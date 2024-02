Cuatro meses a bordo del USS Eisenhower: así son los combates en el mar Rojo contra los hutíes

Un miembro de la tripulación de vuelo señala un avión de combate F/A-18E Super Hornet en la cubierta de vuelo del portaaviones USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69) en el Sur del Mar Rojo, Medio Oriente, 13 de febrero de 2024. REUTERS/Hamad I Mahoma

Los marineros a bordo del portaaviones USS Dwight D. Eisenhower y los buques de guerra que lo acompañan han pasado cuatro meses seguidos en el mar defendiéndose contra misiles balísticos y drones de ataque lanzados por los hutíes respaldados por el régimen de Irán, y ahora también se defienden con mayor regularidad contra una nueva amenaza: los rápidos no tripulados, embarcaciones tipo kamikaze que les disparan a través del agua.

Si bien los hutíes han lanzado buques de superficie no tripulados, o USV, en el pasado contra las fuerzas de la coalición saudí que han intervenido en la guerra civil de Yemen, fueron utilizados por primera vez contra buques militares y comerciales estadounidenses en el mar Rojo el 4 de enero. En las semanas posteriores, la Marina ha tenido que interceptar y destruir múltiples embarcaciones.

Es “más bien una amenaza desconocida sobre la que no tenemos mucha información, que podría ser extremadamente letal: una nave de superficie no tripulada”, dijo el Contralmirante Marc Miguez, comandante del Grupo de Ataque de Portaaviones Dos, del que forma parte el Eisenhower. Los hutíes “obviamente tienen formas de controlarlos tal como lo hacen con los (vehículos aéreos no tripulados), y tenemos muy poca fidelidad en cuanto a todas las reservas de lo que tienen en lo que respecta a los USV”, dijo Miguez.

Los hutíes comenzaron a disparar contra buques militares y comerciales estadounidenses después de una explosión en el hospital Al-Ahli en Gaza el 17 de octubre, pocos días después del estallido de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Los rebeldes han dicho que seguirán disparando contra los barcos que transitan por la región hasta que Israel cese sus operaciones militares dentro de Gaza.

El Eisenhower ha estado patrullando aquí desde el 4 de noviembre, y algunos de los barcos que lo acompañan han estado en el lugar incluso durante más tiempo, desde octubre.

Un misil de ataque terrestre Tomahawk (TLAM) es lanzado desde el destructor de misiles guiados USS Gravely de la Armada estadounidense de clase Arleigh Burke contra lo que los militares estadounidenses describen como objetivos militares hutíes en Yemen. 3 de febrero de 2024. Mando Central de Estados Unidos/Handout vía REUTERS.

En esos meses la flota de cazas y aviones de vigilancia de Eisenhower ha trabajado sin parar para detectar e interceptar los misiles y drones disparados por los hutíes contra barcos en el mar Rojo, el Estrecho de Bab el-Mandeb y el Golfo de Adén. Los aviones de combate F/A-18 del portaaviones también despegan con frecuencia para destruir sitios de misiles que detectan antes de que se disparen las municiones.

Hasta el miércoles, el grupo de ataque de portaaviones, que incluye el crucero USS Philippine Sea, los destructores USS Mason y Gravely, y activos adicionales de la Marina de los EEUU en la región, incluidos los destructores USS Laboon y USS Carney, ha realizado más de 95 intercepciones de drones, misiles balísticos antibuque y misiles de crucero antibuque y realizó más de 240 ataques de autodefensa contra más de 50 objetivos hutíes.

El jueves, el Comando Central de Estados Unidos informó que el grupo de ataque había interceptado y destruido siete misiles de crucero antibuque adicionales y otro USV explosivo preparado para lanzarse contra buques en el Mar Rojo.

Un barco comercial en el Golfo de Adén informó de un presunto ataque hutí, y la tripulación y el barco pudieron continuar su viaje de forma segura después de que se produjo una explosión cerca del barco, informó el centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido. El portavoz militar hutí, el general Yahya Saree, reivindicó más tarde el ataque y afirmó, sin pruebas, que los misiles de los rebeldes alcanzaron el barco. Identificó el buque objetivo como el granelero Lycavitos, con bandera de Barbados, propiedad de la empresa británica Helikon Shipping. La empresa se negó a hacer comentarios.

“Estamos constantemente atentos a lo que están haciendo los hutíes respaldados por el régimen Irán, y cuando encontramos objetivos militares que amenazan la capacidad de los buques mercantes, actuamos en defensa de esos barcos y los atacamos con precisión y violencia”, dijo el capitán Marvin Scott, comandante de los ocho escuadrones de aviones de combate del ala aérea del portaaviones.

Un avión de combate F/A-18E Super Hornet es catapultado desde la cubierta de vuelo del portaaviones USS Dwight D. Eisenhower (CVN 69) en el Sur del Mar Rojo, Medio Oriente, el 13 de febrero de 2024. REUTERS/Hamad I Mohammed

Pero la amenaza de los USV, que aún está evolucionando, es preocupante, afirmó Miguez.

“Ese es uno de los escenarios más aterradores: tener un buque de superficie no tripulado y cargado de bombas que puede navegar a velocidades bastante rápidas. Y si no estás inmediatamente en la escena, las cosas pueden ponerse feas muy rápidamente”, dijo Miguez.

El Comando Central de Estados Unidos también informó el jueves que el guardacostas Clarence Sutphin Jr. abordó un barco en el Mar Arábigo con destino a Yemen el 28 de enero y se incautó de piezas de misiles balísticos de mediano alcance, explosivos, componentes de vehículos estadounidenses y equipo de comunicaciones de grado militar.

Los barcos han pasado cuatro meses a un ritmo constante de combate sin días libres en escala en puerto. Eso pasa factura a los marineros, dijo el comandante del Eisenhower, el capitán Christopher “Chowdah” Hill, en una entrevista con The Associated Press a bordo del Eisenhower.

El barco mantiene la moral al permitirles a los marineros saber lo importante que es su trabajo y brindarles acceso a Wi-Fi para que puedan mantenerse conectados con sus familias en casa.

Foto de archivo del buque militar "USS Gravely". EPA/LT. CMDR COREY BARKER/MARINA DE ESTADOS UNIDOS/IMAGEN CEDIDA/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

“El otro día estaba caminando por el comedor y pude escuchar a un bebé llorar porque alguien estaba realizando una teleconferencia con su bebé al que ni siquiera conocía todavía”, dijo Hill. “Ese tipo de conexión es sencillamente extraordinaria”.

Los destructores no tienen Wi-Fi debido a limitaciones de ancho de banda, lo que puede dificultar las cosas para esas tripulaciones.

Joselyn Martínez, compañera de artillería de segunda clase a bordo del destructor Gravely, dijo que no estar en contacto con casa y estar en posición de lucha en el mar durante tanto tiempo ha sido difícil, “pero aquí nos apoyamos unos a otros”.

Cuando se detecta una amenaza y suena una alarma que indica a la tripulación que responda, “es como una descarga de adrenalina”, dijo Martínez. “Pero al final del día, simplemente hacemos lo que vinimos a hacer y, ya sabes, defender a mi tripulación y mi barco”.

(Con información de AP)