, que cuenta con el apoyo de personalidades como los cantantes Paloma Faith y Paul Weller o la actriz Juliet Stevenson. (Texto) (Vídeo)

América

Guantánamo.- EEUU CUBA.- La brecha entre Cuba y EE.UU. se vuelve palpable en la base naval de la bahía de Guantánamo. De un lado, un país sumido en una crisis agravada por el actual bloqueo de crudo de Washington, y del otro, una pequeña parte estadounidense al sureste de la isla con mercados abarrotados, que nunca apaga las luces o detiene sus autos por falta de combustible. Por Yeny García (Texto)

Bogotá.- COLOMBIA CULTURA.- La compañía española Zenit Aerial Ballet presenta el espectáculo 'Aria' en la segunda edición del Festival Internacional de Artes Vivas (FIAV), que tiene a la Comunidad de Madrid como región internacional invitada. Plaza cultural La Santamaría (Texto) (Foto) (Vídeo)

La Paz.- BOLIVIA ANIMALES.- La Policía de Bolivia y la Alcaldía de La Paz organizan la 'Pasarela Guau de Paquito 2026', un concurso de disfraces para mascotas que apunta a promover el cuidado responsable de los animales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Campo Grande.- ONU ESPECIES MIGRATORIAS.- La decimoquinta reunión de la Conferencia de las Partes en la Convención sobre la Conservación de las Especies Migratorias de Animales Silvestres (COP15) organizada por el Gobierno de Brasil en la ciudad de Campo Grande entre el 23 y el 29 de marzo de 2026.

Caracas.- VENEZUELA SEMANA SANTA.- Los 'palmeros de Chacao', antiguas cofradías venezolanas, descienden de la principal formación montañosa de Caracas con palmas amarradas para celebrar el Domingo de Ramos de la Semana Santa, como parte de una antigua tradición religiosa de la capital del país suramericano. Entrada de Sabas Nieves, el Ávila. (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Miami.- EEUU TRUMP.- El movimiento 'No Kings' promete su mayor protesta hasta ahora contra Trump por la guerra en Irán (Texto) (Foto)

16:00h.- Caracas.- VENEZUELA EEUU.- El partido socialcristiano venezolano COPEI convoca a una rueda de prensa para exigir que sea nombrado una nueva junta directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado actualmente por rectores afines al chavismo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

17:00h.- San Juan.- PUERTO RICO MEDIOAMBIENTE.- La Coalición Defiende a Cabo Rojo convoca una gran marcha en San Juan, bajo el lema 'Esta lucha es por la vida', con el fin de presionar para detener la construcción de un complejo hotelero y residencial de lujo en la costa suroeste de Puerto Rico. (Texto) (Foto)

O.Medio y África

Nabatieh.- IRÁN GUERRA LÍBANO.- Entre el eco de los bombardeos que resuenan con fuerza en la ciudad de Nabatieh, en el sur del Líbano, un grupo de rescatistas de la Defensa Civil Libanesa recogen botellas de oxígeno de su cuartel y las cargan en el vehículo antes de partir a las carreras a seguir salvando vidas. (Texto) (Foto)

Túnez.- TÚNEZ LIBERTADES.- El comité tunecino de la Global Sumud Flotilla convoca una marcha en la capital de Túnez para exigir la liberación de sus activistas propalestinos que se encuentran bajo prisión preventiva.

Malabo.- OEACP CUMBRE.- La XI Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno de los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (OEACP) empieza en Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, donde se desarrolla hasta el domingo, 29 de marzo (Texto)

Asia

Yakarta.- INDONESIA REDES SOCIALES.- Indonesia comienza a aplicar de manera gradual la prohibición de acceso a redes sociales para menores de 16 años, en medio de una tendencia que sigue la estela de Australia y que también han anunciado otros países, incluido España.

Rangún.- BIRMANIA TERREMOTO.- El terremoto de magnitud 7,7 que golpeó hace hoy un año la región central de Birmania ha dejado una profunda cicatriz entre sus víctimas, quienes doce meses después todavía tratan de recomponer sus vidas aniquiladas por la potente sacudida. "Jamás podremos vivir como antes", aseguran los supervivientes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Redacción EFE Internacional

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245