Cuáles son los 10 países más ricos del mundo

El análisis de la riqueza global revela la necesidad de superar los indicadores económicos tradicionales como el PBI. (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Al analizar la riqueza de los países del mundo, es fundamental adoptar una perspectiva que vaya más allá de los indicadores económicos tradicionales como el Producto Bruto Interno (PBI). Aunque el PBI fue enormemente utilizado para clasificar las economías nacionales, esta medida no aborda la distribución de la riqueza dentro de los países ni la calidad de vida de sus ciudadanos. En consecuencia, la lista de los países más ricos del mundo publicada anualmente precisa ser examinada con un enfoque más integral.

El PBI per cápita, que ajusta el PBI según la población, da una visión más precisa de la riqueza disponible para cada persona y permite comparaciones más justas entre países de diferentes tamaños. Sin embargo, incluso esta medida tiene limitaciones, ya que no considera la disparidad en la distribución de los ingresos. Por lo tanto, para una evaluación más completa de la riqueza de una nación, es esencial incluir indicadores de desigualdad económica, acceso a servicios básicos y sostenibilidad.

El PBI per cápita ofrece una perspectiva más ajustada pero aún limitada sobre la riqueza real de los ciudadanos. (EFE/EPA/Justin Lane)

Los desafíos globales recientes, como la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias económicas, resaltaron la importancia de evaluar la riqueza de los países no solo en términos de producción económica, sino también en función de su resiliencia frente a crisis y su capacidad para garantizar el bienestar de todos los ciudadanos. Por lo tanto, es necesario entender la riqueza de las naciones considerando tanto la salud económica como el bienestar social y ambiental.

“Si bien no hay duda de que las naciones más ricas (a menudo más vulnerables al coronavirus debido a su población de mayor edad y otros factores de riesgo) tenían los recursos para atender mejor a los necesitados, esos recursos no eran igualmente accesibles para todos. Además, las consecuencias económicas de los confinamientos afectaron más a los trabajadores con salarios bajos que a aquellos con ocupaciones bien remuneradas y eso, a su vez, alimentó un nuevo tipo de desigualdad entre aquellos que podían trabajar cómodamente desde casa y aquellos que tenían que arriesgar su salud y seguridad al viajar a los sitios de trabajo. Aquellos que perdieron sus empleos porque sus industrias cerraron por completo se encontraron sin mucha red de seguridad: quedaron al descubierto grandes agujeros en los sistemas de bienestar más famosos del mundo”, aseguró Global Finance, la revista que relevó los datos de 2023.

Los indicadores de desigualdad económica y acceso a servicios básicos son cruciales para evaluar la riqueza de una nación. (REUTERS/Tim Chong)

El ranking de los países más ricos del mundo, según Global Finance

El ranking anual de Global Finance revela los países más ricos del mundo, con Irlanda encabezando la lista en 2023, ascendiendo desde el tercer lugar y superando a Qatar y Suiza, que intercambiaron posiciones.

La clasificación destaca la influencia de las políticas fiscales en la economía global, donde Irlanda atrajo a grandes corporaciones multinacionales con su baja tasa impositiva corporativa del 12,5%, contribuyendo así al 56% del valor añadido a su economía en 2022. Este fenómeno subraya el debate en torno a las jurisdicciones que actúan como paraísos fiscales y su impacto en la distribución de la riqueza mundial.

Global Finance coloca a Irlanda en la cima de su ranking de países más ricos en 2023, destacando su atractiva tasa impositiva corporativa. (REUTERS/Imad Creidi/File Photo)

Luxemburgo mantiene su posición como el segundo país más rico, evidenciando una rápida recuperación económica post-pandemia con un crecimiento del 5,1% en 2021. Sin embargo, la desaceleración a un 1,5% en 2022 refleja los retos enfrentados por las economías avanzadas debido a la incertidumbre global y el aumento en los costos de la energía y los alimentos.

San Marino, por otro lado, emerge sorpresivamente en el Top 10, demostrando que incluso las naciones más pequeñas pueden alcanzar altos niveles de riqueza per cápita mediante políticas fiscales competitivas, destacando su esfuerzo por alinear sus regulaciones con las estándares de la Unión Europea.

La lista con los 10 países más ricos del mundo

Luxemburgo muestra un ejemplo de recuperación económica pospandemia manteniendo su posición como segundo país más rico. (REUTERS/Denis Balibouse/File Photo)

Irlanda, PBI: USD 145.196 Luxemburgo, PBI: USD 142.490 Singapur, PBI: USD 133.895 Qatar, PBI: USD 124.848 Macao, SAR (Región Administrativa Especial): USD 89.558 Emiratos Árabes Unidos, PBI: USD 88.221 Suiza, PBI: USD 87.963 Noruega, PBI: USD 82.655 Estados Unidos, PBI: USD 80.035 San Marino, PBI: USD 78.926

Los países sudamericanos mejor puntuados en el ranking

Sorprendentemente para muchos, Global Finance ubicó a Guyana como el país de Sudamérica en el puesto más alto de su ranking. La República Cooperativa de Guyana ocupa el puesto 25 con un PIB-PPP per cápita de USD 61.099.

Guyana cuenta con un sector agrícola diversificado que incluye la producción de una amplia gama de frutas y verduras. (REUTERS/Sabrina Valle)

Chile es el segundo país del continente mejor rankeado, asentándose en el puesto 64 y con un PIB-PPP per cápita de USD 29.935. En el puesto 67 aparece Uruguay, con un PIB-PPP per cápita de USD 28.984 y en el lugar número 69, se encuentra Argentina, que tiene un PIB-PPP per cápita de 26.506.