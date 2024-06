Qué es el festival de Glyndebourne, donde los amantes de la ópera celebran la música en un campo

Fue fundado por John Christie y su esposa Audrey Mildmay en 1934 (REUTERS/Dylan Martinez)

Ubicado en una pintoresca campiña inglesa de Sussex, a unos 80 kilómetros hacia el sur de Londres, el Festival de Ópera de Glyndebourne ofrece una experiencia única y sofisticada. Con una trayectoria de 90 años, este evento se ha consolidado como una referencia mundial entre los amantes de la ópera. Cada temporada, más de 150.000 personas se congregan en la finca para disfrutar de esta celebración musical que se combina con el campo y picnics.

Lauren Snouffer, una soprano de Austin, Texas, describió en Reuters el entorno del festival con entusiasmo: “Aquí afuera somos nosotros y las ovejas”. Snouffer, que interpreta a Pamina en “La flauta mágica” de Mozart, remarcó la intimidad del lugar.

Con una capacidad para 1.200 espectadores, el teatro de Glyndebourne permite una conexión especial entre los artistas y el público. “Realmente puedes jugar con más colores y puedes hablar directamente con la audiencia”, añadió Snouffer.

Se creó el Glyndebourne Tour en 1968 y un departamento de educación en 1986 (REUTERS/Dylan Martinez)

Hora de comer

El festival no solo es famoso por sus presentaciones operísticas, sino también por la singular tradición de los picnics al aire libre durante los intervalos. Los jardines abren a partir de las 15:00 y las actuaciones comienzan a las 17:00, con un intervalo de 90 minutos que permite a los asistentes disfrutar de lujosos picnics en los terrenos.

Yana Penrose, de 31 años, resaltó la peculiaridad de estos picnics. “Es un picnic a un nivel diferente”, contó Penrose, quien se presenta en escena dentro de una marioneta gigante. Los asistentes llevan cestas de picnic, candelabros y manteles blancos, lo que crea una atmósfera mágica y exclusiva.

Los inicios

Sara Eppel, de 62 años, ha asistido al festival desde la década de 1980 y resume el encanto del evento: “No es solo la ópera, es todo el día. Para nosotros siempre ha sido una característica de nuestro verano”. Lo que demuestra la importancia y tradición del festival.

En la actualidad, Glyndebourne presenta alrededor de 120 óperas al año (REUTERS/Dylan Martinez)

La historia del festival se remonta a 1934, cuando John Christie y su esposa, la cantante de ópera Audrey Mildmay, decidieron realizar producciones operísticas en su propia casa tras inspirarse en los festivales de Salzburgo y Bayreuth.

Originalmente, el auditorio tenía una capacidad para 300 personas. Pero el éxito del evento llevó a la construcción de un nuevo teatro en 1994, que es el que se usa actualmente, con capacidad para más de mil espectadores.

La idea inicial de Christie era hacer algo amateur y tener un lugar para que cante su esposa. “John, si vas a gastarte esa cantidad de dinero, por Dios, no hagas cualquier cosa. ¡Hacelo bien!”, fueron las palabras de Mildmay, según On the 50 road. Esto alentó a ambos a traer lo mejor de la ópera europea a Glyndebourne.

El Festival de Ópera de Glyndebourne ofrece una experiencia única y sofisticada en la pintoresca campiña inglesa de Sussex (REUTERS/Dylan Martinez)

En sus inicios, las primeras producciones de Glyndebourne estaban dedicadas a Mozart, un compositor cuya figura sigue íntimamente ligada al festival. Luego se agregaron más nombres como Montserrat Caballé, Luciano Pavarotti y Teresa Berganza, que ya lograron dejar su huella en este evento. En la actualidad, Glyndebourne presenta alrededor de 120 óperas al año y todavía explora nuevos talentos y repertorios.

Con la idea de crecer, se creó el Glyndebourne Tour en 1968 y un departamento de educación en 1986. Esto deja en evidencia el compromiso del festival con la innovación y la difusión de la ópera. Estos proyectos impulsaron las carreras de importantes artistas ingleses como Simon Rattle, hoy director de orquesta, y Kate Royal, cantante de ópera.

Un intervalo de 90 minutos que permite a los asistentes disfrutar de lujosos picnics en los terrenos (REUTERS/Dylan Martinez)

Se pueden conseguir entradas para Glyndebourne, el precio puede superar las 250 libras (alrededor de 280.000 pesos). También hay ofertas disponibles para los menores de 40 años. Además, el festival se destaca por no recibir subvenciones públicas directas, algo inusual para una institución cultural de su envergadura.

Para muchos, el Festival de Ópera de Glyndebourne es de los más curiosos del mundo. La mezcla de elegancia, campo, picnics y, por supuesto, la ópera, lo hacen único.