El desquiciado y sangriento plan con el que Hamas creyó que podría conquistar a Israel después del 7 de octubre

Un miliciano de Hamas entra al kibbutz Be'eri el 7 de octubre de 2023 (South First Responders via Telegram via REUTERS)

El reciente conflicto entre Israel y Hamas ha arrojado luz sobre una serie de eventos y percepciones dentro y fuera de la Franja de Gaza, revelando un panorama complejo y desolador. En medio de esta situación, una narrativa emerge de las sombras, pintando un cuadro vívido y sombrío de las esperanzas, las ambiciones y las trágicas consecuencias de las acciones de Hamas.

El medio Haaretz ofrece una perspectiva detallada sobre el estado de Gaza, profundizando en las historias de aquellos que han sido testigos y víctimas de la violencia desatada por el reciente conflicto.

Según informes, Hamas, en su búsqueda de lo que algunos han descrito como una “gran ilusión”, estaba convencido de que podía conquistar a Israel. En preparación para este supuesto triunfo, los jefes del grupo terrorista dividieron el territorio que pensaban ganar en cantones, un plan que ahora parece más un delirio que una estrategia viable.

En medio de este caos, emerge el relato de aquellos que han huido de Gaza en busca de seguridad y una vida mejor. Tildados en Gaza de “nuevos judíos”, estos individuos son los acaudalados comerciantes que, ante el peligro inminente, tomaron la decisión de abandonar la Franja y establecerse temporalmente en El Cairo. Aunque disfrutan de una relativa comodidad en la capital egipcia, su huida habla del deterioro de las condiciones en Gaza, donde el costo de la vida se ha vuelto insostenible y la violencia es una amenaza omnipresente.

Palestinos caminan buscando refugio en la Franja de Gaza (REUTERS/Dawoud Abu Alkas/Archivo)

Para muchos de los refugiados internos en la Franja, escapar del infierno significa enfrentarse a un viaje peligroso y costoso. Con un precio estimado de alrededor de 10.000 dólares por persona, la huida implica navegar por un laberinto de obstáculos, desde encontrar un intermediario que facilite la salida a través del cruce de Rafah hasta llegar a El Cairo de manera segura. Incluso una vez en Egipto, la incertidumbre y la falta de recursos plantean desafíos adicionales para aquellos que buscan reconstruir sus vidas en un entorno desconocido.

El periodista Shlomi Eldar, del medio Haaretz, viajó hasta El Cairo, con la finalidad de encontrarse con habitantes de Gaza que huyeron de la guerra, algunos de ellos viejos amigos de los años en los que trabajó en la Franja, aunque reconoció que no todos estaban dispuestos a reunirse con él.

Allí reveló la perspectiva de figuras prominentes en Gaza, como Sufyan Abu Zaydeh, cuya trayectoria desde la liberación de una prisión en Israel hasta el exilio en El Cairo refleja la complejidad y la volatilidad de la situación política en la región. Abu Zaydeh, una vez un soñador del proceso de Oslo, ahora se enfrenta a la realidad desgarradora de un Gaza devastado por la guerra y la desilusión.

A través de sus conversaciones con él y otros informantes, se revela la desconcertante desconexión entre las percepciones de Hamas y la cruda realidad en el terreno. Mientras los jefes terroristas se aferran a una visión utópica de la victoria sobre Israel, los habitantes de Gaza sufren las devastadoras consecuencias de sus acciones, atrapados en un ciclo interminable de violencia y desesperación.

El líder militar del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) en la Franja de Gaza, Yahya Sinwar (Europa Press/Contacto/Yousef Masoud/Archivo)

Uno de los aspectos más impactantes del artículo es la revelación de los planes del liderazgo de Hamas para dividir Israel en cantones, un esquema que parece sacado de una fantasía delirante más que de una estrategia militar coherente. Esta revelación pone de manifiesto la desconexión entre la retórica inflamatoria de Hamas y la realidad sobre el terreno, subrayando la peligrosa falta de visión y liderazgo dentro del grupo.

