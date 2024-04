Qué se sabe del hombre que asesinó a un adolescente con una espada y dejó varios heridos en Londres

Un hombre armado con una espada asesinó a un adolescente e hirió a otras 4 personas, entre ellas dos oficiales de policía

En medio de la conmoción y el dolor desencadenados por el reciente ataque en la zona de Hainault, en el este de Londres, las autoridades han revelado detalles sobre el presunto responsable del múltiple ataque que dejó a un niño de 14 años muerto y a varias personas heridas.

El hombre de 36 años cuyo nombre no ha sido divulgado públicamente fue detenido bajo la sospecha de asesinato, según lo revelado por Louisa Rolfe, comisionada adjunta de la Policía Metropolitana de Londres (Met). El individuo se encuentra actualmente hospitalizado debido a las heridas que sufrió cuando su camioneta chocó contra un edificio tras el ataque.

Las autoridades adelantaron que el atacante tiene un historial de problemas mentales.

A pesar de la gravedad de las heridas del sospechoso, las autoridades aún no han podido llevar a cabo un interrogatorio detallado para esclarecer los motivos detrás del ataque. Rolfe señaló que la investigación sobre los antecedentes y motivaciones del sospechoso está en curso, y hasta el momento no se ha encontrado ningún rastro de incidentes previos que lo involucren.

El incidente en Hainault dejó a cuatro personas heridas, incluidos dos agentes policiales que fueron operados después de resultar gravemente heridos, aunque se espera que se recuperen por completo. Las otras dos personas heridas también están ingresadas en un centro sanitario, pero su estado no se considera grave.

Detienen un hombre armado con una espada en Londres

El ataque ha generado una ola de conmoción en la comunidad local y en toda la ciudad de Londres, con un enfoque en la necesidad de esclarecer los motivos detrás del incidente y en garantizar la seguridad pública en la región. Las autoridades continúan trabajando arduamente para investigar el caso y brindar justicia a las víctimas y sus familias, mientras la ciudad se une en solidaridad para superar este trágico suceso.

El ataque no solo cobró la vida de un adolescente de 14 años sino que también resultó en lesiones significativas para los involucrados, incluyendo a los dos oficiales que fueron apuñalados durante la intervención y que posteriormente tuvieron que ser operados. Afortunadamente, sus vidas no corren peligro. Los otros dos civiles afectados están recibiendo atención médica, aunque sus heridas no se consideran de gravedad. Esta situación ha conmocionado a la comunidad local y ha puesto de relieve los desafíos que enfrentan las fuerzas del orden en su trabajo diario.

En medio de este escenario de violencia y dolor, Rolfe expresó su solidaridad con los afectados por el trágico suceso, “Nuestros pensamientos, por supuesto, permanecen con la familia y los amigos del niño de 14 años que lamentablemente murió aquí esta mañana”, manifestó la comisionada adjunta, extendiendo su preocupación hacia los dos ciudadanos y los agentes lesionados, “También pensamos en los dos ciudadanos que resultaron heridos, así como en los valientes agentes que fueron apuñalados”.

Un hombre armado con una espada en Londres, mientras un policía trata de detenerlo

El incidente de Hainault no solo ha dejado una marca de luto en la comunidad sino que también ha planteado interrogantes sobre la seguridad en espacios públicos y el bienestar de aquellos que se dedican a proteger a los ciudadanos. Mientras el sospechoso se recupera en el hospital, las investigaciones continúan para esclarecer los detalles de este ataque sin precedentes y las razones detrás del violento actuar del agresor.

Después de que se informase inicialmente de que el niño muerto tenía 13 años la Policía precisó después que tenía 14.

Oficiales forenses trabajan en la escena de un incidente que involucró a un hombre con una espada, en Hainault, al este de Londres, Gran Bretaña, el 30 de abril de 2024. La Policía Metropolitana de Londres dijo que un niño de 14 años murió y cuatro personas, incluidos dos policías, permanecen en el hospital con heridas importantes, después de que un hombre atacara a personas con una espada en Hainault, al este de Londres. En el lugar fue detenido un hombre de 36 años que permanece bajo custodia (EFE/EPA/ANDY LLUVIA)

“Después de hablar con la familia de la víctima, podemos confirmar que el niño que murió como resultado de los incidentes en Hainault tenía 14 años y no 13″, agregaron las fuerzas del orden.

El superintendente jefe de la Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés), Stuart Bell, había dicho a los medios que los agentes y los servicios de emergencia fueron desplegados para atender a varias víctimas en Hainault.

“Con gran tristeza confirmo que uno de los heridos en el incidente, un niño de 13 años, ha muerto a causa de esas heridas”, dijo al principio.

“Lo llevaron al hospital después de haber sido apuñalado y lamentablemente murió poco después. La familia del niño cuenta con el apoyo, primero, de mis agentes locales y ahora de algunos agentes especializados”, había explicado.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar tras recibir una llamada para advertir de que un coche se había estrellado contra una vivienda en el área de Thurlow Garden, en Hainault.