Así es el restaurante que permite que los clientes paguen lo que pueden

The Long Table se ubica en Gloucestershire, Inglaterra (Créditos: Instagram/The Long Table)

Se llega al restaurante, se pide, se come y se paga con lo que uno tenga en el bolsillo. Suena irreal, pero es cierto y sucede en Inglaterra, precisamente en la ciudad Gloucestershire. The Long Table es un restaurante que se creó en 2018 con una idea innovadora: cada persona paga el plato lo que pueda.

The Long Table se convirtió en un modelo pionero al implementar un esquema de “paga lo que puedas”. Desafía las normas convencionales de la industria gastronómica y de la economía de la alimentación. Este establecimiento se esfuerza por proporcionar alimentos a precio accesible o sin costo alguno a aquellos que pasan por una situación económica complicada. Y el año pasado, según The Guardian, también logró un impacto significativo en la reducción del desperdicio: rescató 3,4 toneladas de alimentos descartados. Además, en 2023, alimentó a unas 20.000 personas.

Pero no es una organización ni mucho menos. No hay voluntariado. Will North, director general de The Long Table, dijo a The Guardian: “Somos, en pocas palabras, un restaurante”. Tiene 22 empleados, algunos a media jornada y otros a jornada completa. Y reciben como pago el salario mínimo. Además, apoya a los proveedores locales a través de prácticas de comercio justo.

La aproximación de The Long Table hacia la alimentación y el recibimiento se centra en la idea de “hospitalidad radical”, donde los comensales comparten largas mesas al estilo cantina. Fomenta un sentido de comunidad y pertenencia. Esta filosofía también tiene una cara que buscar abordar colectivamente el reto de garantizar que todos tengan acceso a una alimentación de calidad.

The Long Table tiene 22 empleados a sueldo mínimo (Créditos: Instagram/The Long Table)

El menú del restaurante es determinado por los ingredientes disponibles y se enfoca en minimizar el desperdicio. Rara vez incluye carne debido a la dependencia de productos excedentes y la priorización de componentes locales. North explicó: “Tenemos la regla de que cualquier animal que compremos debemos haberlo tocado. Eso significa que lo seguimos desde el productor hasta el matadero y el carnicero”.

Más allá de esta particularidad con la carne, The Long Table detalla cinco principios en su página web. El primero, sobre agricultura, prioriza el uso de comida de sus comunidades siempre que se pueda. Con la búsqueda de apoyar a los agricultores y proveedores locales. Además de fomentar un sistema alimentario que sea apto para las futuras generaciones sin dañar el planeta.

El segundo principio habla de la cocina: especifica que todo lo que se crea es hecho desde cero e intenta ser nutritivo, además de rico. El tercer principio es el de la comunidad. Las mesas del restaurante son compartidas por empresas, iglesias y escuelas, con el objetivo de generar unión entre ellos.

El cuarto es sobre la comida y su costo. Se paga lo que se puede. El quinto aborda la educación. El sitio dice: “Cultivamos mentes y habilidades a través de capacitación y aprendizaje, desarrollando capacidades para la mesa”. Y en su Instagram (@thelongtablestroud) indica que de martes a sábados tienen desayunos y almuerzos en los que llegan a alimentar a unas 250 personas. En tanto ofrecen cena solo de jueves a sábados.

Por almuerzo en The Long Table comen unas 250 personas (Créditos: Instagram/The Long Table)

The Long Table tiene planes de expandir su modelo a otros lugares como Cirencester y Falmouth, otras dos ciudades inglesas. El restaurante plantea una visión alternativa para la industria alimentaria. Una que prescinde del lucro como objetivo principal y en su lugar favorece la sostenibilidad, la equidad y la comunidad. North dijo: “Estamos mostrando a la gente de la industria alimentaria cuál podría ser el futuro del mundo alimentario”.

Más allá de que The Long Table no busca generar grandes ingresos económicos, sí logra ganancias. North dijo: “Ganamos unas 500.000 libras esterlinas al año. El año que viene, debería ser de unas 550.000 libras esterlinas; y gastamos alrededor de 550.000 en hacerlo”. La mitad de los comensales pagan menos que el precio del costo de los platos.