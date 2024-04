La historia de Scatman John quien venció su tartamudez para convertirse en estrella mundial de la música

Ski Ba Bop Ba Dop Bop, el hit de John Scatman que logró vender seis millones de discos

John Paul Larkin, conocido artísticamente como Scatman John fue un cantante y pianista californiano. Recordado por su éxito global “Ski Ba Bop Ba Dop Bop”, enfrentó desafíos significativos desde su infancia por su tartamudez. Sin embargo, logró convertir esta dificultad en un distintivo de su carrera musical y vendió más de seis millones de copias de su mayor éxito en la década de los noventa.

Desde su juventud, John Paul Larkin mostró un profundo interés por la cultura y la música. Fue influenciado por grandes figuras del jazz como Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Comenzó a experimentar con el scat, una técnica de improvisación vocal, a los 14 años.

El camino de Larkin no estuvo exento de dificultades. Su enfrentamiento personal con el abuso de alcohol y drogas durante la década de los 80 y el aumento del consumo de heroína y fentanilo, puso en peligro tanto su carrera como su vida. La desafortunada pérdida de su amigo y colega músico, Joe Farrell, actuó como un punto de inflexión y lo llevo a reflexionar sobre el rumbo de su salud y futuro. Fue este evento crítico, junto con el apoyo de su esposa Judy, lo que lo impulsó a mudarse a Berlín y comenzar un proceso de recuperación. Su esposa, jugó un papel crucial en el reinicio de su carrera musical, animándolo a superar el miedo a ser juzgado por su tartamudez.

Su música se convirtió en un símbolo de esperanza para niños con tartamudez (Photo by Frank Hempel/United Archives via Getty Images)

A finales de 1994, Scatman John irrumpió en la escena musical internacional con el lanzamiento de “Scatman’s World”, su segundo álbum de estudio. La canción “Ski Ba Bop Ba Dop Bop” estableció un precedente para artistas con dificultades del habla. Scatman John logró convertir su tartamudez en un distintivo de su singular música.

Aunque su estrellato no duró, dejó un legado musical inspirador. En una entrevista publicada en 1996, expresó su deseo de que: “Su música sirviera para que los niños se sintieran mejor consigo mismos, siquiera por un momento”.

El éxito de Scatman John en el mercado japonés, donde se vendieron 1,5 millones de discos, refleja su impacto global. Inspirado por las pinturas de René Magritte, adoptó un estilo de vestimenta similar al de los personajes que pintaba el artista belga. Usaba traje oscuro, bombín y un distintivo bigote. Además combinó elementos visuales y musicales de una manera original. Tras “Ski Ba Bop Ba Dop Bop”, lanzó “Everybody Jam!” en 1996, seguido por su tercer y último álbum, “Take Your Time”, en 1999.

El mundo de la música se despidió de Scatman John en 1999. Con más de seis millones de copias vendidas de su mayor hit, Scatman John dejó un legado musical antes de su fallecimiento a los 57 años debido a cáncer de pulmón.

Scatman John falleció a los 57 años por cáncer de pulmón

Scatman John en la pantalla grande

Casi tres décadas después de que “Scatman (Ski-Ba-Bop-Ba-Dop-Bop)” se convirtiera en un éxito global, Scatman John, será el centro de una nueva película biográfica. La producción está a cargo de Trick Candle Productions, que obtuvo los derechos de la vida del artista. El film, titulado “Scatman”, buscará narrar la vida del músico y se enfocará en sus desafíos personales y su éxito tardío en la escena musical.

El guion de la película estará a cargo de Stephen Basilone y Annie Mebane, conocidos por su trabajo en series como “Community” y “The Goldbergs”. El proyecto incluirá su lucha contra la tartamudez desde la infancia, el acoso, el abuso doméstico y su batalla contra las adicciones. La película también contará con acceso exclusivo a la música de Scatman John y material de archivo personal. Aunque la fecha de lanzamiento aún no ha sido anunciada, la película está en proceso de producción. Y ya generó expectativa entre los admiradores de Scatman John.