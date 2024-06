Noa Argamani, una de las rehenes israelíes rescatadas: “No podemos olvidarnos de los que siguen en Gaza”

Noa Argamani Israel

La joven Noa Argamani, una de las cuatro rehenes rescatadas el pasado 8 de junio, publicó este sábado un emotivo video en el que agradeció los esfuerzos de las autoridades para que hoy en día pueda estar con su familia de vuelta, pero al mismo tiempo envió un claro mensaje: “Aunque yo estoy en casa, no podemos olvidarnos de los que siguen en Gaza. Tenemos que hacer todo lo posible para poder traerlos de vuelta a casa”.

Argamani fue rescatada junto a otros tres rehenes, tras ocho meses de cautiverio en la Franja de Gaza, en la operación más exitosa de rescate del Ejército israelí lanzada el pasado sábado 8 de junio a plena luz del día en el campamento de refugiados de Nuiserat, en el centro del enclave palestino, donde se encontraban retenidos.

“Mi principal preocupación durante el cautiverio de Hamas eran mis padres”, agregó la joven en referencia a la delicada situación en la que se encuentra su madre, enferma terminal de cáncer.

Argamani también quiso agradecer el trabajo de las fuerzas de seguridad durante su operación de rescate que, asegura, “arriesgaron sus vidas para que yo pudiera regresar a casa”.

“Es un gran privilegio estar al lado de mi madre después de 8 meses de incertidumbre”, indicó en el video que fue emitido en la ya conocida como “la plaza de los rehenes” en Tel Aviv, punto de partida de las habituales protestas de todos los sábados contra el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

El caso de Argamani fue uno de los más conocidos puesto que se viralizó en redes sociales el video que captó el momento en el que los terroristas la secuestraron y la trasladaron en motocicletas a la Franja de Gaza el pasado 7 de octubre.

La joven de 26 años fue secuestrada junto a su novio Avinatan Or mientras huía del festival de música Supernova, el 7 de octubre.

Argamani aparece en uno de los primeros videos de Hamas publicados durante la masacre de cientos de asistentes a la fiesta rave del desierto, sentada en la parte trasera de una motocicleta detrás de su captor gritando: “¡No me maten!”.

Así fue el secuestro de Noa Argamani por terroristas de Hamas el 7 de octubre de 2023

En el video, la joven extiende los brazos hacia su novio, Avinatan Or, que todavía está retenido por los terroristas de Hamas en Gaza.

La pareja había asistido al evento musical al aire libre el viernes por la noche, pero no mencionó su destino a los padres de Argamani, dijo su padre, Yaakov Argamani, en un vídeo realizado por Bring Them Home Now, la organización que maneja la prensa y los medios del gobierno israelí y familias.

Este sábado, de nuevo, las familias de los rehenes volvieron a protestar frente al cuartel general militar de Kirya en Tel Aviv, para pedir al Gobierno israelí que cierre un acuerdo con Hamas que permita la liberación de sus seres queridos.

“No permitan que Netanyahu vuelva a torpedear un acuerdo”, gritó una familiar, según recoge el periódico israelí The Times of Israel.

Por otra parte, cientos de manifestantes bloquearon el tráfico en Amiad Junction, en la Alta Galilea, como parte de las protestas antigubernamentales semanales que se llevan a cabo en lugares de todo Israel en las que piden la convocatoria de elecciones anticipadas.

(Con información de EFE)