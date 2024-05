Tenía un juicio porque le habían quitado su licencia de conducir y se presentó a una audiencia virtual mientras manejaba su auto

Se presentó a una audiencia virtual por un caso de suspensión de licencia: se mostró ante el juez manejando su auto

En un hecho realmente insólito, un hombre de Michigan, que tenía la licencia de conducir suspendida, participó en una audiencia judicial, a la que se conectó vía Zoom desde el vehículo que conducía. Es decir que le mostró al juez que había violado la suspensión de su permiso para manejar.

El incidente comenzó cuando Corey Harris se unió a la videollamada para escuchar la sentencia a su caso, pero algo que no pasó inadvertido para el juez J. Cedric Simpson, del condado de Washtenaw, fue que el acusado estaba detrás del volante de un auto pese a tener su licencia suspendida.

En ese momento, la defensora pública de Harris informó al tribunal: “Mi cliente debería estar presente a través de Zoom”. Cuando Harris apareció en la pantalla, se podía ver un cinturón de seguridad sobre su cuerpo y el vehículo en movimiento. “¿Está conduciendo?”, preguntó Simpson. Harris respondió que estacionaba su auto en el consultorio de su médico y pidió un par de segundos para hacerlo.

La abogada Natalie Pate, quien representaba a Harris, solicitó un aplazamiento de la audiencia por unas semanas. Sin embargo, el juez Simpson buscaba claridad en un punto crucial del caso: “Tal vez no entiendo algo. ¿Este es un caso de conducir con licencia suspendida y él estaba conduciendo sin licencia?”, inquirió el juez. Pate confirmó que esos eran los cargos que enfrentaba Harris.

El juez Simpson notó que Harris no tenía una licencia válida en ese momento

El juez Simpson revisó el historial del caso y encontró que Harris no tenía una licencia válida en ese momento. “No sé por qué haría eso”, dijo el juez. Simpson luego revocó la fianza de Harris y le ordenó que se entregara en la cárcel esa misma noche. Ante esta situación, Harris exclamó “Oh, Dios mío”, con un gesto de amargura visible. El video de la audiencia fue publicado en la página de YouTube del juez Simpson, lo que permitió observar los detalles de esa inusual comparecencia.

Manejar sin licencia de conducir en los Estados Unidos puede acarrear sanciones comunes que incluyen multas económicas que pueden oscilar entre 50 y 500 dólares, citaciones y registros negativos en el expediente de conducción.

En casos más graves o reiterados, manejar sin licencia puede resultar en cargos por delitos menores, que podrían conllevar penas de cárcel de hasta seis meses. Esta infracción también implica quita de puntos en el registro de conducción, lo cual puede impactar negativamente en futuras solicitudes de licencia. Otro efecto es el posible incremento de las primas de seguro de auto, ya que las compañías aseguradoras consideran esta falta como un riesgo.

En algunos estados, las reincidencias al manejar sin licencia pueden derivar en sanciones aún más severas, como la confiscación del vehículo y penas de cárcel más prolongadas. Por ello, es esencial cumplir con las normativas de tránsito y asegurar que la documentación esté en regla antes de ponerse al volante. Después de haber pasado por todo ese proceso, Harris continuó al volante y ahora deberá cumplir su condena.

Durante la audiencia, Harris intentó estacionar en el consultorio de su médico

Según difundió NBC, después de confirmar que Harris estaba estacionado, el juez hizo un breve resumen de la situación y permitió a Pate continuar con su solicitud de aplazamiento, aunque finalmente no fue concedida.

De acuerdo con información publicada por el tribunal, Harris no se presentó físicamente ante el juez, una decisión que comenzó el episodio que culminó con la orden de detención. “Está conduciendo y no tiene licencia”, reiteró el juez, perplejo por la decisión de Harris de asistir a la audiencia y hacer público que había cometido una falta grave. La corte del condado de Washtenaw se encuentra todavía revisando el caso y no ha proporcionado información oficial sobre la situación.

Se desconoce si Harris cumplió con la orden del juez y se presentó en la cárcel del condado como se le ordenó. Un representante del tribunal informó que el juez Simpson no comentará sobre casos pendientes. Además, Pate no pudo ser contactada para que realizara comentarios sobre la situación de su defendido.