En un fallo limitado, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió abortos de emergencia en Idaho

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el martes una demanda que busca proteger el acceso al aborto, en su primer litigio desde que la Corte Suprema anuló las garantías legales del procedimiento (AMEL SEMMACHE/AFP)

La Corte Suprema de Estados Unidos despejó el jueves el camino para que los hospitales de Idaho proporcionen abortos de emergencia, por ahora, en un fallo procesal que dejó preguntas clave sin respuesta y podría significar que el asunto termine pronto nuevamente ante el tribunal de mayoría conservadora.

El fallo fue publicado brevemente en el sitio web del tribunal accidentalmente y rápidamente eliminado un día antes. Por una votación de 6 a 3, revoca la orden anterior del tribunal que había permitido que entrara en vigor una prohibición del aborto en Idaho, incluso en emergencias médicas.

El aborto ocupa un lugar central en la campaña electoral de 2024, como resultado directo del decisivo fallo que emitió la Corte hace dos años, que anuló el derecho al aborto en todo el país. Pero en esta decisión y en otra que preservó el acceso a los medicamentos abortivos, los jueces evitaron fallos más amplios que podrían haber avivado aún más las pasiones políticas en un año electoral.

Foto de Archivo: El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con la jueza Amy Coney Barrett tras su juramento como jueza asociada del Tribunal Supremo de Estados Unidos, 2020 (REUTERS/Jonathan Ernst)

La opinión de Idaho no responde a preguntas clave sobre si los médicos pueden proporcionar abortos de emergencia en otros lugares, un tema importante ya que la mayoría de los estados controlados por los republicanos han tomado medidas para restringir el procedimiento.

En Texas, por ejemplo, un tribunal de apelaciones se puso del lado del estado y concluyó que la ley federal de atención médica no prevalece sobre la prohibición estatal del aborto. Las quejas de pacientes embarazadas que fueron rechazadas en las salas de emergencia en Texas aumentaron inmediatamente luego de la decisión de la Corte Suprema de 2022 de revocar un derecho constitucional al aborto, según documentos federales obtenidos por la agencia AP.

La cuestión actual llegó al Tribunal Supremo después de que la administración Biden demandara a Idaho para permitir abortos en casos de emergencia en los que la salud de la mujer estuviera en grave riesgo.

Los jueces determinaron que el tribunal no debería haberse involucrado en el caso tan rápidamente y la mayoría restableció una orden de un tribunal inferior que había permitido a los hospitales del estado realizar abortos de emergencia para proteger la salud de una paciente embarazada.

Presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos John Roberts (Jacquelyn Martin/Pool via REUTERS/File Photo)

Los contornos de la cuestión han cambiado en los meses transcurridos desde que el tribunal decidió hacerse cargo del caso, escribió la jueza Amy Coney Barrett en un acuerdo al que se unieron el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y el juez Brett Kavanaugh.

“Ahora estoy convencida de que estos casos ya no son apropiados para una resolución temprana”, escribió Barrett, señalando las revisiones que Idaho hizo a su prohibición del aborto y que la administración Biden dejó en claro que sus argumentos estaban dirigidos a casos raros.

La jueza Ketanji Brown Jackson dijo que el tribunal debería decidir ahora, argumentando que la orden anterior significaba que los médicos de Idaho se veían obligados a observar cómo los pacientes sufrían o eran trasladados en avión fuera del estado para recibir atención.

“Tuvimos tiempo suficiente para considerar este tema”, dijo, subrayando sus puntos de vista al leer un resumen de su opinión en voz alta en la sala del tribunal. “No hacer nada es problemático por varias razones”.

El juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, Brett Kavanaugh (AP Foto/Sue Ogrocki)

El juez conservador Samuel Alito, autor de la decisión que anuló Roe v. Wade, tampoco estuvo de acuerdo con la decisión de desestimar el caso ahora. Junto con el juez Neil Gorsuch y Clarence Thomas, sugirió que el tribunal debería ponerse del lado de Idaho. La ley federal de atención médica “demuestra de manera concluyente que no requiere que los hospitales realicen abortos”, escribió.

La liberación prematura marcó la segunda vez en dos años que una decisión sobre el aborto se emitió anticipadamente, aunque en circunstancias ligeramente diferentes. El trascendental fallo del tribunal que puso fin al derecho constitucional al aborto se filtró a Politico.

El presidente demócrata Joe Biden dijo que la orden judicial garantiza que las mujeres de Idaho puedan recibir la atención que necesitan mientras el caso continúa.

“Los médicos deberían poder ejercer la medicina. Los pacientes deberían poder recibir la atención que necesitan”, afirmó.

Una nueva encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research encontró que alrededor de 7 de cada 10 adultos estadounidenses están a favor de proteger el acceso al aborto para pacientes que están sufriendo abortos espontáneos u otras emergencias relacionadas con el embarazo.

Joe Biden, presidente demócrata de Estados Unidos (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais, Archivo)

Los grupos defensores del derecho al aborto dijeron que la opinión traería un alivio temporal, pero dejaría una incertidumbre “devastadora” sobre el panorama general. “Esta lucha está lejos de terminar”, dijo Alexa Kolbi-Molinas, subdirectora del Proyecto de Libertad Reproductiva de la ACLU.

Mientras tanto, Idaho había argumentado que su ley proporciona una excepción para salvar la vida de una paciente embarazada y que la ley federal no requiere excepciones ampliadas.

El fiscal general del estado, Raúl Labrador, dijo que la administración Biden se había “excedido” en el tema y esperaba que terminara nuevamente ante la Corte Suprema. “Creemos firmemente que al final vamos a ganar este caso”, dijo.

Kate Daniel, directora de políticas estatales del grupo nacional antiabortista Susan B. Anthony Pro-Life America, calificó la decisión como un “revés”, pero sostuvo que la prohibición del aborto en Idaho no entra en conflicto con la ley federal de atención médica.

La administración Biden también apeló el fallo sobre el aborto de emergencia en Texas ante el tribunal superior, dejando otra vía para que la cuestión vuelva a aparecer. Es poco probable que los jueces consideren siquiera la posibilidad de abordar el caso de Texas antes del otoño.

(Con información de AP)