En última instancia, el artículo ofrece una mirada penetrante y reveladora a la compleja realidad de Gaza, destacando las esperanzas, los miedos y las luchas de aquellos que llaman a esta tierra su hogar. A medida que el conflicto entre Israel y Hamas continúa, queda claro que la búsqueda de la “gran ilusión” solo ha traído devastación y desesperación a Gaza, dejando a su población atrapada en un ciclo interminable de violencia y sufrimiento.

Abu Zaydeh recordó con amargura cómo su hogar y sus sueños fueron destruidos por los ataques israelíes, y expresó su indignación por la pérdida de vidas civiles en ambos lados del conflicto. A pesar de sus críticas tanto a Israel como a Hamas, Abu Zaydeh sigue siendo un defensor de la paz y la justicia para su pueblo.

Infobae en Israel - Imágenes del primer Kibbutz atacado por Hamas

El periodista le preguntó a Abu Zaydeh si alguna vez había pensado que Hamas era capaz de perpetrar horrores como los del 7 de octubre. “Si me hubieran preguntado”, respondió, “habría respondido como cualquier oficial de inteligencia israelí: ‘Es inconcebible que esto sea lo que están planeando’. No hubiera creído que no tomarían en cuenta lo que les sucedería al día siguiente”.

Y añade: “Hubo muchas declaraciones de Hamas antes del 7 de octubre, y nosotros en Fatah nos reiríamos. Por ejemplo, alguien de Hamas escribió en Facebook: ‘Recuerden, dentro de unos meses los hombres de al-Qassam llegarán a Ashkelon, entrarán en el cárcel y liberar a todos los prisioneros.’ Ésa era la atmósfera. Fue difícil para nosotros entender que ellos creían que con 3.000, 5.000 o incluso 10.000 militantes armados conquistarían Israel. Eso es una locura. Pero cuando crees que Dios te está enviando a cumplir sus órdenes, no hay nadie. Para discutir. Las señales estuvieron ahí todo el tiempo”.

De hecho, Abu Zaydeh es muy consciente de que durante los últimos dos años los dirigentes de Hamas habían estado hablando de implementar “la última promesa” (alwaed al’akhir), una promesa divina sobre el fin de los días, cuando todos los seres humanos aceptarán el Islam. Yahya Sinwar y su círculo adscribieron un significado extremo y literal a la noción de “la promesa”, una creencia que impregnó todos sus mensajes: en discursos, sermones, conferencias en escuelas y universidades. El tema cardinal fue la implementación de la última promesa, que incluía la conversión forzada de todos los herejes al Islam o su asesinato.

En un discurso militante que Sinwar pronunció en 2021, después de la operación Guardián de los Muros de las FDI en Gaza, dejó claro que se estaba preparando para una guerra amplia. “Estamos ante un enfrentamiento abierto con el enemigo, que insiste obstinadamente en transformar la batalla en una guerra religiosa”, gritó ante el micrófono. “Debemos estar preparados para defender Al-Aqsa. Toda nuestra nación necesita estar preparada para marchar en una ‘inundación furiosa’ para desarraigar esta ocupación de nuestra tierra”.

Pero fuera del núcleo duro de los dirigentes de Hamas, hablar de un enfrentamiento apocalíptico no era más que una quimera en Gaza, una charla sin sentido que pretendía servir a los propósitos de relaciones públicas de Sinwar y su grupo, o para enmascarar la dificultad cada vez mayor de gobernar en Gaza y los problemas económicos sin resolver. Hamas, que llevaba años tratando de derrocar a la Autoridad Palestina, estaba en un atolladero. Para empeorar las cosas, la administración de Biden había suspendido la mayor parte de la ayuda estadounidense a los palestinos, incluidos los pagos a los presos y a las familias de los shaheeds.

Miembros de las Brigadas Ezzeldín al Qassam, brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), en el campamento de refugiados de Al Bureij, en la Franja de Gaza (archivo). Ashraf Amra/APA Images via ZUMA / DPA

“Pero Abu Mazen (Mahmoud Abbas, presidente de la Autoridad Palestina por el partido Fatah, rival político de Hamas) también estaba acorralado”, explicó Abu Zaydeh. “Después de las últimas elecciones [de mayo de 2021], se dio cuenta de que no había vuelta atrás. No podía simplemente borrar de un plumazo a todos los dirigentes de Hamas. Tampoco podía permitirse ignorar a sus propios fieles, que votaron en gran número a Hamas en las elecciones legislativas de 2021″.

