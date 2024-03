La polémica por la camiseta de la selección inglesa ya es una cuestión de Estado: la advertencia de Rishi Sunak

La advertencia de Rishi Sunak por la camiseta de Inglaterra

La cruz roja brillante sobre un fondo blanco que representa la bandera nacional de Inglaterra no debe ser alterada, dijo el viernes el primer ministro británico, Rishi Sunak, después de la alteración azul y violeta del diseño de Nike.

Las camisetas de fútbol dejaron enojados a muchos fanáticos.

Nike, que diseña y fabrica la equipación de los equipos nacionales de fútbol de Inglaterra, dio a conocer su nuevo diseño esta semana que, según dijo, rinde homenaje al equipo masculino ganador de la Copa Mundial de 1966 del país.

Presenta la Cruz de San Jorge, símbolo nacional durante siglos, en tonos de azul y violeta, además de rojo, en la parte posterior del cuello de la camisa. Nike calificó el cambio como una “actualización divertida” que pretendía “unir e inspirar”.

Pero la medida ha provocado llamados de muchos fanáticos del fútbol para descartar el nuevo diseño, diciendo que quieren volver a los colores tradicionales de la cruz en lugar de la nueva bandera que, según Nike, “interrumpe la historia con una versión moderna de un clásico”.

Un diseño de la Cruz de San Jorge se ve en una nueva camiseta de fútbol de Inglaterra Harry Kane en exhibición en la tienda del estadio Wembley en Londres, Gran Bretaña - 22 de marzo de 2024 Imágenes de acción vía Reuters/Paul Childs

Dado que se esperan elecciones en Gran Bretaña este año, en las que las cuestiones culturales probablemente ocuparán un lugar destacado, políticos de todo el espectro han intervenido en el debate.

“Bueno, obviamente prefiero el original”, dijo Sunak a los periodistas. “Mi opinión general es que cuando se trata de nuestra banderas nacionales, no debemos meternos con ellas, porque son una fuente de orgullo, de identidad, de quiénes somos, y son perfectas tal como son”.

El líder del opositor Partido Laborista, Keir Starmer, dijo al periódico The Sun que Nike debería reconsiderar el diseño.

Nike no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

“El ribete de los puños se inspira en la ropa de entrenamiento usada por los héroes de Inglaterra de 1966, con un degradado de azules y rojos rematados con púrpura”, dijo esta semana a los medios un portavoz del gigante estadounidense de ropa deportiva. “Los mismos colores también presentan una interpretación de la bandera de San Jorge”.

Un usuario en el sitio de redes sociales X publicó lo que llamó una divertida actualización del logotipo de Nike con una imagen de tres franjas negras: el logotipo de su rival Adidas.

El emblema de los tres leones se ve en una nueva camiseta de fútbol de Inglaterra expuesta en la tienda del estadio de Wembley en Londres Mar 22, 2024 Action Images via Reuters/Paul Childs

Los comentarios negativos de los fanáticos de los Tres Leones no se hicieron esperar y criticaron las actualizaciones en el uniforme en las redes sociales. “Vergonzoso. La Cruz de San Jorge es el ícono sagrado de la nación y el pueblo inglés. ¿Por qué hemos permitido que Nike, una marca estadounidense que produce estas camisetas, profane nuestra bandera nacional? ¿Por qué Inglaterra está tan avergonzada de sí misma que no se alborota por esto?”, escribió uno de los usuarios indignados en X. En el mismo tono, el comediante Jason Manford, se lamentó: “Dios mío... ¡esto no va a ir bien! ¡Qué cosa tan rara de hacer! Una empresa estadounidense haciendo un juego descarado con la bandera de otro país, volvamos a Umbro, digo, ganamos la Copa del Mundo con ese uniforme...”.

La selección de Inglaterra prepara dos amistosos de primer nivel ante Brasil (23/3) y Bélgica (26/3) que servirán como fogueo para el principal objetivo de los dirigidos por Gareth Southgate, la Eurocopa 2024 en Alemania. Sin embargo, la tranquilidad en el Reino Unido se vio alterada por un particular detalle en los nuevos uniformes que lucirán los equipos de fútbol femeninos y masculinos.

(Con información de Reuters)