Como resultado, la situación era insostenible para ambas partes palestinas rivales, Hamas y la Autoridad Palestina. Los miembros de Hamas no podían admitir en público su fracaso, y no podían admitir en privado su fracaso ni siquiera a sus líderes. Los dirigentes de Hamas tenían miedo de perder el control del territorio y de ser asesinados por su propia gente. Además, el intento de Hamas de forzar a Israel a levantar el bloqueo de Gaza falló.

Hamas había esperado que Israel y Egipto, presionados por Estados Unidos, accedieran a aliviar las restricciones a la entrada y salida de Gaza, pero Israel había hecho concesiones mínimas. Por eso, Hamas y la Jihad Islámica estaban recurriendo a ataques con globos y cometas incendiarios contra Israel, mientras intentaban mediar un alto el fuego con Israel a través de Egipto y Qatar.

Mientras tanto, Mahmoud Abbas, en Cisjordania, se encontraba en una encrucijada política. Después de las elecciones legislativas de mayo de 2021, en las que su partido, Fatah, fue derrotado por Hamas, se había enfrentado a una crisis de legitimidad. Muchos palestinos, especialmente los jóvenes, lo veían como un líder desgastado y desconectado de sus aspiraciones y necesidades. El fracaso de Fatah en las elecciones fue interpretado como un voto de desconfianza hacia Abu Mazen y su estilo de liderazgo.

La derrota electoral de Fatah ante Hamas exacerbó la fractura política entre Cisjordania y Gaza. La división entre los dos territorios palestinos había sido un obstáculo persistente para la unidad nacional y la autoridad palestina. La administración de Abu Mazen en Cisjordania había perdido control efectivo sobre Gaza en 2007, cuando Hamas tomó el poder por la fuerza. Desde entonces, los intentos de reconciliación entre Fatah y Hamas habían fracasado repetidamente.

La situación política en Cisjordania también estaba tensa. La administración de Abbas enfrentaba crecientes críticas por su falta de avances en las negociaciones con Israel y por su incapacidad para frenar la expansión de los asentamientos judíos en territorio palestino. Además, la represión de las voces disidentes y el deterioro de las condiciones económicas habían alimentado el descontento entre la población palestina.

Abu Zaydeh reflexiona sobre la complejidad de la situación política en Palestina y reconoce las limitaciones de quien llama “Abu Mazen” como líder. Aunque considera que es un hombre de principios y está comprometido con la causa palestina, también reconoce que su liderazgo ha sido cuestionado por muchos palestinos. Sin embargo, no ve a nadie más capaz de liderar el movimiento palestino en este momento.

Mahmoud Abbas (Abu Mazen)

En medio de estas tensiones internas, el estallido de violencia en Gaza y Cisjordania ha agravado aún más la situación. Los ataques con cohetes de Hamas contra Israel y la respuesta militar israelí han dejado un saldo de muerte y destrucción en ambos lados. La escalada del conflicto ha generado preocupaciones sobre una posible guerra a gran escala y ha puesto a prueba los esfuerzos de mediación de la comunidad internacional.

Ante este panorama sombrío, Abu Zaydeh aboga por la necesidad de encontrar una solución política negociada que aborde las preocupaciones y aspiraciones de ambas partes. Reconoce que el camino hacia la paz será difícil y lleno de obstáculos, pero insiste en que es la única manera de poner fin al sufrimiento y la violencia en la región.

En medio de esta desolación, las revelaciones sobre los planes de Hamas para dividir Israel en cantones y establecer comités populares muestran la naturaleza delirante y peligrosa de su visión. Mientras los líderes de Hamas prometen la victoria a sus seguidores, muchos palestinos en Gaza se enfrentan a la devastación y la desesperación causadas por sus acciones.